貓咪亂尿尿有這五種可能原因，任何負面處罰都是沒有用的

（本文由貓談社提供建議與教學資料、喵周刊整理撰文、插畫由Nomi&Ashy創作）

貓咪亂尿尿是許多家長的惡夢，在各大貓社團中，想解決亂尿尿的求助文每個月也一定會看到好多篇。

貓咪是不是故意亂尿尿、在報復、嫉妒、故意惹你生氣的？不不不，貓咪沒有這麼複雜深層的情緒思維！那到底貓咪為什麼會亂尿尿，發現亂尿尿了怎麼辦，就讓我們告訴你！

發現貓咪亂尿，該怎麼做？

不要有任何反應、默默清理就好，並先帶貓咪去看醫生檢查身體，是否有不舒服。

另一個很重要的觀念是：如果貓咪亂尿尿問題一直沒處理，某天就不再亂尿尿了，並不代表問題被改善了，更有可能是，貓咪已經放棄用這個方法來表達自己了，因此還是會建議尋求專家的協助！

任何的打、罵、制止、噴水、把頭壓到排泄物跟他說不可以、突然發出巨大聲響等等任何負面的處罰，都是沒有用的，只會讓你家貓咪壓力更大，有可能造成更多行為問題。請你一定一定一定要記得唷！

貓咪為什麼會亂尿尿？

原因可能有上百種，解決的方法也都完全不同，所以這次喵編先跟你分享這五大可能性！

1. 身體不舒服



Photo Credit: 喵周刊

可能有膀胱／泌尿系統問題、關節不舒服、老貓失智、或是任何疾病問題，都有可能在貓砂盆以外的地方上廁所。等恢復健康後，也可能持續有亂尿的行為，建議要尋求貓行為諮詢師的協助了。如果身體都很健康，就往其他可能尋找原因。

改善方式：可以先觀察貓咪是否有食慾、精神、尿液量＆顏色是否有異常，或是直接帶去看醫生檢查。

2. 發情期



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貓咪未結紮，在發情期間，就會亂尿尿（噴尿）來做氣味標記。

改善方式：如果是公貓，只要醫生覺得目前的身體狀況許可下，就可以直接帶去結紮；母貓則有可能被建議需等發情期結束後，才可以進行結紮手術唷。

3. 討厭貓砂盆／貓砂／貓砂擺放位置、貓砂不夠乾淨



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很多人會說：之前都沒事，突然現在才亂尿尿，我都不知道為什麼！

其實貓咪真的是很會忍耐的動物，也許他以前只是不斷的在忍耐，忍著忍著受不了就爆發了！所以以前可以、現在不可以，不代表以前真的是可以（好像在繞口令）。所以當貓咪開始不在貓砂盆上廁所時，也可能是已經無法忍受目前貓砂設置的一切了！

貓砂種類

貓咪的五感都非常細膩，貓砂的觸感、味道等，都會影響喜好度，建議直接換成無香味礦砂。如果真的真的無法使用礦砂，也可以試試看細碎款式的凝結式木屑砂！

根據Neilson（2001）調查，54隻貓，12小時內，74 次使用貓砂（排便、排尿）實驗結果：58次（78.4%）使用凝結礦砂，13次（17.6%）使用水晶砂（矽），3次不使用砂盆。可見大部分的貓偏好凝結礦砂。

貓砂盆種類

建議使用開放式貓砂盆，尺寸要夠大、如果是小貓／老貓／病貓 邊緣高度要低一點，方便他們進出。可以去買大的、最便宜的公文林貓砂盆試試拉！

特別是兩隻貓以上的家庭，請避免單一出口的貓砂盆，以免上廁所的貓被另外的貓咪故意擋住去路，（貓砂盆變成死路＆危險的小巷子）。

貓砂盆擺放位置

請擺在安靜、不被打擾、四周無死角（方便逃脫）的地方。如果家裡有兩隻貓以上，一定要確保四周都有逃脫路線可以走。

但要避免：太遠要走好幾層樓梯、偏僻平常不會到達的地方、食物／水旁邊、四周有突然的噪音、人來人往的地方。

貓砂清潔頻率

貓砂請至少一天清兩次。另外有些貓咪就是喜歡大便、尿尿要分開，所以一隻貓，也可能需要準備兩個貓砂盆的狀況（因貓而異）。

很多人都知道，貓砂盆的數量要：貓咪數量+1，如果家裡有兩隻貓，就建議要準備三個貓砂盆，或是每隻貓咪在自己的地盤上至少有一個砂盆。當然貓砂盆數量夠很好，但「貓砂清潔度」才是最重要最重要的關鍵！如果砂盆數量夠，但兩天清貓砂一次，是沒用的唷！

請記得，貓咪現在不亂尿尿，不代表他OK，他可能只是忍耐，哪天他就爆發給你看！

改善方式：依照上面建議設置貓砂盆的一切，也可以再多增加一個貓砂盆試試。如果沒有改善問題，建議直接找貓行為諮詢師協助了！

4. 貓咪之間的問題（兩隻貓以上的家庭）



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多貓家庭的問題都會比較複雜，因為貓咪們彼此互相的個性、資源分配、相處狀況等等都不一樣，因此也可能出現亂尿的狀況。可能是貓咪之間的領地標記、彰顯地位、關係緊張或是貓咪不和….等等等非常多的原因。

改善方式：可以嘗試使用貓費洛蒙的設備，檢視貓砂盆種類與設置方式是否符合貓咪需求，約貓行為諮詢師，協助改善整個問題（可能家裡的環境設置資源要調整、貓咪之間要重新介紹之類的）。

5. 環境／飼主的變動



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家裡有任何環境上的變動（舉例：新物品進來、舊物品丟掉、家裡佈置改方向換位置之類的），人類的增加／減少（多了小孩、有人來家裡住）、家長的作息改變（常常不在家之類的）、壓力因子變多（家附近有裝潢噪音、家人不適當的互動、處罰、負面情緒…...）。這類的可能原因也超級無敵多！

但請記得，貓咪在做這件事情，並不是在「報復」你或是「討厭你」。相反的，這些沒有安全感的貓咪，是想透過氣味的交換，讓他覺得跟你的關係親密度是夠的（愛得很濃烈），或是對環境更安心，只是這個做法人類並不能接受。

改善方式：由於這個大項的問題，和貓咪的身心健康度／抗壓性、家中環境設置、人貓互動有很直接的關聯性，會需要增加環境的豐富度、安全感和互動方式的建議，找貓行為諮詢師來協助，也會是個有效快速的方法。

貓咪亂尿的解決三步驟

Step 1：帶去看醫生確認身體沒問題（當作健康檢查也好）

Step 2：換成：礦砂（或細碎款的凝結式木屑砂）、開放式貓砂盆、好的擺放位置、一天至少清潔兩次，每2-4週左右清潔貓砂盆換新砂（也可考慮增加一個貓砂盆）

Step 3：找行為諮詢師，協助你找到貓咪不在貓砂盆上廁所的原因，並教你改善方法

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本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航