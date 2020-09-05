《幻想中的朋友》小說選摘：自從發現丈夫渾身是血死在浴缸裡，沒留下隻字片語，已經過了四年

文：史蒂芬．切波斯基（Stephen Chbosky）

為了遠離家暴男友，單身媽媽凱特帶著兒子克利斯多夫，連夜駕車來到賓州的一座偏僻小鎮――磨坊林。這裡的人際關係單純卻緊密，實在是個完美的藏身地點，但他們的安穩生活卻沒有維持多久……

事情發生時，他們已在賓州待了一星期。

克利斯多夫的媽媽說她選擇磨坊林這個小鎮，是因為它小而安全，還有一家優良的小學。但在內心深處，克利斯多夫認為，這裡自外於世界其他地方的隱密感，或許才是她挑選這個城鎮的理由。公路一進一出，周遭盡是樹林。他們在這裡誰也不認識，而如果沒人認識他們，傑瑞就無法找上門。

磨坊林鎮是個絕佳的藏身處。

她只欠缺一份工作。克利斯多夫每天早上都看著媽媽塗上口紅，精心梳理頭髮，戴上讓她顯得聰明伶俐的眼鏡，然後為她唯一一件面試西裝外套的右袖腋下破洞而煩惱。破洞是在布料，不是縫線，所以除了別上安全別針，然後祈禱之外，別無他法。

等他吃完他的香果圈早餐之後，她就會帶他到公共圖書館，挑選當天要看的書，而她會在一邊查看報紙的徵人廣告。當天的書是他吃香果圈的「費用」，如果他看完一本書，練習文句，就可以吃香果圈當早餐，不然就得吃穀物粥，或更可怕的東西。所以，天哪，他絕對要唸完這本書。

當媽媽記下幾筆有希望的工作機會後，他們就會回到車上，開車到各處接受不同的面試。她告訴克利斯多夫，她要他一起來，這樣才能享受只屬於他們兩人的冒險。她說那輛舊福特是陸鯊，他們正在找尋獵物。但其實是他們沒錢找臨時保姆，不過他不在乎，因為他是跟媽媽在一起。

所以，他們就開始「陸鯊狩獵」，她會在開車時，盤問他各州首府、數學題目，還有單字。

「磨坊林小學真的很不錯，有電腦教室等等，你一定會喜歡上二年級的。」

不管住在哪裡，克利斯多夫的媽媽搜尋優秀公立學校的態度，就像其他媽媽找尋特價蘇打（不知為何，這在磨坊林叫做「汽水」）。而這一次，她說，他會進入最好的學校。汽車旅館在一個良好學區附近，她保證在存夠錢搬進公寓之前，會每天戴他上下學，這樣他就不會被說是「摩鐵小孩」。她說，她要他得到她不曾接受過的教育，唸得辛苦也沒關係，在這個年級中，他會變得比較擅長數學。這將是他所有的努力學習得到收穫的一年，看書時再也不會覺得文字錯亂。他露出笑容，因為她相信他，所以他也相信她。

然後，每一次去面試之前，她就會來一段私人時刻，說一些在自我提升書籍中看到的句子，因為她也在努力相信自己可以。

「他們一定會喜歡妳。」

「你的工作由你決定，而不是他們。」

等她終於充滿信心之後，他們就會進入建築物。克利斯多夫會坐在等候室，按照她的希望看書，只是文字還是錯亂，他的心思就會開始飄走，他會想著他的老朋友。他想念密西根，要不是傑瑞，他真想永遠待在密西根。那裡的孩子很友善，而且大家都很窮，所以沒人知道什麼叫做窮困。他最好的朋友是外號「狂人」的藍尼．柯迪斯可，藍尼好笑有趣，總是在天主教教區學校的修女面前拉下褲子。克利斯多夫不知道藍尼現在在做什麼，可能又被賈桂琳修女狂吼了。

每當面談結束後，克利斯多夫的媽媽總是帶著顫抖的表情出現，承認要不要雇用她是由他們決定，而不是她。不過，除了爬回車內，重新再試之外，也沒有別的辦法。她說，世界可以試著奪走你的一切。

但是，你必須把驕傲送給它。

到了第六天，媽媽把車子停在鎮上一處停車計費錶前，然後拿出那個寫著「故障」的可靠紙袋，把它扔在計費錶上。她告訴克利斯多夫，偷東西不好，但是停車收費單更壞。等她重新站起來，就會補償這個世界。

通常，克利斯多夫必須進去等候室看書。但是在第六天，對街餐館有個警長和他的副手在用餐，她大聲叫喚，問他們是不是會在那裡待一陣子。他們舉手致意，說是會留意她的男孩。所以，她讓克利斯多夫在她進去安老院面談的時候，到小公園玩，做為他看書的獎勵。在克利斯多夫的眼中，安老院的名字看起來像是……

松林蔭

「林蔭松。」她糾正。「有需要，就叫警長。」

克利斯多夫跑去玩盪鞦韆，鞦韆椅上有一條小毛毛蟲。他知道藍尼會把它們壓成一團漿糊，但是克利斯多夫看到人們殺死小東西時，總覺得難過，所以他找了一片葉子，把毛毛蟲移到它會感覺涼爽和安全的樹下。然後他回到盪鞦韆，開始往後拉，他或許沒辦法鍛練肌肉，但哎呀，他可是能跳高高的。

開始搖盪後，他看著白雲，天空有數十朵雲，全是不同形狀，其中一片雲看起來好像大熊，還有一朵像小狗，他還看到鳥兒和樹木形狀的雲，不過有一片雲比其他雲朵更美麗。

看起來就像臉孔的一朵雲。

不是男人，也不是女人，只是由雲朵構成的俊美臉龐。

而且在對他微笑。

他放開鞦韆，一躍而下。

克利斯多夫假裝自己落在棒球場上的警示區，九局上半，兩人出局，一個特技接殺，老虎隊獲勝！但是克利斯多夫現在比較接近賓州的匹茲堡，該是轉換支持球隊的時候了，這樣孩子才會喜歡他。海盜隊加油！

玩了十分鐘的盪鞦韆之後，他媽媽出來了。這一次，她的臉上沒有顫抖的表情，只有大大的笑容。

「妳得到工作了嗎？」他問。

「我們今天要吃中國菜。」

她謝過警長的幫忙，又因為「故障」的紙袋被警告了一番後，她把兒子帶回陸鯊，準備享受電影之夜。星期五是屬於他們的夜晚，無論如何，她都不會錯過它。而今晚將是長久以來最棒的一夜，沒有傑瑞，只有他們兩個會員的專屬俱樂部。垃圾食物，加上從圖書館借來的老電影。

所以他們開車到7-Eleven， 開始像每個星期五那樣計算數字。拿了幾罐啤酒後，他們回去圖書館，替克利斯多夫借了兩本週末的練習書，以及當晚要看的電影。既然有免費的，何必要花錢買？而警察向來是美食通，所以他們聽從警長的建議，去了中國門餐廳。她看到價格時倒抽了一口氣，卻竭力對他隱藏表情。然後，她面露微笑說傑瑞不知道的威士卡裡還有一些額度，又說再一星期就可以拿到薪水了。開車回汽車旅館的途中，伴隨著饀餅捲、糖醋雞塊和克利斯多夫最愛的撈麵（菜單說「這是你一定會喜歡的中式義大利麵！」）等食物香味，在還沒迷路前，他們開始像每個星期五一樣，計畫中了樂透要做什麼。

克利斯多夫說要買棟房子給她，之前甚至還用方格紙畫好藍圖，房子裡有他的電玩及糖果室，廚房後面有籃球場和寵物園，一切精心設計。不過，最棒的還是媽媽的房間，它是屋子裡頭最大的一間，房間有陽臺，陽臺上有可以直接跳進她私人游泳池的跳水板。房間還有超大的衣櫃，掛著超級漂亮而且腋下沒有裂縫的衣服。

「媽，那妳要買什麼呢？」他問。

「我要替你找個家教，買下全世界所有的書。」

「我的計畫比較棒。」他說。

回到住處，他們發現汽車旅館的小冰箱不給力，等到要享用這頓大餐時，她的啤酒還不夠冰。所以當她在小小電視機上看樂透開獎時，克利斯多夫走去大廳的製冰機，藉由看老電影學到的方法拿了冰塊，再把啤酒倒進冰塊，讓它變冰。

「媽，拿去，冰塊加啤酒哦。」

他不知道她為什麼笑得這麼用力，但好高興她是這麼開心。

克利斯多夫的媽媽啜飲冰塊上的啤酒，發出沁涼好喝的聲音，使她兒子驕傲地為自己的聰明才智──即使有點誤入歧途──露出燦爛的笑容，他可是解決了她溫啤酒的難題。發現樂透又沒中之後，她撕掉彩券，放了一片DVD到以前在密西根的車庫二手拍賣買到的舊播放機裡。第一部電影開始了，這是她小時候很喜歡的一部音樂劇，是她少數的美好回憶之一；現在則是他的美好回憶。等吃完大餐，馮崔普一家安全到達瑞士之後，他們打開了幸運籤餅。

「媽，妳的上面寫了什麼？」他問。

「隨便做什麼都幸運。」

……在床上，她心想，卻沒說出來。

「夥伴，那你的呢？」她問。

「我的是空白的。」

她看了一眼，他的幸運籤除了有一連串數字，的確是空白的。他一臉失望。這籤餅已經夠難吃了，還不給幸運嗎？

「這其實是好運。」她說。

「真的嗎？」

「沒有籤語就是最好的運氣，這樣就可以寫下自己的籤語，要不要交換？」

他認真想了好久好久，然後說：「不要。」

協商結束，該是看第二部電影的時候了。在劇終前，克利斯多夫就在她的膝上睡著了，還來不及看到好人贏得戰爭。她就這樣坐了好一陣子，看著他沉睡的模樣。她回想起他們看吸血鬼片子的星期五電影夜，他裝作自己不害怕，後來卻整整穿了一個月的高領衫。

她心想，童年時光總有結束的時候，但願現在距離他的結束時間還有很長的日子，但願她的兒子能夠聰明到掙脫這個噩夢，卻又沒那麼聰明到能了解自己其實就在噩夢之中。

她抱起睡著的兒子，放進他的睡袋。她親吻他的額頭，本能地確認他有沒有發燒。然後，她回到流理臺，喝完「冰塊加啤酒」，接著又倒了一杯這樣的啤酒，因為她明白自己將會記得這一晚。

她不再逃跑的一晚。

已經四年了。

自從發現丈夫渾身是血死在浴缸裡，沒留下隻字片語，已經過了四年。這四年來，她悲傷、憤怒，以及做出像是脫離自身的行為。但是，真的夠了。別再逃跑，別再抽菸，別再殘害自己。妳的兒子值得更好的對待，妳也是。不要再欠債，不要再找壞男人。就過著努力求取成功的寧靜生活，對某人來說，一個擁有工作的單親也是英雄，即使這個工作是在安老院跟在老人後面清理打掃。

她拿著冰塊加啤酒走到外面的逃生梯，感受沁涼的微風，真希望不是這麼晚了，不然她就會播放她喜歡的史普林斯汀歌曲，佯裝自己是英雄。

她喝完啤酒，抽完人生最後一根菸，看著煙霧裊裊升起，然後消失在八月夜色那一大片雲朵後方的美麗星辰之中，她覺得心滿意足。

那片雲看起來好像笑臉。

書籍介紹

本文摘錄自《幻想中的朋友》，皇冠文化出版

作者：史蒂芬．切波斯基（Stephen Chbosky）

譯者：陳芙陽

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我們無所不談，

我們都孤單寂寞。

他是世上對我最好的人，

他是我幻想中的朋友……

你絕對不會相信我的，

因為，必須由你親眼看見……

怪事發生時，克利斯多夫和他的媽媽凱特已在磨林坊小鎮待了一個星期。當時他們為了逃離凱特的家暴男友連夜出走，來到這座純樸的小鎮。這裡雖然隱密但也有些怪異，克利斯多夫發現天上總有一朵帶著笑容的雲跟著他，奇怪的是，其他人竟都渾然不覺，只有他才看得見。

雲朵的笑容帶給他一種安全感，看它飄在空中，巨大得宛如遮蔽了一切，也將克利斯多夫心中的寂寞一掃而空。他跟雲朵說話，遠方就傳來隆隆的雷聲；他要天空放晴，雲朵立刻就讓雨停；他向雲朵眨眼，雲也俏皮地做出鬼臉。克利斯多夫很想告訴媽媽關於雲朵的事，卻又害怕被當成瘋子，於是就悄悄地與那朵雲成為了好朋友。

這天，克利斯多夫又和雲朵玩起了下雨的遊戲，但雨停之後，雲朵竟然頭也不回地飄走，留下他孤伶伶一人。克利斯多夫忍不住跟著它走，他們跨過球場，穿越公路，遠離市區，來到被籬笆隔絕的樹林。

看著「禁止入內」的警告牌，克利斯多夫停住了腳步，但在四周徘徊的雲朵再次對他露出了笑臉，克利斯多夫也像被催眠般泛起微笑，踏上覆滿泥土的小徑，進入了深不見底的黑暗。

整整六天，克利斯多夫就這樣消失了蹤影……

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航