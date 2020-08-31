經濟轉型仍得看中國臉色，金門搏翻身如何擺脫兩岸夾縫命運？

文：陳雅潔

暑期國旅大爆發，多處離島客潮出現罕見的人滿為患，讓國際線航空業者也搶開金門航線。金門最大的商圈金城市區，店家看見久違的人潮，終於露出笑容。

今年初從武漢肺炎疫情爆發後，金門的觀光市場就幾乎完全停擺，商店門可羅雀，尤其金門最大的民間投資案昇恆昌金湖廣場、第1件BOT台開風獅爺購物中心，情況最為慘澹。縣長楊鎮浯說，「疫情帶來的影響，在台灣是叫衝擊，但在金門，真的可以說是災難。」

金門縣觀光處提供的數據顯示，今年2~5月與去年同期相比，由於航空減班，來金門的人次減少7成左右。民宿業去年1~5月平均住宿率約21.89%，今年同期則降至1成；旅館業去年1~5月平均住宿率約49%，今年同期剩下約14.44%，下滑幅度也高達7成。

新省思：經濟不能只靠觀光

小三通的停航尤其致命。小三通自2001年開放後，金門觀光扶搖直上，從第1年僅有2萬出頭人次，成長至2019年逾196萬人次，與2018年約190.7萬人次相較，成長約2%，同時創下歷史新高。在這當中除台商外，陸客約占41%，7成自由行、3成團客，為金門每月帶進至少4億元的觀光產值，就在今年2月10日陸委會因應疫情決定暫時關閉小三通後，一夕化為烏有。

金門縣觀光處長丁健剛點出其中關鍵，「地理位置是金門最大的優勢，也是最大的限制。」因此兩岸關係好，金門受益最直接；但兩岸一降溫，金門就立刻凍傷。

這似乎是金門不可選擇的宿命，而這個宿命其實在兩年前就開始為如今金門的困境埋下伏筆。2018年非洲豬瘟爆發，金門肉品全面禁止來台，農業收入銳減；2019年兩岸關係急凍，陸客暫停來台自由行，金門的觀光收入也就掉了大半。今年的武漢肺炎，直接讓金門形同空城，連每年有穩定收益的金門酒廠，業績衰退的幅度也是前所未見。



Photo Credit: 財訊 經過疫情洗禮後，楊鎮浯期許藉區位優勢，為金門再造經濟成長曲線

楊鎮浯也不否認，「提到金門的經濟，金酒和觀光，大家覺得理所當然；但就是因為產業結構太單薄，風險太大，今年遇到的情況就是只要外在環境稍一變化，經濟動能就完全停擺。」

所幸金門在過去將近20年靠著金門酒廠和觀光業，累計了超過百億元的盈餘，財政支出仍有餘裕，金門縣民還不至於從好日子轉成苦日子。甚至明明今年上半年大多時間金門都呈現百業蕭條，在此次振興3倍券的發放上，由縣府撥出預算加碼，金門縣民還是可以享有優惠程度獨步全台的「1＋1」振興券。

但這樣長年撒幣以優厚福利吸引人口移入的政策，後坐力也已逐漸浮現。楊鎮浯透露，目前金門的縣庫盈餘約為130億元，但連續4年呈現收支短絀，若依今年度預算短絀30億元推算，5年後金門可能就會變成負債縣市。



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藍圖1：大健康產業獲看好

種種情況都顯示金門在拚經濟這件事情上，不能再落於口號。但金門究竟能怎麼轉型，轉到哪裡去？楊鎮浯認為符合金門的地理優勢而又可行的兩大方向，分別是跨境電商物流和大健康產業。

大健康產業範圍很廣，包含醫美，或者生殖醫學，甚至是有機健康食品、農畜產品。尤其是醫美和生殖醫學，楊鎮浯非常看好，在幾年前他擔任觀光處長時期，已經爭取到大陸居民入境金門可以落地簽，或是大陸居民只要在廈門停留一晚，就可辦理臨時入金證。

因為台灣的醫療水準本身就有很好的號召力，據非正式的統計，每年有數百對大陸夫妻為了生殖醫學從小三通入境。除了抓住中國人求子心切的商機，侵入性低的微整形能吸引定期回診，楊鎮浯認為也是金門的人力和能力做得到的，「我不需要引進主流院所，只要設置專門科別，就能帶動人潮前來金門。」

楊鎮浯的另一個推動重點，則是將金門免稅專區的優勢，連結風起雲湧的電商趨勢，其中在料羅碼頭規畫的海運快遞物流專區，將在近期招標，加速進行。中華郵政也已在金門購地，規畫設置物流中心。根據台灣港務公司的最新統計，兩岸海運快遞業務從2016年開通以來持續成長，今年更因武漢肺炎疫情影響而大增。以台北港為例，去年海運快遞重量約3242萬公斤，但今年上半年已逾3537萬公斤，不但超過去年全年，更較去年同期大增4倍。港務公司也預期，在兩岸網購熱絡的情況下，貨運量可望持續成長。

楊鎮浯認為，台灣好的商品可以利用電商平台攻入中國市場，金門的特殊地理位置，則能扮演關鍵性角色，打造接通廈門、福建地區的快速銷售通道，打造金廈共享的跨境電商平台；甚至可以跟對岸談優惠政策，例如進口免稅額度的提高，設計綠色通道、快速通關。而金門縣府除了要設法吸引人才回流、推動青、新、文等三創產業，也努力協助在地商家進行產業轉型，楊鎮浯甚至不排除由縣府出資投資建置三創商品電商平台，以推廣具金門在地特色的三創商品。

只是不難看出，這兩項發展計畫要能行得通，大陸市場仍是重中之重。但在當今邊境管制尚未開放，而且全球掀起「去中化」浪潮的情況下，金門到底有沒有可能不靠中國，走出自己的路？

藍圖2：跨境電商具前景

「我們和廈門的實際距離，不代表金門就必須向他們靠攏，但確實是不可忽視的存在。」楊鎮浯說，金門面積不大，天然資源也不豐沛，能夠提供給廠商的生產要素，其實只有政策和地理位置，而政府的責任就是要讓人民有發展的機會，縣府應該擔負起整合及協助的關鍵性角色，利用這樣的地理優勢無可厚非，重點是不能只滿足於眼前。



Photo Credit: 財訊 金門縣政府也要藉推動電商，協助在地商家進行產業轉型

近年金門也配合中央政府新南向政策，爭取提升國際視野，推動國際旅遊，但仍希望結合廈門交通網優勢，開闢更多國際市場；因為「總要發揮既有區位優勢」，所以也會繼續強化與福建沿海旅遊部門的合作機制，再透過大陸交通便捷性連結國際。

楊鎮浯苦笑說，「我們只能不斷發揮智慧，設法在兩岸的夾縫中尋找機會。」金門究竟能不能創造新的成長曲線，擺脫前線戰地的宿命？也許這一次正是最好的觀察點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航