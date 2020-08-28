不想要裁員，亞洲航空執行長呼籲東南亞國家早日開放邊境

自今年初「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情爆發以來，東南亞各國封鎖了邊境，致使觀光業、航空業陷入蕭條。馬來西亞航空公司-亞洲航空集團（AirAsia）的執行長東尼·費南德斯（Tony Fernandes）於8月27日籲請東協各國領導人應考慮重新開放邊境。

「如今泰國每天的武漢肺炎確診病例少於10宗，為何馬來西亞與泰國不考慮設立綠色通道？」費南德斯27日在為亞洲航空（以下簡稱亞航）集團旗下的「AirAsia Shop」開幕時提出其意見。

早前馬來西亞與新加坡互設了綠色通道，允許兩國間必要的商務及公務旅行，因此費南德斯希望其它東協國家效仿馬星兩國的綠色通道措施。馬新社報導，費南德斯認為，隨武漢肺炎確診病例的減少，他建議泰國、越南、柬埔寨、寮國等國可視為是一個契機，可緩慢及謹慎地考慮重新開放邊境，風險已大不如前。

費南德斯告訴媒體說「我希望最終也能夠開放高風險地區，畢竟已建立了完善的篩檢機制。」

對於沉重的營運壓力，費南德斯希望亞航不必再進行裁員，因為到明年1月的旅行需求可能會恢復正常。費南德斯預計，今年年底前馬來西亞政府都不會開放國際航班，不過亞航對政府的任何決定都始終做好準備，以應對政府宣布重新開放邊境。

費南德斯是馬國印度裔，他曾任職於英國維珍航空、華納音樂，2001年他收購了負債累累的亞航後，在他的領導下亞航已發展成亞洲最大的跨國廉航集團，旗下有泰國、菲律賓、印尼、日本和印度的分公司，2018年亞航在馬國的國內市佔率高達43%。

馬國交通部：亞航和馬航的合併在計劃中

今年3月18日，馬國政府宣布全國實施行動管制令（Movement Control Order，MCO）以控制疫情，航空業受影響甚鉅。

8月27日，馬國副外交部長哈斯比哈比波拉在國會上表示，航空業預計需要18個月的時間，才能完全擺脫疫情影響而復甦。《星洲日報》報導，哈斯比哈比波拉引述馬國航空委員會的數據稱，旅客需求已從2020年1月的每日280,321人，下降到今年5月的每天7,500人，而全年的航空客運量將縮減48.7%至50.3%，乘客人數從2019年1億920萬人的歷史最高峰水平，銳減至5430至5600萬人。

對於馬國整體航空業的重創，受影響到當然不會只有亞航，還包括國籍航空馬來西亞航空（以下簡稱馬航）。

由於馬航長年來因經營問題而陷入虧損，馬國政府曾打算推動馬航合併有獲利能力的亞航。《中國報》報導，今年4月馬國國際貿易及工業部長阿茲敏稱官方早已在2019年就計劃推動馬航與亞航的合併，如今在武漢肺炎疫情衝擊下，阿茲敏認為兩家公司的合併是對馬航最佳的「拯救」方式。

根據《南洋商报》的報導，財經專家稱馬航與亞航合併的好處只有一個，即集中資源調整航線，進而減輕了政府的財政壓力，但會造成市佔率80%的壟斷性局面，可能會導致機票價格上漲、裁員的局面。

對於這幾個月來馬航與亞航合併的傳聞，兩家公司並沒有公開回應，而交通部副部長哈斯比哈比波拉27日則在國會上接受質詢時表示，目前還未有打算對馬航、亞航的潛在合併進行討論，他稱目前兩家航空公司的合併僅在計劃階段。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範