【圖輯】等不到新人的禮服：中國婚紗業寒冬，只有10％能存活下來

位在中國蘇州的五層樓高建築，是虎丘婚紗禮服中心（Huqiu Wedding Dress Mall），商店的櫥窗閃爍著一排排精緻禮服的倒影，以吸引顧客目光。

但在這個時尚的禮服中心裡，顧客可說是寥寥無幾。婚紗中心是這座城市龐大婚紗產業的一個重點展示區，通常不僅吸引著中國各地的民眾，也吸引到海外顧客。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「今（2020）年到目前為止的銷售情況並不好，我希望下半年能有所好轉，」禮服中心「花清玉」（Hua Qing Yu，音譯）婚紗店老闆馬莉（音譯），幫人體模特兒穿著衣服時這麼說。

作為世界上最大的婚紗用品出口的之一，蘇州感受到了這股市場寒冬，因為全世界的準新人都因為武漢肺炎的流行而延後、縮減規模或取消婚禮。

「花清玉」婚紗店老闆馬莉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

這個位於中國東部的製造中心，還有蘋果供應商的工廠，以及微軟的技術中心，但婚紗禮服是一個非常重要的產業，規模龐大的一門生意。

根據統計，從2014年到2018年，中國婚禮市場的銷售額從9230億元飆升至1.64兆元，增長率達到15.5％。估計至2023年，這個行業的產值會高達三兆元。

但今年爆發的疫情，打斷了這個產業的快速增長。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

儘管中國最近開始恢復部分大型婚禮集會，但蘇州的婚紗公司卻表示，銷售量遠遠沒有達到通常的水準，因為許多新人由於預算考量，或限制眾多的宴客規定，從而縮減了他們的活動規模。

「基本上，我們沒有客戶。」禮服公司「Romen’s Wedding Dress」董事長朱媛（音譯）如是說。她的服裝架上堆滿了幾十件裝飾過的象牙色禮服。

談到她的關係企業，包括婚紗工作室和出口商，她說： 「在100家企業中，只有10％到20％存活下來。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「Jusere Wedding & Evening Dress Co Ltd」這家禮服公司是蘇州最大的禮服製造商之一，該公司嘗試向新人直接銷售禮服和親自外出接待客人，來緩解低迷的商機。

但隨著病毒升級為全球流行病，曾占該公司銷售額十分之一的外國訂單，幾乎消失殆盡。

該公司創始人許傳海說：「我希望國外的疫情得到控制，這將使婚紗工作室重新運作，這樣又可以帶動銷售。」

一年一度的中國2020婚紗展覽會七月在上海舉行，吸引婚紗經銷商、出口商和婚紗工作室紛紛前來參觀，但參展商表示，參觀者寥寥無幾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

上海沐沙文化傳媒公司的代表姜欣（音譯）表示，由於疫情爆發，運輸成本不斷上升，導致出口服裝成本高昂。

「關稅是固定的，但因為許多航班被取消，導致運輸成本上升。訂購運貨的時間拉長，所以成本不停上升。」

在上海某處，魏佳雯（音譯）和她的丈夫潘文君（音譯），在8月中旬舉行了一場婚禮，整個流程比他們原計劃在2月份舉行的婚禮有所縮減。

「由於婚禮延後，這半年來我們身心都承受不小壓力。」 魏佳雯如是說。因為，她在等待能重新舉辦婚禮期間，生下了一個女兒。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航