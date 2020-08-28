南海局勢升溫：菲律賓購日製空中監視雷達、向美求援防軍艦遭中國襲擊

（中央社）中國26日向南海發射4枚中程彈道飛彈，南海緊張情勢加劇。菲律賓國防部今天宣布，將耗資1億350萬美元（約新台幣30億4079萬元）向日本採購空中監視雷達系統。

菲律賓國防部今天發布新聞稿，這套雷達系統將涵蓋菲律賓高地（Philippine Rise）大部分區域、菲國南部地區及西菲律賓海南部區域。

菲國國防部表示，空中監視雷達系統將有助於偵查、識別菲律賓專屬經濟海域內任何威脅和入侵，並將雷達影像傳送給政府決策者和相關單位，使菲國空軍能提供最佳的空域監測、飛機控制、執行防空任務，強化國防部標定的利害區安全性。

Photo Credit：中央社 菲律賓國防部長羅倫沙納（中）14日在次長艾勒芬蒂（Raymundo Elefante）（左）、空軍司令巴瑞德斯（Allen Paredes）（右）陪同下，簽署日製空中監視雷達採購合約。（菲國國防部提供）

「菲律賓高地」位於呂宋島東方海底，原名班哈姆高地（Benham Rise），聯合國2012年宣布這是菲律賓大陸棚一部分。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2017年5月下令更名為菲律賓高地，以彰顯主權。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

新聞稿表示，與日本進行政府間採購談判後，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）14日簽署空軍軍事現代化計畫第2階段（Horizon 2）空中監視雷達系統採購案合約協議。

這項合約由菲律賓國防部和三菱電機公司簽署。採購案涵蓋3座固定式遠程空中監視雷達和1部移動式空中監視雷達，預計2022年開始交貨。

菲國國防部表示，這是菲日兩國政府2016年簽署「防衛裝備技術轉移協定」後第一項防衛裝備技術合作計畫。

針對這項採購案，日本駐菲大使館今天發布聲明表示，日菲兩國外交部長1月在日菲外長會議上同意，將強化安全領域合作。防衛裝備轉移將促進日本和菲國互為戰略夥伴的安全與防衛合作，也將有助於日本安全及「自由開放的印度－太平洋倡議」。

馬尼拉和北京近日在南海議題上再起爭端。馬尼拉當局20日表示，中國海警5月在黃岩島（Scarborough Shoal）「非法沒收」菲國漁民漁具，向北京提出外交抗議；中國外交部21日回應，中國海警「依法展開執法活動，無可厚非」。

中國26日朝南海發射4枚中程彈道飛彈，菲國外交部長陸辛同日表示，若中方攻擊菲律賓海軍艦艇，馬尼拉將向美國求援。南海緊張情勢升溫下，菲國國防部此時宣布向日本採購空中監視雷達系統，時機點引人關注。

Photo Credit：中央社 菲律賓將耗資1億350萬美元向日本採購空中監視雷達系統。圖為菲國空軍工作小組2018年7月在東京的日本自衛隊駐地對空監視雷達系統採購案考察。（菲國國防部提供）

Photo Credit：中央社 南海緊張升溫之際，菲律賓將向日本採購空中監視雷達系統。圖為菲國空軍工作小組2018年7月在東京的日本自衛隊駐地考察空中監視雷達系統。（菲國國防部提供）

菲律賓外長：若菲艦南海遭中國襲擊 將向美國求援

《中央社》報導，菲律賓外交部長陸辛26日表示，若菲國船艦在西菲律賓海遭中國襲擊，他將「致電華盛頓特區」。這是菲國官員首次表態，若菲方在南海遭中國攻擊，馬尼拉當局將向美國求援。

馬尼拉和北京當局近日在南海議題上再起爭端。馬尼拉當局20日指出，中國海警5月在黃岩島（Scarborough Shoal）「非法沒收」菲國漁民漁具，向北京提出外交抗議；中國外交部21日回應表示，中國海警「依法展開執法活動，無可厚非」。

對此，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）23日表示，菲中爭議海域在菲律賓專屬經濟區內。中國「在他們劃定的『九段線』範圍內所謂的歷史權利並不存在，除了在他們的想像之中」。

針對北京當局在南海的行動，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）26日接受ABS-CBN新聞台訪問時說，直到中國方面「攻擊菲律賓船艦－海軍艦艇，這種情況下，我才致電華盛頓特區」。

不過，陸辛拒絕談及馬尼拉將根據什麼原則向美國求援。他表示：「我不會討論這一點，因為威懾理論的本質是不確定性。」

新聞網站Rappler等媒體報導，若菲律賓真的遭受攻擊，可能援引「菲美共同防禦條約」向美國求援。

South China Sea: ‘If China attacks our navy, we’ll call the US’, Philippines says | South China Morning Post Nice job of reporting. https://t.co/4fxgO7w39s — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) August 27, 2020

馬尼拉當局與華府於1951年簽署菲美共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年3月訪問馬尼拉時說，中國在南海造島及從事軍事活動，威脅菲律賓主權、安全和民生經濟。菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受任何武裝攻擊，美方將啟動「美菲共同防禦條約」防衛義務。

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核稿編輯：楊士範