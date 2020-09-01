從工廠女工到成為越南語講師，杜佳芯一圓20年前的教師夢

撰文、攝影：廖禹婷

「這個下禮拜會考試喔，回去記得要複習！老師很兇喔！」

在講台上活潑地解說有關越南的許多有趣文化知識，時不時也會走下台和學生互動，這堂課的越南語講師杜佳芯是一位新住民，目前在嘉義各級中小學進行越南語教學 －－ 雖然這份工作不像過去在工廠那樣穩定，更常常需要自行騎機車來往各學校，但從她上課時的眼神可以看出，這份工作給了她過去日復一日在工廠裡很難獲得的那份「自信感」。

Photo Credit: 廖禹婷 杜佳芯與「越在嘉文化棧」合作，到民雄鄉開設越南語課程，第一堂課與學生分享越南文化知識。

公公的一句承諾 開啟她的「移動」之路

2000年嫁來台灣的杜佳芯，來自越南南部安江省，當年因為公公的一句：「妳嫁來這裡，我會對妳比對我的孩子還要好。」讓杜佳芯最終決定點頭下嫁、遠離家鄉，開啟她後半輩子的寶島異鄉生活。與多數嫁來台灣的新住民情況類似，杜佳芯家中經濟狀況不算太好，過去在故鄉靠賣水果及越南河粉維持基本生活開銷，這也是她選擇來台灣的原因之一。

杜佳芯說剛來台灣時，她一句國語都不會，婆婆用三輪車載著她穿梭家裡附近大街小巷，為得就是幫助她趕快融入當地生活，而公公也的確信守當初那句承諾，多年來待她的好始終如一，從言談中能看出杜佳芯非常感恩公婆對她的寬厚和善，這樣一個溫暖的家庭環境或許就是她在異鄉裡最大的寬慰。

Photo Credit: 廖禹婷 杜佳芯自己用手機編寫的教材。

越南語教師培訓課程，一圓二十年前的教師夢

其實嫁來台灣並非在杜佳芯的人生規劃之內，正確來說，她真正的人生目標是成為一位老師，雖然過去在越南時，她曾在培訓教師的學校就讀過、也曾學過美容美髮的技術，但後來都因為家境狀況而屢屢中斷，一度讓她以為這個當老師的願望，會隨著嫁來台灣而灰飛煙滅。

所幸四年前在朋友介紹下，杜佳芯與朋友一起去參加台灣政府舉辦的越南語教師培訓課程，也順利考上教師證照，嘗試了一年後，杜佳芯毅然決然向自己服務多年的工廠請辭，專心做全職越南語教師，就此重回「教師」這條路上，只不過這次是在異鄉，靠著一己之力，讓自己的語言能在社會上被更多人接觸和聽到。

Photo Credit: 廖禹婷 杜佳芯經常在教室走動與學生進行互動，上課方式相當活潑。

「媽媽你更優雅了！」 成為老師後的那些改變

杜佳芯說其實當越南語教師的薪資比過去在工廠時少很多，也比較不穩定，還需要花時間和金錢額外編寫教材、購買教具，但談及她想教越南語的初衷，其實只是為了讓台灣人能對「越南語」改觀。

杜佳芯回憶，過去有許多台灣人聽到有人在說越南語，常常下意識給予不好的反應，甚至覺得「是在罵人」，這都讓她感覺很受傷，「不要那麼古板、也不要把我們想的那麼壞啦，不是一隻臭蟲就會讓整鍋壞掉。」

說到自己當老師後的改變，杜佳芯笑說家人其實也都很支持她做這樣的決定，女兒也總會驕傲地講著：「媽媽妳繼續當老師下去我覺得很好，因為妳變得更優雅了！」在那些成為老師後的改變裡，唯一堅持不變的，是杜佳芯對這份職業的熱情與堅持。

本文獲移人Migrants' Park授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒