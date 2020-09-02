9月2日越南國慶：1945年這天，人稱「胡伯伯」的胡志明在巴亭廣場發表「獨立宣言」

文：法蘭克（南洋誌）

也許是因為放假的緣故，多數在越南工作的外國人都知道9月2日是越南國慶日。1945年的這天，受越南人敬稱為「胡伯伯」（Bác Hồ）的胡志明（Hồ Chí Minh）在巴亭廣場上發表「獨立宣言」（Tuyên ngon Độc lập），為越南民族喊出脫離法國殖民勢力的心聲。在二戰剛結束的短暫權力真空中，越南獨立雖成為可能，但想在各方勢力之中鶴立雞群，絕對不是走到廣場上說幾句話就行，還得依賴一定的權力基礎。

Photo credit：Frank 1945年9月2日胡志明在巴亭廣場上發表「獨立宣言」。

胡志明早在1930年就獲得共產國際的支援成立「印度支那共產黨」（Đông Dương Cộng sản Đảng），培養越南共產革命力量，除了有民眾支持外，他還獲得人稱「紅色拿破崙」的武元甲（Võ Nguyên Giáp）大將的應援。當時的武元甲還只是個大學歷史老師，平時喜愛研究拿破崙戰史，有感於二次世界大戰即將改變亞洲權力結構，武元甲潛入中國與正在籌劃革命獨立運動的胡志明結識，1941年時，胡志明和武元甲回到越南北部高平省（Cao Bằng）山區組織游擊隊以便日後推翻法國殖民政府，同時成立全國性質的「越南獨立同盟會」（Việt Nam độc lập đồng minh hội），簡稱「越盟」（Việt Minh）。

Photo credit：Frank 高平省位於中越邊境，境內以高山地形為主，早期的「越盟」在此發展游擊隊。本圖攝於中越邊境線上之「板約瀑布」（thác Bản giốc），中國稱為「德天瀑布」。

隨著游擊隊勢力擴張，「越盟」所佔據的區域還包含了高平省南方的宣光省（Tuyên Quang）和太原省（Thái Nguyên）。越南有句俗諺稱「太茶宣女」（chè Thái gái Tuyên），意思是太原省出好茶，宣光省出美女。這句諺語也凸顯此二省屬於丘陵地形，以及少數民族寓居的特色，剛好和「越盟」游擊隊藏身山區並且結合少數民族共抗外敵之策略吻合。宣光和太原兩省交界有個叫「安全區」（An toàn khu）的觀光景點，正是胡志明和武元甲等「越盟」成員藏身的秘密基地，也是越南「八月革命」（cách mạng tháng tám）的濫觴。

Photo credit：Frank 「新潮亭」可說是「八月革命」的發源地，地處河內北方太原省及宣光省交界處。

「八月革命」雖然沒有放假，但是政府機關會在各地懸掛紅色布條，讓大家在9月2日放假之前，感念先賢開創偉大事業前所踏出的第一步。1945年8月15日日本宣布無條件投降後隔天，胡志明和武元甲在「安全區」的新潮亭（Đình Tân Trào）召開「國民大會」（Quốc dân Đại hội），武元甲隨後在亭旁的榕樹下頒發越南人民軍第一號軍令，率軍進入河內，同時號召全國起義響應。僅半個月後，胡志明就已在河內巴亭廣場宣告獨立，因此，8月中下旬期間越南各地所發生的各種起義，統稱為「八月革命」。

Photo credit：Frank 相傳是武元甲吹響八月革命第一聲號角的榕樹。

宣布獨立之後，胡志明深感外交的重要性，「必須向世界打開一扇門」（Phải mở cho được một cửa ngõ ra thế giới）是首要目標。不到一年，第一個外交使節團就要在泰國曼谷設立，使節團特別選在8月革命一週年前夕抵達曼谷，於1946年8月19日舉行設館儀式，名為「越南民主共和國政府駐東南亞代表團」（Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hào tại Dông Nam Á）。

Photo credit：Frank 「越南民主共和國政府駐東南亞代表團」存在時間不長，隨後就因為泰國承認南越政府，北越政府最終於1951年將代表團撤離，其舊址今日成為一間泰國高檔的按摩連鎖店。

歷史書寫總是成王敗寇，在越南的人們對「越盟」並不陌生，因為那是以胡志明為首的越南革命運動組織。比較不為人知的，是當時另一個與「越盟」處於競爭關係的團體，名叫「越南革命同盟會」（Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội）。說是不為人知，不過這名稱對熟讀孫中山領導革命推翻滿清的人來說，有股說不出的親切感。是的，1942年在中國廣西成立的「越南革命同盟會」，背後的靠山就是當時國民政府。1945年二戰結束後，越南由中國戰區最高統帥蔣中正負責從日軍手中接收，當時的「越南革命同盟會」一度有機會成為領導越南政府的組織，不過國際現實講的是利益，在法國承諾放棄在中國特權後，國民政府於1946年撤回軍隊，擁有廣大群眾支持的「越盟」自然馬上取代「越南革命同盟會」。

Photo Credit： Aogiapvang 「越南革命同盟會」由國民政府所支持，同盟會內部還包含許多不同派系，其中一派叫做「越南國民黨」（Việt Nam Quốc Dân Đảng），由中國國民黨所支持，圖為越南國民黨黨旗，看起來和中華民國國旗有點神似。

1905年日本擊敗俄國後，亞洲舊帝國清楚認識到向西方學習現代化技術是必要的，中國和越南的知識份子蜂擁至日本學習、周遊歐亞列國，學習西方知識，越南在「八月革命」前夕，受中國國民黨「辛亥革命」影響很大，兩國革命志士也相互逃到彼此的國境之內躲避追查。孫中山就曾在河內三十六古街中的帆街（Hàng Buồm）22號短暫居住，該處現已成為假日不對外開放的幼稚園；1907年孫中山領導的第六次丁未鎮南關之役，也是在越南諒山省境內組織活動，失敗後再撤退到越南境內。

Photo credit：Frank 中國革命家孫中山曾短暫停留河內帆街22號，原址今日已成為一所幼稚園。

辛亥革命已經過了一世紀，越南的八月革命則將迎來75歲大壽。八月即將結束，九月二日越南國慶假期，不妨到「新潮亭」緬懷當初革命的第一槍。勿忘八月革命精神！

Photo credit：Frank 村里巷弄中的「八月革命精神」標語。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒