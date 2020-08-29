駐台外籍記者增22人，包括數名遭中國封殺的新聞工作者

（中央社）《美國之音》報導，今（2020）年迄今，台灣新登記22名外國記者，其中包括數名遭中國封殺的新聞工作者。中國對外國記者進行監視、審查，甚至驅逐；台灣則正以新聞自由吸引外國記者駐台。

報導指出，台灣外交部27日給《美國之音》的聲明中指出，這22名外國記者在台灣登記註冊是因為「台灣有言論與新聞自由，而且我們尊重這些權利。」中國對外國記者進行監視、審查網路，今年稍早時，中國驅逐數名美國記者。

這22名外國記者中有7人曾居住在中國，其中幾名記者因3月發表的報導內容引起中國政府不滿而遭驅逐。被驅逐的外國記者曾為《紐約時報》和《華爾街日報》工作。

《紐約時報》主管溝通事務的副總裁洛迪斯・哈（Danielle Rhoades Ha）表示：「由於中國政府下驅逐令，我們已經將一些受到影響的記者轉移至包括台北在內的亞洲不同地區。」

《美國之音》指出，中國與台灣都處在同一時區，兩地的飛行時間最短只需要80分鐘。從台北飛往東南亞國家主要城市需要2至4小時，飛往日本和韓國需要3個小時。

報導指出，在中國報導政治敏感新聞的記者可能會被警方跟蹤，甚至拘留。「自由之家」（Freedom House）今年發布的一項報告指出，中國共產黨和政府機構長期試圖用阻撓外國記者的方式，影響輿論和控制媒體。研究指出：「過去的10年（中國）試圖對媒體報導內容施加控制的情況大幅增加。」

2020年「自由之家」發布的全球自由度排名中將台灣列為亞洲最自由的地方。

目前有68個外國媒體在台灣設有分社，114名外國記者常駐台灣。

位於曼谷的智庫「亞洲中心」（ Asia Center）區域主任葛梅茲（James Gomez）表示：「台灣希望展現自己是一個以價值為基礎的國家，民主和人權價值觀得到充分體現，而不僅僅是為了標榜自己。」

在香港方面，報導指出，駐香港的外國記者可能會被香港入境事務處轄下新成立的國安部門拒發簽證。

「無國界記者組織」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「你隨時有可能會被驅逐，你申請簽證續簽可能會被拒絕，這是對新聞工作穩定進行的一大威脅。」

台灣大學新聞研究所所長谷玲玲表示，許多台灣人缺乏英語技能和廣泛的國際視野，這正是香港和新加坡等地吸引外國記者的原因。

葛梅茲認為：「台灣可能需要立法，使外國媒體機構在台灣設立分社的法律程序更順暢。」

新國安法伸黑手？香港英文媒體外籍編輯簽證遭拒

香港英文網路媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）27日表示，旗下一名愛爾蘭新聞人員的簽證遭到當局拒發。新聞組織形容說，這是政府加強箝制媒體的另一跡象。

香港長期以來一直是重要全球媒體中心，但近來專制的中國當局擴大控制香港，其作為媒體避風港的名聲如江河日下。

隨著美中關係益趨緊張，記者也成為鎖定目標，兩國彼此驅逐記者或對人數設限，例如香港7月就拒絕《紐約時報》一名澳洲資深記者的簽證。

2018年，《金融時報》也曾發生類似事件，一名資深編輯與香港獨立派會談後，申請簽證續期遭拒。但如今的最新案例卻涉及一家非美國媒體，發生在香港本地的新聞機構身上。

《香港自由新聞》表示，經過近6個月等待後，香港入境事務處在「未做任何官方解釋」情況下，拒絕麥固崙（Aaron McNicholas）的簽證。麥固崙先前在《彭博》（Bloomberg）工作。

《香港自由新聞》總編輯葛倫迪（Tom Grundy）發布聲明說：「我們是地方新聞媒體，而可能成為我們編輯的是一位來自愛爾蘭的新聞人員，所以這不是受到美中貿易紛爭影響的報復措施。」、「我們似乎是因為報導中立、基於事實，而在新國安法的氛圍下遭到鎖定。」

1/ @hongkongfp has been denied a work visa for an editor after an near 6-month wait.



We were given no explanation for the rejection, raising further concerns for the business community & the city's press freedom in light of the new security law.

https://t.co/1H3cqVepPa — Tom Grundy (@tomgrundy) August 27, 2020

香港入境事務處並未回覆媒體詢問，通常他們也不會評論簽證為何被拒。

香港去（2019）年發生長達數月的大型民主抗爭之後，北京6月底做出回應，通過範圍廣泛的《港區國安法》。本月稍早，警方援引《港區國安法》逮捕香港《蘋果日報》創辦人黎智英，並以涉嫌「勾結外國勢力」為由展開調查，還大舉搜查香港蘋果日報辦公室。

《港區國安法》條文之一，就是要加強監督外國媒體。

在中國大陸，外國記者簽證被拒、遭當局騷擾或被迫離境事件時有所聞，但拜商業環境與公民自由所賜，香港數十年來都是國際媒體的區域神經中樞。

《紐約時報》、《美國有線電視新聞網》（CNN）、《彭博》、《華爾街日報》、《CNBC》、《金融時報》與《法新社》等等，都是在香港有重要據點的國際媒體。

但《紐約時報》今年7月表示，因擔心《港區國安法》，加上多名人員在取得簽證方面難度突然增加，將把三分之一的駐港人員遷到韓國。

香港外國記者會（The Foreign Correspondents' Club）也說，多家媒體面臨「高度不尋常」的簽證發放延誤，當局尚未提出解釋。

其實早在《港區國安法》出台前，香港的新聞自由排名已經一年不如一年，2009年，香港新聞自由被「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）排名為全球48，今年更落到80名。

「無國界記者組織」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，《香港自由新聞》簽證遭拒事件，是《港區國安法》制定後，「近來新聞自由加速低落的另一個跡象」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：Alvin