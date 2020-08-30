《屍殺半島》：只是一齣末日逃生片

還記得四年前的《屍殺列車》結局讓我們感觸落淚，對人性的細膩刻劃，更讓電影成為了喪屍片的新經典。千呼萬喚始出來，續集《屍殺半島》原定7月在香港上映，但因疫情關係延後至8月28日才公映。正所謂「期望越大，失望越大」，如果你觀看過上集的話，或者你會跟我一樣對今集感到失望，因為得罪講句，今集只是一齣用金錢堆砌的典型荷里活式末日逃生片而已，欠缺對人性的深入描寫，人物刻劃亦有點粗糙。

今集故事講述喪屍病毒在南韓爆發的4年後，退伍軍人韓政錫（姜棟元 飾）以難民身份逃到香港生活，但受盡歧視生活艱苦。某天，神秘組織指派他和幾位難民參與一項任務：重返南韓尋找一輛載滿美金的貨車。為了金錢和新生活，他們決定冒險重返充滿喪屍的仁川……

Photo Credit: 安樂電影

其實，今集的戲軌頗有趣，既天馬行空亦有寫實之處。變成了喪屍半島的南韓一定有大量財富剩下，其他國家有人為了賺錢而派人到南韓亦很合理，所以電影的頭半小時拍得引人入勝，講述主角和雜牌軍登島冒險，驚憟氣氛營造得不錯，荒廢城市的場景製作得相當認真。

（以下內容涉及劇透）

但問題來了，司機大媽等小人物的背景還未交代清楚，雜牌軍就差不多死清光。隨後的劇情就分成了兩條支線，主角政錫被島上生還者敏晶（李貞賢 飾）一家收留，以及主角的姐夫（金道允 飾）被島上生還者軍隊「631部隊」活捉當成奴隸在「鬥屍場」玩樂。一大班人爭奪一部能夠與外界聯絡的國際手提電話，嘗試登船逃出南韓。基本上，由上集的喪屍片變成了今集的末日逃生片，埋身肉搏戰變成了槍戰車戰，而主要角色們亦沒有變成喪屍，喪屍元素意外地變得不太重要，是今集最大的敗筆。

Photo Credit: 安樂電影

不過，必須承認今集的確是荷里活級大製作，耗資190億韓元拍攝，大約是上集的兩倍。不論是電腦動畫、飆車追逐、槍戰、打鬥動作、喪屍群大場面都拍得很高質素，充滿官能刺激，再次佩服南韓電影的進步神速。

Photo Credit: 安樂電影

可惜，越是模仿西方喪屍片，就越會失去韓國電影的靈魂和特色。上集的精彩之處在於對人性的細膩刻劃，每個小人物都有他們的故事，基金經理、摔角手、流浪漢、車長、大媽、棒球隊成員等等，到今日我還記得當他們逐一變成喪屍時，我難免都會覺得難受。上集更講述了人性原來會像病毒般傳播，醜惡自私的人性會感染身邊的人，同樣地，善良見義勇為的人性亦會感染其他人。上集的男主角孔劉由自私自利的基金經理，變成了犧牲小我的「英雄」，在極端環境下的心理掙扎和成長過程描寫得自然而細膩。今集的男主角政錫其實都有一些上集男主角的影子，但劇情上描寫得不足夠，亦拍得毫無感染力，反而勇武的敏晶和她的女兒更令觀眾印象深刻。

總結來說，今集的重點放錯了在冰冷的動作場面，欠缺新意，更忽略了感性煽情的人物描寫，令觀眾離場後沒有太大的感覺，令人失望。最後，據說今年有另一部南韓喪屍片《活著》口碑超過《屍殺列車》，有機會再跟大家分享。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex