【東南亞週報】緬甸疫情升溫單日確診創新高｜菲南部發生連環爆炸案｜臉書不滿泰政府施壓關閉反王室社團

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第81期，為讀者挑選2020年8月22日至8月28日期間，有關緬甸、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜疫情升溫 緬甸單日通報創新高

緬甸政府8月26日通報，國內新增70起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）確診案例，創下單日通報確診數新高，顯示疫情在長達數周無境內感染案例後有捲土重來趨勢。緬甸政府嚴陣以待，除緊急關閉校園外，也針對感染熱點地區採取特別措施。

儘管緬甸的疫情相較東南亞地區其他國家輕微，衛生當局在新增的案例中檢測出馬來西亞日前通報的病毒突變種，傳染性更強。因此，政府立即宣布關閉校園，並針對疫情熱點若開邦（Rakhine）首府實兌（Sittwe）實施部分封鎖與宵禁政策，除民生必需行業得以營運外，民眾在非緊急情況下應待在家中，盡量避免外出、跨鄉鎮移動，以遏止疫情擴散。

緬甸聯邦政府進一步承諾，將視實際需要，提供若開邦居民醫療照護與食物供給服務；地方政府也計畫將提供額外津貼予經濟困難的當地居民，作為防疫的紓困配套措施。

另一方面，人權團體將注意力放在邁入第二年、當局以安全為由主導的網路封鎖行動，疾呼恢復當地的高速網路，以確保民眾能取得可靠資訊，因應急遽升溫的疫情。

若開邦首府實兌同時也是數個收容近10萬名羅興亞（Rohingya）穆斯林的難民營所在地，這些難民因行動自由受限且欠缺妥善的醫療照護資源，在疫情肆虐下處境更顯脆弱。

Photo Credit：AP/達志影像 6月29日，一批若開邦難免被安置到實兌的一座修道院，作為臨時安置的地方。

菲律賓｜菲南部發生連環爆炸案 釀15死78傷

菲律賓南部蘇祿省（Sulu）和魯市（Jolo）8月24日發生連環爆炸事件，第一次爆炸發生在當地上午11時，幾個小時後於下午1時發生第二起爆炸，兩起爆炸位置距離僅約70公尺，造成15人死亡、78人受傷，平民與士兵、警方皆傳出傷亡。

第一起爆炸是由裝載爆炸裝置的摩托車所引起，第二起則是一名女性自殺炸彈客攜帶土製炸彈。市區市場附近發現有第三顆炸彈，所幸未引爆即被解除。爆炸第一時間和魯市宣布封鎖，直到調查完成，目前僅能從指定區域進出市區。軍方提出實施戒嚴提議，然蘇祿省拒絕。菲國政府將此次事件定調為恐怖攻擊；府方並指出三個方向：實施戒嚴、實施反恐怖主義法，或是維持目前的安全措施。

武裝組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）被指為這次攻擊的主謀，軍方表示正追捕主嫌為該組織內部的炸彈專家Mundi Sawadjaan；Mundi Sawadjaan也是2019年教堂與軍營爆炸案的主嫌，政府自5月起便開始追蹤他的下落。阿布沙伊夫長年在民答那峨地區爭取獨立，且與伊斯蘭國有所聯繫，過去幾年犯下多起爆炸、綁架等案件。

Photo Credit：AP/達志影像 蘇祿省和魯市）8月24日發生連環爆炸事件後，軍警已封鎖現場

泰國｜遭施壓關閉反王室社團 臉書將對泰政府採法律行動

由流亡日本的泰國異議人士帕文（Pavin Chachavalpongpun）所創立的反泰國王室臉書社團「保王黨市集」（Royalist Marketplace）8月24日晚間突遭關閉，該社團臉書頁面顯示，「依照泰國數位經濟與社會部（Ministry of Digital Economy and Society）的一項法律要求，於泰國境內前往此社團頁面的權限已受到限制。」

臉書發言人在8月25日對此表示，當受到泰國政府壓力強迫關閉該社團之後，他們已決定將對泰國政府提起法律訴訟。臉書發言人指出，像泰國政府這樣的要求相當嚴重，不但違反國際人權法，更將對人民的表意自由產生寒蟬效應。

泰國刑法包含「冒犯君主罪」（Lese Majeste）條款，若誹謗泰王者將被處以最高15年有期徒刑，而這經常是泰國政府用以限制或移除社群軟體內容的原因。8月10日，泰國數位經濟與社會部部長曾要求臉書在15日內移除社團，否則將面臨違反電腦犯罪法（Computer Crime Act）處以最高20萬泰銖（約新台幣188,200元）罰款，加上每日累加5,000泰銖罰款直至臉書完成移除社團頁面為止。

帕文表示，「我們的社團是民主化過程的一部分，是一個能夠自由表達的空間。」他說，臉書和泰國這樣的專制政府合作是在破壞民主並為獨裁主義帶來養分。在該社團頁面受到強迫關閉後，帕文已重新使用相同名稱再次創立「保王黨市集」，截至本週報截稿前新社團成員已超過100萬人。

8月10日在泰國法政大學的集會上，Pavin Chachavalpongpun透過視訊向學生演講。

越南｜越外交部譴責中國南海軍演侵犯主權

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）8月26日聲明指出，中國連續在西沙群島（越稱黃沙群島）開展軍事活動，已侵犯越南主權，更違背《東海各方行為宣言》（DOC）的精神。

中國預計在本月24至29日於海南島東南海域進行軍事演習，越南外交部對中方在西沙群島行動提出譴責，認為不只侵犯越南主權，破壞區域的和平穩定，更違背《東海各方行為宣言》精神（編按：即《南海各方行為宣言》，越南慣稱「東方」）。此外，中國在26日朝南海發射四枚中程飛彈，美國國防部隨後對中國升高南海軍事活動的行為表示譴責。NHK報導美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）本週將出訪與台灣有邦交的帛琉，並預計在關島和日本防相河野太郎對談，種種行為被視為加強對中國的反制。

中國在今年4月宣布於海南省下新設西沙區、南沙區兩個行政區，加強聲索對南海的主權，即引發越南及菲律賓抗議。輪值主席的越南在今年東協峰會聲明中，重申以國際法與聯合國海洋法公約框架處理南海爭議的立場，這是東協近年來首次在集體聲明中提到《聯合國海洋法公約》。美國國務卿蓬佩奧更聲援表示，美國不允許中國將南海視為其海上帝國區域。

Photo Credit: 中央社 越南外交部發言人黎氏秋姮

馬來西亞｜振興經濟 大馬提高舉債上限至GDP 6成

身為東南亞第三大經濟體的馬來西亞，經濟表現受武漢肺炎疫情嚴重衝擊，政府為此祭出總額高達馬幣2,950億令吉（約新台幣2兆800億元）的振興計畫與配套措施，國會也在8月24日同意打開舉債天花板，提高政府舉債上限至國內生產毛額（GDP）的6成。

距離馬來西亞前次調整法定舉債上限迄今已逾10年，當時是在2009年全球金融危機的背景下，將舉債上限一舉提高10%，至多可達GDP的55%。這次則是在武漢肺炎疫情的衝擊下，國會考量政府舉債將在年底超過法定上限，估計可達GDP的56%，因而同意再次打開舉債天花板，將上限自55%調升至60%，這也意味著慕尤丁（Muhyiddin Yassin）政府仍有4%、約馬幣600億令吉（約新台幣4,229億元）的舉債空間。

馬來西亞財政部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）說明，慕尤丁政府祭出總額高達馬幣2,950億令吉的振興計畫與各項配套措施，其中包含價值馬幣450億令吉（約新台幣3,171億元）的《2020年因應武漢肺炎政府挹注臨時措施法案》，這筆額外撥款正是促使國會重新檢視並調整法定舉債上限的主因。該法案雖在政策階段大致取得共識，然而因需召集各界利害關係人參與具體細節規畫而有所延宕。

馬來西亞的經濟在第二季下跌17.1%，是自2009年以來首度出現萎縮，其中央銀行也預估，今年經濟整體萎縮幅度將落在3.5%至5.5%區間。

Photo Credit: 中央社 馬國政府強制規定民眾在公眾場合必須戴口罩後，如今大部分民眾都能遵守規定。

新加坡｜因應疫情衝擊 人力部將調高外籍工作證最低薪資門檻

新加坡人力部8月28日於施政方針附錄中指出，為因應武漢肺炎疫情對就業市場的衝擊，將進一步調整星國外籍工作人士政策，其中包括提高S准證（S-Pass）與就業准證（Employment Pass, EP）的薪資門檻，保護本國籍勞工就業機會。

當前適用於技術人員的S-Pass最低薪資門檻為每月固定收入新幣2,400元（約新台幣51,860元），而對於專業人士、經理和行政人員的EP，最低薪資門檻為新幣3,900元（約新台幣84,270元），其中後者最近一次調整為今年5月1日。人力部如今宣布將再調升，至於幅度多少目前尚未公布。

星國人力部長楊莉明（Josephine Teo）在施政方針附錄中提到，雖然星國「對世界保持開放以加速復甦的步伐，但這場危機突顯了雇主公平對待新加坡人的重要性，雇主應在可行情況下，實現S-Pass與EP的多元化」。言下之意，還是希望雇主多聘用本地勞工，增加就業率。

根據人力部統計，獅城每10名勞工就有約6名從事專業、經理、行政人員與技術人員（professional, managerial, executive and technician, PMET）等相關職業，此比例算是全世界最高之一，而EP對星國本地PMET比例也達到1比7。未來是否因為聘用外籍人士成本增高而減少EP與S-Pass持有者人數，將成為觀察星國就業市場對外開放程度的指標。

Photo Credit：AP/達志影像 新加坡相當仰賴外來勞動力，圖為外籍移工在修剪新加坡市區內的樹木。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範