開放美牛美豬進口，美國兩黨讚許並稱「應立即與台灣洽簽FTA」

（中央社）總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等多位美國高層官員均表示歡迎。多位重量級美國國會議員今天也讚許台灣此措舉，並齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

台灣解禁美豬美牛進口消息一出，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及農業部長帕度（Sonny Perdue）等多位美國高層官員，紛紛推文表示歡迎這項措施，並期許美台經貿關係能進一步深化。

在美國國會方面，多位重量級議員不只讚許台灣開放美牛美豬的決定，並公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）一早發聲明表示，他「強烈支持」美國探索與台灣簽署FTA的可能性。參院農業委員會主席羅伯茲（Pat Roberts）則推文指出，他很高興看到台灣採取作為，為牛豬進口設立以科學為依據的標準，「我期待能持續合作，增強我們（美台）夥伴關係。」

參院軍事委員會主席、參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）推文表示，台灣是美國重要盟友之一，解除美牛美豬進口限制，對雙邊簽署強力貿易協定是重要的一步，這項協定將令奧克拉荷馬州農民及台灣經濟受惠。

參院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）發聲明表示，台灣努力使其措施符合國際標準，增進美國牛豬農進入當地市場的機會。葛拉斯里說，美國農民已被排除在台灣市場外太久，他歡迎這項進展。

葛拉斯里並指出，他將密切關注此事後續進展，並期待美台人民能有更好的農業與經貿關係。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）推文表示，台灣移除貿易障礙，對美國當地工作、美台關係及區域和平繁榮都有利。他強調：「（台灣）今天的宣布，應該啟動美台兩國間早該簽署之雙邊貿易協定相關工作。」

參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）也呼籲，美國貿易代表署（USTR）應立即與台灣展開FTA洽簽工作。

台開放美牛豬，薛瑞福：現在是美台FTA最佳時機

對於政府宣布開放美牛美豬進口，前美國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，台美雙邊貿易在有限環境下蓬勃發展，現在是推動美台自由貿易協定最佳時機。

總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對此，目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福表示讚揚，也為美台經濟聯繫更加緊密的前景感到鼓舞，他認為蔡總統新政策解決美國貿易代表署對台灣進口政策的最大關注。

薛瑞福表示，美牛美豬議題是美台討論自由貿易協定的主要障礙，但儘管缺乏自由貿易協定，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也停滯不前，但台灣目前是美國第9大貿易夥伴。美台雙邊貿易在有限的環境中蓬勃發展，表明自由貿易協定可以帶來巨大經濟機會，現在是美台自由貿易協定的最佳時機。

薛瑞福表示，在疫情大流行期間，台灣向世界展現民主生命力與全球供應鏈作用的重要性，華府應該集中精力加強與台北貿易關係，這不僅能確保供應鏈與設定標準，還能為美國在印太地區進行經濟合作樹立強有力先例。

美國商會國際政策資深副總裁墨菲（John Murphy）也透過聲明表示歡迎，認為此舉是消除貿易壁壘的重要一步。取消這些限制將為美國農民與牧場主提供急需的機會，也是兩個經濟體貿易自由化支持者的勝利。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在回覆中央社的郵件中表示，這項開放是過去10年中美台雙邊關係最重要的發展，為美台可能達成雙邊貿易協定（BTA）打開大門。對於美國何時會啟動美台貿易協定，他認為難以判定，但不論是美國國務院、白宮國安會、商務部、農業部等部會都力挺美台雙邊貿易協定。

台灣開放美牛美豬，拜登首席外交顧問讚許

總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首席外交顧問布林肯說，這對美國農民與經濟是好消息，與台灣更強健的經貿關係也有助民主價值及區域和平穩定。

蔡總統在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

拜登首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）推文表示，台灣解除美牛美豬貿易障礙之舉，對美國農民、牧主及經濟來說都是好的。

布林肯表示，與台灣更強健的經貿關係也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範