警察可以隨便搜身嗎？四種例外情形下的「無票搜索」

根據報導，在高雄市一場婚禮上因為高達12萬元的禮金失竊，報警處理後警察竟然要求新郎、新娘等五名進出新娘房的人「脫衣受檢」，事後也被新娘秘書爆料到臉書上，不過警方則一再強調這是「同意搜索」並未違法。同不同意會有什麼差別？警察搜索有什麼限制嗎？一起來看看吧！

搜索有好幾種

搜索是檢察機關為了發現被告（或嫌犯）的犯罪證據或得沒收之物品，而對被告或第三人之身體、物件、電磁紀錄、住宅或其他處所，所實施的一種強制處分行為。

原則上搜索行為應該要使用搜索票，這稱為「有令狀搜索」或「有票搜索」，而搜索票則是需要在偵查中檢察官和司法警察官認為有必要時，向該管法院聲請後取得，而且司法警察官需要先報請檢察官許可後，始可向法院聲請。

搜索票有應記載事項（《刑事訴訟法》128條），如有所欠缺則可以拒絕接受搜索。

《刑事訴訟法》第128條 搜索，應用搜索票。

搜索票，應記載下列事項： 一、案由。

二、應搜索之被告、犯罪嫌疑人或應扣押之物。但被告或犯罪嫌疑人不明時，得不予記載。

三、應加搜索之處所、身體、物件或電磁紀錄。

四、有效期間，逾期不得執行搜索及搜索後應將搜索票交還之意旨。 搜索票，由法官簽名。法官並得於搜索票上，對執行人員為適當之指示。

核發搜索票之程序，不公開之。

不過當發生時間上來不及聲請搜索票的急迫狀況，則例外可以使用「無令狀搜索」（或稱「無票搜索」），但是仍然要遵守一定的程序，否則就會變成是違法搜索。

四種例外情形下的「無票搜索」：

（1）附帶搜索

檢察官、檢察事務官、司法警察（官）逮捕被告或犯罪嫌疑人或執行拘提、羈押時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體隨身攜帶的物件、所使用的交通工具及其可立即觸及的處所。

這種以合法拘捕為前提，時間上緊隨於拘捕的搜索，立法用意在於，拘捕的被告也許身上攜有可能危及執法人員、或被告本身、或現場其他人人身安全的危險物品。

（2）逕行搜索──對「人」的搜索

因逮捕、追躡或執行拘提、羈押，有明顯事實足以相信有人在內犯罪而情形急迫的情況下，可以逕行搜索住宅或其他處所。

此種搜索准許範圍僅限於「住宅或其他處所」，以發現被告為目的，不得任意就人體無法躲藏之處為搜索，而被告身體的無令狀搜索另屬於附帶搜索的範疇。

（3）緊急搜索──對「物」的搜索

檢察官於偵查中有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造變造湮滅或隱匿之虞者，得逕行搜索，或指揮檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索，並層報檢察長。

僅檢察官能為此種蒐集、保全證據的緊急搜索，司法警察不得自行發動。

（4）同意搜索

對於沒有搜索票之法官、檢警等人員，仍同意其進行搜索，等於是自行拋棄法律所保障之權利。必須在搜索前即取得受搜索人之自願性同意。如不想接受搜索，也可以表示不同意。

可能會有強制罪的問題？

除了《刑事訴訟法》上就搜索要各種要件有所規定之外，在《警察職權行使法》亦規定警察職權之行使，應該要符合比例原則、避免過度侵害人民權益。

《警察職權行使法》第3條 警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。

警察行使職權已達成其目的，或依當時情形，認為目的無法達成時，應依職權或因義務人、利害關係人之申請終止執行。

警察行使職權，不得以引誘、教唆人民犯罪或其他違法之手段為之。

因此，如果警察在未經同意的情況下就要求「脫衣受檢」，除了會違反「同意搜索」的要件而違法之外，還可能會觸犯刑法強制罪。

《刑法》第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

只要是以強暴或脅迫的手段，讓他人被迫做或不做某些事，就算是成立強制罪的要件，不過我國一般就強制罪還會審查是否有「實質違法性」存在，像只是因為打鬧而堵住門口不讓人進出，就會因為不具實質違法性而不用處罰。

所以如果警察未經過同意，並以搜查為由逼迫人以超出必要手段的方式行使職權，就很有可能觸犯強制罪，而且就算真的搜索到證物，也會因為使用違法搜索手段而導致證據不具證據能力、白忙一場。

雖然這起案件最後新郎有出面說明，當時警察其實並未要求他們脫掉衣服，脫衣的行為純粹是自己為了避嫌而為，爆料者應該是有所誤解。不過現在警察機關動輒詢問是否接受「同意搜索」的情況仍然時有所聞，大家應瞭解「同意搜索」要出自誠摯地同意才行，而且還可以在過程中隨時反悔表示拒絕警察繼續搜索行為，以確保自身的權益。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航