學會這七種binomial pair片語，讓你的口說與寫作大加分

不只中文有成語,英文也有成雙成對的片語,稱作binomial pair。

___and___的片語不只用起來文青,在口說、寫作上使用也能更生動!

剛剛提到英文中的binomial pair(或簡稱binomial)用法,大家可能一時不知道是怎樣的文法,舉例來說就是常聽到的safe and sound(安然無恙)、pros and cons(有利有弊)、ups and downs(起起伏伏)等,由兩個相同詞性的單字,中間以and, or, nor來連接組合而成的片語。

今天筆者小V介紹七個生活中會常講到,但用英文說會卡住或只能想到簡單單字的片語。學會這些binomial pair的用法,能幫你的口說或是寫作大加分喔!

1. toss and turn 輾轉難眠、翻來覆去

Steven often tosses and turns at night if he has an interview or important exam the next day.

史蒂芬如果隔天有面試或重要考試,他前一晚都會輾轉難眠。 My mom was tossing and turning all night because my dad didn’t come home from work last night.

我媽整晚都翻來覆去睡不好,因為我爸昨晚沒有從公司回家。

2. hustle and bustle 熙來攘往、喧囂的(城市等)

hustle這個字當動詞時有「推擠;喧鬧」的意思,它的名詞就是「忙碌」,也可以指「汲汲營營、力爭上游」。很多成功人士被問到自己成功秘訣或辛酸時,也很常拿hustle來形容自己工作非常認真,無時無刻拼命工作的樣子。bustle當動詞時有「匆忙」之意,或當名詞表示「熱鬧的活動」。而hustle and bustle組合就是固定用來形容城市裡的喧囂、很熱鬧的樣子。

Mr. Bai quit his job and went back to his hometown to teach because he’s done with the hustle and bustle of the city. 白先生辭掉工作,回到他的家鄉教書,因為他受夠了城市中的紛紛擾擾。

3. flora and fauna(某一地的)動植物群

flora是指在同一空間或時間裡的「植物群」,而fauna則是「動物群」。除了講animals and plants之外,用flora and fauna有押韻、字數一致,看起來也會比較和諧喔!

When my brother travelled to Indonesia, he spent some time studying the local flora and fauna in order to do his master degree research.

我哥去印尼旅行時,花了一些時間研究當地的動植物群,因為他要做碩士班的研究。 The “Pandora: World of Avatar” theme at the Disney resort brings the splendid and fictional flora and fauna from the movie Avatar into reality.

迪士尼度假村裡的主題樂園之一「潘朵拉星:阿凡達世界」將電影《阿凡達》中華麗、虛構的動植物群帶入現實世界中。

4. rant and rave 大吵大鬧

rant和rave兩字都是動詞「怒氣沖沖的大吼大叫」的意思。

A: Why is it so noisy out there? Are people fighting?

A: 外面怎麼這麼吵?有人在吵架嗎? B: Oh, it’s our neighbours Mr. Huang and Mrs. Chen again. They are always ranting and raving about their store problems.

B: 噢,又是我們的鄰居黃先生和陳太太了。他們永遠都在為了店的問題大吵大鬧。

5. dribs and drabs 一點一滴地

dribs和drabs都是複數名詞,且兩字通常不會單獨使用,所以要表達某件事一次一點點的進行,例如某件事一點一點的被揭露,可以在句尾加上in dribs and drabs.

The truth of this whole murder mystery was revealed to the public in dribs and drabs from the police investigation.

透過警方的調查,整起凶殺懸疑案才一點一滴地知道真相。 Doreen works really hard and payed back the money she owed her friend in dribs and drabs.

多琳認真的工作並一點一點地還清他和朋友借的錢。

6. flotsam and jetsam(沒價值的)零碎雜物、殘骸碎片、雜事

flotsam和jetsam同義,都是指海上或沙灘上的「碎木、漂流物或零碎雜物」,可引申為「不受重視的人」或「無價值的東西」。另外,形容一天中的「雜事」也可以用flotsam and jetsam(of the day).

We were shocked when we found out the beautiful beach we used to go is now covered with flotsam and jetsam.

我們發現之前常去的海灘現在充滿零碎垃圾時,都嚇了一跳。 A: Did you find something important in that box?

A: 那個箱子裡有什麼重要的東西嗎? B: No, just some broken toys and stuff, nothing more than flotsam and jetsam.

B: 沒有耶,就是一些壞掉玩具之類的雜物,沒什麼有價值的。

7. movers and shakers 有影響力的人、有權勢者

movers and shakers字面上的意思可以看出是「有行動力的人」或是「可以動搖別人」的人,因此組合起來就是「有影響力的人物;主宰人物;實力派」等意思。

Amy seems freaked out because she’s going to give a speech in front of hundreds of people, many of whom are movers and shakers in the same business. 艾咪看起來快嚇壞了,因為她等等要在一百多人面前演講,其中有很多是同業中有影響力的大人物。

不知道大家有沒有觀察到以上介紹的片語有什麼共通點?對!就是他們都有押韻,不只唸起來順口,聽起來也表達得很到位喔!

要注意的是,通常片語的前後單字順序不能對調,是固定用法喔!快把以上的binomial pair用法背起來,讓你在英文口說或寫作時不再卡詞!

