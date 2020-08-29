Facebook、Google確認「海底電纜」棄選址香港，改經台灣、菲律賓

《彭博》今（29）日報道，Google和Facebook已經確認放棄在美國和香港之間鋪設海底電纜的計劃。

美國司法部今年6月時建議聯邦通訊委員會（FCC）否決美國與香港間海底電纜的啟用計畫，並建議改連接台灣、菲律賓。

報道引述Google發言人確認，已放棄原本連接香港的海底電纜計畫，但鋪設工程不會停止，因為公司已根據司法部建議，就電纜連結台灣和菲律賓重新提交計畫，以向各部門申請所需牌照。Google海底電纜連結台灣的部分，已在4月獲主管機關批准啟用，為期6個月。

據報導，兩間公司修改選址後，電纜會從美國出發，連接至台灣和菲律賓，香港合作夥伴「太平洋光纜數據通訊有限公司」（PLDC）已經不在計劃當中。「太平洋光纜數據通訊有限公司」（PLDC）實為中國第4大通訊服務供應商「鵬博士電信傳媒集團」子公司，而鵬博士被指和中國情報單位以及國安機關有關聯。

Google和Facebook在2017年提出鋪設太平洋海底電纜計劃，而這條電纜早前已經建成，包括連接香港的部份。不過美國司法部今年6月中要求聯邦通訊委員會（FCC）否決電纜連接香港的計劃，表示中國可能透過相關海底電纜，取得美國人的個人資料。司法部當時又建議，FCC可以批准電纜由美國連接至台灣和菲律賓。分析普遍認為，這與中國和美國近期的角力有關，而當時中國人大剛落實推行《港區國安法》。

《BBC》報導，Google和Facebook計劃興建的這條海底電纜，全長約12,800公里，流量十分龐大，Google形容它可以讓香港和美國的使用者之間同時進行8,000萬個高清視像會議。原定計劃是首條直接連接香港和美國的海底電纜，允許Google和Facebook能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心。

專家認為，沒有這條電纜，香港的互聯網使用者仍然可以使用Gmail、Facebook等美國網站，只是速度會比使用這條電纜傳輸會慢一些。

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責任編輯：Alvin

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