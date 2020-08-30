中國要如何起訴從「香港法域」逃出的快艇青年？

根據中國海警日前發佈的信息，12名香港青年在上周日（8月23日）乘坐快艇，試圖逃亡到台灣時，在香港以外海面的「果州群島附近水域」（根據中國說法），被中國海警截獲被捕，押送到中國羈押。被捕者全部有控罪在身，在保釋期間禁止離開香港。其中以8月10日因違反國安法被捕的「香港故事」成員李宇軒最引人注目。另外11人則牽涉在去年逃犯條例事件中各項控罪，不一而足。香港的政治高壓氣氛進一步沉重。

在這件事上有幾點值得討論的地方。

首先，根據《大公報》的報導，在7月份，已有兩批香港青年成功地通過水路逃亡到台灣。第一批走北線，由香港直達高雄；第二批則走南線，先到達東沙島，再輾轉在台灣人員陪同下到達高雄。這次逃亡路線位於兩者中間，計劃到達台灣屏東，可稱之為「中線」。這條「中線」在香港的上船點是布袋澳，一直不是「著草跑路」的熱門地點。

為什麼這次不沿著以上兩條成功的水路？原因是這些偷渡的水路已曝光。這當然有新聞記者的「功勞」。這既有大公文匯這類中共報紙的記者深挖，也有不少民主派媒體的記者在採訪報導中有意無意地透露出信息。

後者的禍害往往更大。由於「手足」一般認為民主派媒體是「自己人」，非常信任，掉以輕心。媒體記者也不一定是故意當「金手指」，只是為了搶新聞，寫報導是無法掌握分寸。記得在去（2019）年11月理大圍城的時候，一些「手足」通過下水道逃生，就路線圖被民主派媒體為搶新聞爆出來，最後逃生路線被警方堵截，剩下的「手足」被「一鍋熟」被捕。

另一個原因是，自從7月初，國安公署進駐香港之後，明顯加強對香港人的監控。黃之峰、周庭等都曾聲稱，有不明身份的人跟蹤，在家門口有人拍攝。立法會議員許智峯被車輛跟蹤，他發現之後截停車輛兼報警，警察來了之後反讓跟蹤車輛揚長而去。跟蹤者報稱為大公文匯集團的「記者」。這很可能只是以記者身份為掩飾的國安人士。

這事一發生，筆者就斷定不是有内鬼，就是事先已有情報。要知道，在烏燈黑火的偌大海面，要發現和截停一艘小船並不容易。要預先知道時間地點，缺一不可。據報，香港方面早就得到情報，但在到達布袋澳之前，船隻已提前出發。香港方面這才通知中國海警攔截。

這些事例顯示，中國已在香港佈下了天羅地網，「一個也不能走」。隨著一條條線路的曝光，「香港版黃雀行動」越來越困難了。

其次，由中國海警截獲香港外逃的偷渡船隻非常罕見，地點又正好在「中國領海毗連區」。這引起一些法律上的爭議。

根據《聯合國海洋法公約》，從領海基線開始，外推12海里是領海，再外推12海里（即12－24海里之間）是毗連區。在《聯合國海洋法公約》第33條，沿海國可在毗連區管制「防止在其領土或領海内違反其海關、財政、移民或衛生的法律和規章。」這說明，在毗連區進行堵截偷渡的行為，符合國際法。

有人認為，這些「手足」不好運，只要多走一點，就出了毗連區，到達「公海」，於是中國海警就不能執法了。這種說法有瑕疵。因為如果執法船隻從領海或毗連區一直追出公海，這還是合法的。相反，如果執法船隻並非從後追逐，而在公海中直接截停船隻，才不符合國際法。

但中國如何在此劃領海基線，卻有可以爭議的地方。根據第5條，正常的領海基線應該是「沿海國官方承認的大比例尺海圖所標明的沿岸低潮線。」

雖然根據中國說法，被捕處是香港的果州群島附近的水域。這說明距離截停地點最近的陸地就是果州群島。但截停地點已經出了果州群島外延24海里的範圍，即不在香港水域，否則，也不應該由中國海警執法。

因此，計算這個「毗連區」的領海線基線並非「正常海岸基線」，而是中國另外劃出來的「直線基線」，具體說來，是中國規定的第28點基點，位於廣東惠州的針頭岩（北緯22°18.9′，東經115°07.5′）和第29個基點屬於珠海的萬山群島中的佳蓬列島（北緯21°48.5′，東經113°58.0′）之間的連線。

直線基線的劃法在公約第7條規定「在海岸線極為曲折的地方，或者如果緊接海岸有一系列島嶼，測算領海寬度的基線的劃定可採用連接各適當點的直線基線法。」但這種劃定「不應在任何明顯的程度上偏離海岸的一般方向，而且基線內的海域必須充分接近陸地領土。」

靠近大陸的直線基線如何劃，在國際上爭議不少，主要原因是不少國家都傾向把基線劃得越遠離海岸越好。有的國家（主要是美國）嚴格遵守正常基線的畫法，於是原則上認為直線基線為一些國家肆意擴大領海（和內水）提供便利。

中國在這個地區的直線基線是否滿足「不應在任何明顯的程度上偏離海岸的一般方向」的條件，見仁見智。但總體而言，應該還沒有太偏離。在美國編撰的《過分的海洋要求》一書中，也沒有列出這條基線有什麼問題。

這件事倒是提醒人們一個事實，即香港其實不是一個直面大海的島嶼／半島，在考慮領海因素之後，香港其實是被中國（大陸）包圍起來的地區，香港海域之外，不是公海，而是大陸的內水和領海。

箇中原因是，由珠海管轄的萬山群島，分佈在香港的南面到西南面，與中國大陸一起，對香港半包圍。於是從大陸（惠州）到萬山群島的直線基線，等於把香港「封了起來」，形成全包圍。這在觀念上打破了人們一向對香港的地理想像。

這種通過劃一條直線基線把一個地區「包圍」起來的做法，聽上去總是「怪怪的」，不符合常理。原來，在《聯合國海洋法公約》中也有規定。在第7條第6款規定，「一國不得採用直線基線制度，致使另一國的領海同公海或專屬經濟區隔斷。」

因此，如果香港是一個獨立的國家，中國的這種做法就把香港的領海和公海隔斷了，這樣做當然不符合公約。

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當然，香港不是一個國家。但深入一步，另一個問題又產生了。在中國宣佈領海基線的1996年5月，香港還是「港英」，距離回歸還有一年多。這時香港並非中國的一部分。因此，嚴格地說來，在中國頒佈這條領海基線時，英國可以提出抗議，要求中國用正常基線，而非直線基線，從而為香港留出直達公海的「出海口」。

英國為什麼沒有這麼做？筆者目前還不清楚。可以推想，很大可能是香港回歸在即，當時英國和中國在香港上已經談崩了，所以這些事也難得管。況且香港回歸後，就是中國的一部分。領海基線爭議也不復存在了。英國又何必枉做小人？

同理，中國當時的領海基線也封鎖了當時還是葡屬澳門的「出海口」，葡澳政府為什麼不提出抗議？大概也是類似的原因。這裡就不深究了。

說到萬山群島，其實筆者一直主張香港應該爭取北京把萬山群島劃歸香港管轄。最近傳出消息，北京有意把萬山群島中的桂山島租借給香港。桂山島最接近香港的大嶼山。當年大嶼山建機場的時候，桂山島是「洗頭艇」（乘船到當地嫖妓）「聖地」。如果桂山島能劃歸香港，這當然是好事。但只要把整個萬山群島都劃歸香港，香港才能真正面對寬闊的海洋。

最後，現在這些被中國關押的青年的狀況不容樂觀。在大陸，根據即刑法322條，偷越國（邊）境罪，即常說的偷渡罪，最高可判一年監禁。當然，即便回到香港，棄保潛逃也是重罪。連帶還會影響此前的定罪和量刑。

但最大的疑慮，特別對於被控「違反國安法」的李宇軒，是否會直接在中國審理。因為國安法規定，該法是「全國性法律」，違反國安法可以「送中」審理。李氏這樣等於是主動送上門，還省卻了「送中」的程式。

香港和中國之間沒有引渡條例。但在司法實踐中，由中國遞解回香港並不罕見。因此，香港各界應盡全力，力爭他們都能回香港受審。

事實上，如果考慮到以上所提及的「中國領海包圍香港」的情況，將會是香港力爭的依據。

中國如何起訴這些人也感覺很古怪。中國方面的通報以「涉嫌非法越境」為罪名。「越境」一般指的是出境和入境的合集。但在這裡，越境的意思似乎應該是「穿越」， 即穿越領海和毗連區。這是因為，香港現在雖然不是國家，但還是一個單獨的法域。中國在那個海域抓住人，不能說他們「非法出境」，因為他們從香港法域出逃，不是從中國法域出逃的；也不能說他們「非法入境」，因為他們的目的地也不是中國。

這種海上的「非法越境」本來已夠特殊（多是抓捕非法捕魚的漁民）。更特殊的是，由於香港被中國水體包圍，只要香港船隻出入公海，就一定會「穿越」中國水體。就筆者所知，目前欠缺一套規範從香港出海時向中國申請「合法穿越」的法規。如果以此為理由抓捕這些港人，雖然在法律上說得通，但在道理上卻不無疑問。香港對這類事項才應該是更有管轄權力的一方。香港各界應該以此為理由，據理力爭。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航