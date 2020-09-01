道奇過去十年最令人記憶深刻的名字之一：防禦率1.20的「K You All」郭泓志

文：陳光立

萌生念頭寫郭泓志，是因為閱讀英語新聞時，很訝異又看到他的英文名字Hung-Chih Kuo再度出現。Dodgers粉絲網站Dodger Nation進入2020年之際，選出過去十年的最佳陣容。曾大放異彩的郭泓志雖沒入選，卻獲得編輯特別榮譽表彰（Honorable Mentions），放在最佳牛棚投手的位置。

牛棚名單中，入選的三位投手是：Kenley Jansen、 Pedro Baez、J.P. Howell，而郭泓志、Brandon Morrow, Ronald Belisario, Javy Guerra列為榮譽表彰。想想一位離開洛杉磯近十年的外國人投手，會被球迷甚至專業網站一再提及，身為台灣人的你不驕傲嗎？

Dodgers在過去十年的輝煌裡，郭泓志的確有一席之地，包括以後援投手身份投入全明星，球隊還看重他的高人氣，陸續推出多款「只送不賣」的紀念品，包括搖頭公仔、限量20000張的「三振時刻」海報，以及合拍西部風的海報Young Guns，裡面的三個人代表球隊重建的基石，郭泓志和Clayton Kershaw,Johnathan Broxton並列西部牛仔，分別是先發、設局、終結者勝球方程式。

我印象最深的是，球團為了表達對郭的敬意，還用老美看不懂的中文「三振」來取代英文的Strikeout，可見對郭泓志相當看重。同時，沒名氣的選手贈品是沒人要的，而郭泓志海報是被搶光，一張都沒剩！

Photo Credit: 陳光立

在郭泓志崛起的那幾年，Dodgers到處可見台灣的球迷，他們未必穿越太平洋到LA看球，多數是本地留學生或移民，但對郭的成功感同身受，以購票入場表達支持，跟他們歡呼的還有本地球迷，替郭泓志取了「K You All」 （把你們全三振）的綽號，代表著只要他一上場，局勢就會穩定下來。

他場上的霸氣自然流露，三振後的振臂、如不死蟑螂般的強硬生命力，當然最厲害是後段登板鎖住攻勢的能耐。有一天，我穿著 Dodgers 56號球衣在餐廳吃飯，一位老美球迷靠過來，指著我背上的KUO字樣說：「我喜歡這小子，他投球很強悍，Dodgers好幾場比賽靠郭救回來的。過往很多亞洲選手，很少有郭泓志這麼特別。」

在美國你不必認識彼此，靠著身上的衣服，就可互相Small Talk ，我的話題多半是郭泓志。棒球選手能上大聯盟很不簡單，投進球場的明星人物更難，郭泓志不但上了看板、當選2008年度佈局投手（Set-up man of the year），還在Dodgers史冊留名，投滿50局最低防禦率的投手就是「小小郭」郭泓志。

Photo Credit: Cbl62 @Flickr CC BY SA 2.0

我在郭泓志2010年大殺四方的時間點走入球場採訪，更衣室內他置物櫃一邊是Matt Kemp、另一邊是James Loney。Matt Kemp這位大球星酷酷的，跟媒體互動不多，蠻常在更衣室內裸奔（是真的裸），所以記者沒事不太會找他。

James Loney是插話大王，或許是好奇「台灣隊友」這麼紅，每次都被一群講中文的記者包圍，所以常跳進來講幹話，我們是哄堂大笑，不會去寫出來。也許你覺得大聯盟選手很了不起，但各隊上上下下媒體找的多半是球星，至於表現一般的選手，並沒什麼被採訪的機會。因此，當你把麥克風或錄音機遞上時，這些人都比你想像得友善和興奮。

郭泓志上半季開季連續36打席未被左打者擊出安打，扔了31局只掉一分自責分，ERA是神鬼級的0.29，那段時間看著MLB官網的統計數字，每次登板防禦率、上壘率就下探，看得我差點從椅子跌下，扔的是隱形球嗎？怎麼打者都碰不到？整季的數據是4.06三振保送比，K/9是11，屬於聯盟「最頂尖」的救援投手，登板60局只被敲出一支全壘打、三振73人次，3勝2敗12次救援成功、21個中繼點，防禦率是1.20，郭的球有多難打可以想像。

2010年在洛杉磯的大聯盟全明星賽，踏上紅地毯的台灣第一人是郭泓志，對！史上第一位入選，而且不是台灣球迷網路灌票，是國聯明星隊教練Charlie Manuel欽點。

這種讓打者揮不到的能力，讓郭泓志在球季代班13場終結者，他也不負眾望拿下12次救援成功，防禦率繼續下探，那段時間媒體室的記者們一直在查資料，想知道郭泓志是否挑戰什麼紀錄，結果Éric Gagné這名字出現，他是道奇隊史上最強救援投手，還摘下過塞揚獎。

在挑戰紀錄成功的那天，媒體室內Dodgers公關將郭泓志破Éric Gagné防禦率紀錄的通知發出，我的手在顫抖，沒想到2010年如此精彩，旁邊的老美記者拍著我肩膀說：「台灣那邊，你有頭條新聞可大作了吧？」我笑著回應：「很高興他是在主場刷紀錄，否則我可能得搭飛機去追新聞！」

在大聯盟若沒絕佳壓制力，別說投五局取勝投，你可能連一名打者都解決不了。郭在一年累積扔60局防禦率1.20，這紀錄短期內很難破解。當時搭檔的捕手Russell Martin形容打者面對郭泓志時，根本看不出來是投直球或滑球，出手幾乎是一模一樣，進壘角度又很刁鑽，讓打者一籌莫展。

對記者來說，我需要挖掘更深的故事「抓現場感」。於是，被問煩的郭泓志開始講一些有的沒的，譬如：「王建民的伸卡球是跟我去打保齡球練的」、「我都用左手投球，因為要用右手摸麻將」、「若不必用力丟的話，我可以一場比賽扔五百球」之類不能上新聞的廢話，郭氏幽默讓人無言，當然那是因為熟悉才開玩笑。

郭泓志的高人氣官方認證，Dodgers就順勢推出郭泓志搖頭公仔，這也是大聯盟史上第一個，搭配他入選全明星賽、防禦率破隊史紀錄等成就，這是令人感動的紀念品。感謝郭泓志在洛杉磯的精彩燦爛，為台灣人吐一口氣，希望未來能看到他為本土職棒作出貢獻。

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