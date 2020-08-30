五大常見的山道事故主因，車友們跑山時切勿輕忽

文：KEN

每到暑假，許多年輕氣盛的車友趁著這得來不易的長假，騎著剛購入不久的愛車馳騁山道，享受追風的快感；但山道非賽道，不只沒有像封閉式賽道擁有足夠的緩衝區，作為公共道路的突發狀況更是不勝枚舉，僅憑著滿腔熱血，有勇無謀的騎法可是相當危險，一但發生事故，後果將不堪設想。本次就讓Moto7整理出五大常見的山道事故主因，車友們前往山道騎乘之前，不妨先進行參考，並加以避免。

1. 胎溫、車況疏忽

首先要注意的就是愛車的車況了，除了行前檢查的「五油一水」：汽油、機油、鍊條油／齒輪油、煞車油、水箱液」以及輪胎磨耗狀況，是必備項目之外，在騎乘的當下對於胎溫之掌握亦不可忽略，若是在胎溫尚未達到理想狀態便進行激烈操駕，很可能因為抓地力不足而導致摔車事故。

適當的胎溫和胎紋對於行車安全有著密不可分的影響。

煞車拉桿作動必須順暢，代表煞車總泵作動正常，若在行進間作動不良而無法順利煞車，可是相當危險：

從拉桿旁看進去就能找到煞車油視窗，需確認油量是否足夠，以及煞車油是否乾淨，否則可能導致騎乘時失去煞車力道：

發現冷卻水低於刻度時，應該立刻至車行進行檢查維修，若冷卻水不足，可能無法提供充分的散熱效果，造成引擎部件損壞：

油量高度超過刻度尺2/3就代表機油足夠。潤滑、保護效果也攸關引擎部件的壽命：

2. 煞車、離合操作不當

對於新手而言，操作上的失誤也是導致事故的一大主因，尤其在山道較為複雜的路況，稍有不慎則可能導致嚴重的後果。常見的操作失誤如：在彎中使用前煞車，導致車身立直而造成外拋，甚至是因為前煞車的操作導致前叉劇烈收縮而造成Highside事故；在彎中大補油門致使後輪打滑而摔車；甚至是在騎乘檔車時，拉著離合器過彎，失去引擎對於後輪的牽引力而發生轉倒。諸如此類的狀況屢見不鮮，平時養成正確的操作觀念相當重要外，熟悉車輛認清自身騎術程度，避免超出自我能力的激進操作。

3. 彎速過快、試探極限邊緣

再次強調，山道非賽道！在賽車場上，我們可以在各種組合的彎中盡情發揮極限，不需要擔心是否會有對向來車等突發狀況；到了一般道路，我們永遠都要為各種各樣的危險做預防，替自己保留更大的容錯空間。過快的車速除了在遇到突發狀況時，容易來不及作出應對外，也可能因為超出車輛極限、傾角用盡而導致摔車。

若想挑戰極限，唯一適合的場所絕對是賽道，而非山道。另外，也有些人因為與朋友結伴出遊，為了追上前車而過度勉強自己，同樣也是相當危險的！

當破壞了自身的騎乘節奏勉強跟車，不僅無法流暢地操縱車輛，更容易造成事故發生。

4. 不當超車

而遇上無法看見出彎點的「盲彎」時，騎士應該選擇減速，並維持在自己的車道內進行過彎，就算路況再熟，也有可能因為在盲彎超車而造成車輛外拋駛入對向車道，不管對騎士還是對向的用路人來說都是極大的危險。如同前文所述，要超車時，還是請找黃色虛線直線路段且對向無來車時再超車，保護自己也保護別人。

5. 違規迴轉

違規迴轉是跑山文化裡常見的亂象，為了享受某一段特定路段，甚至是為了來回刷追焦照，而在途中直接違規迴轉，這類的行爲相當不可取，任意在彎中、雙黃線路段等進行迴轉，可能導致後方車輛來不及閃避而迎頭撞上。

另外，根據道路交通管理處罰條例第49條第2款規定，在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車，可處駕駛人新台幣600元至1,800元以下罰鍰，並記違規點數1點。聰明的騎士可千萬別跟自己的生命與荷包過不去。

「快樂出遊，平安回家」是你我都耳熟能詳的宣導標語，山路上的秩序需要所有用路人共同維持，若每位騎士都能謹守自己的本分，善盡山道禮儀，相信目前層出不窮的意外事故將能大幅減少，讓山道回歸寧靜，每個用路人都能享受馳騁山林的樂趣，也讓騎車跑山這件事成為健康、正面的休閒活動。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航