放寬美牛、美豬進口掀起「一國多制」：哪些縣市要求瘦肉精「零檢出」？

總統蔡英文28日宣布，台灣將放寬30月齡以上的美國牛肉進口，同時也訂定美豬進口萊克多巴胺（瘦肉精）的容許值，已引起熱議。各地方政府也紛紛對未來豬肉及其製品販售、標示，以及相關食安疑慮作出回應。

台北市、台中市、彰化縣、雲林縣表示依據該縣市食品相關自治條例規定，將不允許肉品及相關製品均不得檢出萊克多巴胺；其他有表態的縣市則針對縣內公部門、老人共餐，表示禁用含瘦肉精的美國豬牛，並加強產地標示。

台灣各縣市政府對美豬、美牛及其製品販售與食用應對一覽表（藍底者為要求「瘦肉精零檢出」）：

縣市政府 應對措施 台北市 依該市食安自治條例規定不允許賣瘦肉精豬肉。 新北市 該市議會國民黨團表示，將提案修正食安自治條例規定，以最快速度加入拒售瘦肉精條款。 台中市 依該市食品相關自治條例規定，豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，違者開罰。 台南市 美豬依相關法規標示「含瘦肉精」，公部門、民間企業團膳，將全面採用國產豬，並由市府提供國產豬標章給相關通路。 高雄市 獎勵團膳用國產豬肉；要求衛生局加強查驗頻率，肉品加工品及餐廳查驗都要強化並標示透明公開。 彰化縣 依該縣食品相關自治條例規定，豬肉產品不得檢出萊克多巴胺等瘦肉精，違者開罰。嚴格禁止含瘦肉精的美豬、美牛用於社區關懷據點的老人共餐。 雲林縣 依該縣食品相關自治條例規定，肉品及相關製品均不得檢出萊克多巴胺（瘦肉精），違規者開罰。 花蓮縣 縣內老人社區共餐，禁用含瘦肉精的美國豬牛，並加強產地標示。

哪些縣市要求瘦肉精「零檢出」？

《中央社》報導，台中市政府29日表示，台中市食品安全衛生管理自治條例規定，製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精）。

中市府說，即使中央宣布將開放含萊克多巴胺美豬進口，中市府仍將繼續依自治條例規定維持「零檢出」，依規定加強豬肉抽驗，一經檢出就開罰。

《中央社》報導，彰化縣長王惠美說，為保障縣內豬農生計、維護學童及社區長輩身體健康，若中央執意開放美國牛肉、豬肉進口，縣府將嚴格禁止含瘦肉精的美國牛肉、豬肉，用於學校營養午餐及社區關懷據點的老人共餐。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬29日晚間補充說明，依據彰化縣食品安全管理自治條例，豬肉產品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），違者將依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

《中央社》報導，雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府將堅持豬肉瘦肉精零檢出，未來仍依已通過的食品安全衛生管理自治條例規定，對違規者開罰至少6萬元。該縣衛生局長曾春美指出，為保障消費者食的安全，針對美豬進口，衛生局將對賣場、餐飲業、夜市等業別訂定專案稽查抽驗計畫。

《中央社》報導，北市副市長黃珊珊29日下午出席活動時對此議題表示，台北市食品安全自治條例規定，北市不允許販售瘦肉精豬肉，條例未廢止前會依法執行，且自治條例規定是在台北市販售，除非中央宣告法規無效，否則還是以地方法規為主，中央顯然未了解北市府有訂定類似法規。

黃珊珊被問及是否認為中央未先與地方政府溝通時說，國際經濟環境有時空變化，若確定進口肉品是安全，應以科學方式讓外界理解，若是為國家利益而開放，也應告知外界，開放進口肉品後，可讓民眾得到是那些部分。

其他縣市政府如何規範並強化食品安全？

《中央社》報導，新北市長侯友宜29日參加河祭路祭法會時接受聯訪表示，總統蔡英文說時空環境不一樣，決定要開放美豬、美牛進口，盼望總統要向全國民眾說明，哪一個地方時空環境不一樣，為什麼要做這麼重大決策改變。他並表示養豬產業面臨新的挑戰，衝擊很大，他們都持強烈的反對意見，盼望政府的配套措施要讓養豬產業能永續經營。

新北市議會國民黨團書記長周勝考、市議員陳儀君29日表示，議會國民黨團下週將在議會提案修正新北市食品安全衛生管理自治條例，以最快速度加入拒售瘦肉精條款，也要求衛生局說明如何為新北市民食安把關。

《中央社》報導，根據台南市政府農業局統計，台南市養豬場有600場，養頭數約60萬頭，占全國第4名，僅次於屏東縣、雲林縣及彰化縣；肉牛飼養場46場，養頭數4284頭，占全國第3名，僅次於屏東縣及彰化縣。開放美豬、美牛進口，對台南市畜牧業影響頗大。

市府農業局召開座談會後發布新聞稿指出，市府初步將加強相關食安配套措施；台南市學校營養午餐及公部門、民間企業團膳，將全面採用國產豬；市府將提供國產豬標章給市場、餐廳及通路商、加工食品商等；美豬依食品安全衛生管理法須標示「含瘦肉精」；市府將全力爭取「百億養豬產業基金」；市府將加強宣傳台南豬品牌，打開國際市場通路。

《中央社》報導，高雄市長陳其邁29日下午出席市集聯合促銷活動開幕典禮前，接受媒體聯訪有關政府放寬美牛美豬進口衝擊，陳其邁說會獎勵學校營養午餐使用國產豬肉；不過媒體質疑國產豬肉價格高，要如何兼顧？他指出，教育部有規定，高雄市會強制要求營養午餐須採用國產豬讓小朋友吃得安心，另會獎勵團膳用國產豬肉。

進口豬肉萊克多巴胺容許量的查驗部分，他說會要求衛生局加強查驗頻率，肉品加工品及餐廳查驗都要強化並標示透明公開。

《中央社》報導，花蓮縣政府農業處長吳昆儒29日接受中央社記者電話採訪指出，國中小營養午餐、社區共餐等，食材來源可由縣府管控，堅持使用在地產、零檢出食材，決不使用有檢驗出含瘦肉精等添加物食材。

吳昆儒表示，該縣農業處針對在地養殖生產、屠宰場都有檢驗規定，標準就是零檢出，至於市面上販售的肉品抽查、檢驗及產地標籤等部分，相關局處分工負責，以美牛美豬進口的事件，農委會、衛生署都很關注，相信產地來源標籤將是未來重點。

衛福部長陳時中：放寬美豬美牛無食安疑慮，「一國兩制」不是好現象

面對部分地方縣市要求豬肉其相關製品不得驗出瘦肉精等添加物，《中央社》報導，陳時中29日表示，地方政府不要「一國多制」，這不是好現象，強化標示更重要。

陳時中29日下午接受媒體電話聯訪表示，地方有權依食品安全衛生管理法開罰不肖業者，但應根據中央訂定的標準裁罰，不應另自訂標準，呼籲地方不要「一國多制」，強化標示更重要。至於地方以自治條例開罰是否牴觸中央規定或食安法，陳時中說，還需研究一下法規。

《中央社》報導，衛生福利部長陳時中29日表示，政府將放寬美豬、美牛進口，以風險管理來看，是沒有食安風險的。近期，將會找場所示範散裝食品、包裝食品、市場販售食品標示狀況，讓國人瞭解。

陳時中說，基本上訂定的是進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以前在1993年於西班牙出現的人因瘦肉精中毒問題，或各國發現對人體有害的是乙型受體素其中的一種，乙型受體素包含萊克多巴胺，但萊克多巴胺以往並未出現中毒狀況，這要先講清楚。

陳時中表示，現在要與世界連結，所以進口豬肉萊克多巴胺的殘留標準比照國際食品法典委員會（CODEX）標準，針對達到一定的安全標準來檢測。

教育部：已函請各級學校供應膳食，一律採用在地豬、牛食材

《聯合報》報導，教育部表示，28日已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材，且依學校衛生法規定，以加強學生在地食農教育，了解食材來源，理解在地食材與飲食文化。

教育部說，依據學校衛生法第23條第3項規定，學校供應膳食，食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品。中央政府2017年開始也透過補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材（三章一Q），補助學校午餐每人每餐3.5元，並自107學年度全面實施，以落實採用具國產生鮮豬肉追溯標章的生鮮畜產品，因此，目前餐費足夠採用國產豬肉。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡