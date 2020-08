Wakanda Forever！國王不死，查德威克鮑斯曼的《黑豹》精神永存

「別害怕,我從不畏懼。」這是漫威電影《黑豹》的台詞,而《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)也豪無畏懼,勇敢地與大腸癌奮戰4年,最後仍不敵病魔,2020年8月28日驟逝於家中,享年43歲。

在漫威超級英雄系列中,2018年上映的《黑豹》並不是最知名或受歡迎的英雄人物,但在漫威電影宇宙卻佔有非常重要的記錄,不但在全球締造超過13億美元的票房成績,是北美年度第2高電影與史上票房第12高電影。

《黑豹》更入圍第91屆奧斯卡金像獎最佳影片等7項提名,獲得最佳原創音樂獎、最佳服裝設計獎、最佳藝術指導獎等3項大獎,成為漫威電影宇宙首部獲奧斯卡獎的電影,將超級英雄電影帶進奧斯卡殿堂。

「把我葬在海裡吧,就像我那些選擇跳船的先祖一樣,因為他們知道枷鎖還不如死亡來的痛快。」黑豹的堂弟齊爾蒙格這樣說。其實查德威克鮑斯曼在2016年就被檢查出罹患大腸癌第3期。

演出《黑豹》後的4年是查德威克鮑斯曼的事業巔峰期,他瞞着病情堅持接拍《復仇者聯盟:終局之戰》、《復仇者聯盟3:無限之戰》等電影,大多同時在片場、手術室與化療之間並行接受治療、與病魔搏鬥,只是仍然回天乏術。

2020年4月底查德威克鮑斯曼被拍到與女友Taylor Simone Ledward外出購物時,整個人就已經暴瘦一圈,他穿著寬鬆的衣服卻難遮掩暴瘦的身材,健康狀況堪憂。

他還在IG公開一段影片,直播宣導新冠肺炎防疫觀念,宣佈與《傳奇42號》的湯瑪斯塔爾(Thomas Tull)合作,捐出價值420萬美元醫療物資給非裔社區醫院抗疫。影片中他的滿臉蓄鬍,臉頰凹陷,五官非常突出,明顯透露病容,粉絲留言詢問是生病還是爲戲瘦身?查德威克鮑斯曼都沒有解釋或回應。

由於好萊塢男星爲了拍片及角色通常都會健身,鍛練出精壯身材,而查德威克鮑斯曼在演出《黑豹》時,也曾嚴格執行素食主義,維持纖瘦身型。「我遵循阿諾德埃雷特的無粘液飲食法,迅速甩了一堆肉,體重也就直直掉,看起來瘦巴巴的,我這是健康瘦。」因此當時外界猜測他很可能是為了新片調整體重與體型,沒想到竟然是病情末期的警訊,

6月下旬查德威克鮑斯曼被英國《太陽報》拍到坐在輪椅緊急送醫,當時他從頭包到腳,裹著白色毛毯,臉上戴著黑色口罩仍遮不住憔悴面容,由護士推到醫院內的大樓,也是他自4月以來首度亮相,令粉絲十分擔憂他的健康狀況,但幾小時後新聞又被刪除。

而查德威克鮑斯曼的家人證實他於2019年10月已經與Taylor低調結婚,在人生中最後一刻,是在妻子與家人的圍繞陪伴下安詳離開。

「查德威克在2016年確診罹患第3期大腸癌,與病魔奮戰4年,後來仍惡化到第4期。他事業中的榮耀就是賦予黑豹生命。他在家中過世,身邊有太太與家人陪伴。查德威克是一名真正的鬥士,一直堅持不懈,帶來很多人喜愛的電影。從《黑白正義》到《誓血五人組》、奧古斯特威爾森的《Ma Rainey's Black Bottom》及其他多部作品,都是在無數的手術與化療期間拍攝。他職業生涯中最大的驕傲與榮幸,是將國王T’Challa(帝查拉)帶入了《黑豹》的世界中。」 這是查德威克鮑斯曼IG最後發佈的一段文字。

「我們懷著難以衡量的沉痛心情,證實查德威克鮑斯曼已經辭世的消息,我們感到非常悲傷。」由於之前查德威克鮑斯曼從未公開自己罹患大腸癌或談論病情,因此消息曝光後,讓全球影迷粉絲都大感驚愕,漫威官方的Marvel Studio發表了哀悼:「我們的心都碎了,你留下的資產將永遠長存。」

好萊塢的眾多好友及民主黨正副總統候選人,都紛紛在社群平台表達哀悼,主辦奧斯卡獎的美國影藝學院,表示「博斯曼去世帶來不可估計的損失」、馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)的長子小馬丁路德推崇他「在銀幕上重現了歷史」,而查德威克鮑斯曼、黑豹、Wakanda Forever等關鍵詞都衝上社群網路的熱門排行,紀念這位現實世界的黑豹國王與黑人英雄代言人。

多位曾經與查德威克鮑斯曼共事的漫威巨星們也在個人社群網路發表了對這位英年早逝演員的哀悼之情。克里斯伊凡(Chris Evans)與克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)都貼出了合照,表示查德威克鮑斯曼是他們見過最天才的演員之一,對他的離去感到濃濃的不捨。

克里斯伊凡第一時間在IG寫下哀悼的文字:「我感到非常悲傷。已超越了心碎的感覺。查德威克真的非常特別,他是一個真正的原創者。」還把「Rest In Peace」改成了「Rest in power, King.」

蜘蛛人湯姆霍蘭德(Tom Holland)也在IG上PO出兩人做公益的照片:「查德威克,比起在大銀幕上的你,現實中的你其實更像是個英雄!你不只是我的,更是這世上千萬人的最佳榜樣。你為我的生命帶來了許多歡樂和幸福,我真的很驕傲可以成為你的朋友。 RIP Chadwick。」

雷神克里斯漢斯沃則發文 :「我會想念你的,兄弟。你是我這輩子遇過,最善良而且最真誠的人。」星爵克里斯普瑞特(Chris Pratt)寫下:「我為他和他的家人祈禱。這個世界將會深深懷念他的才華洋溢。」

私底下與查德威克交情不錯的驚奇隊長布麗拉森(Brie Larson)在IG提到,查德威克鮑斯曼的性格既穩重又充滿了能量,世人將永遠不會忘記這位優秀的演員。「查德威克是一個散發著力量與和平的人。他所代表的、所支持的,從來就不只是他一人。他會耐心花時間去真正了解我們每個人的情況,並在我們感到不安時給予鼓勵。我很榮幸能擁有這些回憶,我們之間的對話,和歡笑。我的心與你和你的家人在一起。您會被想念,永遠不會被忘記。Rest in power and peace, my friend.」

查德威克鮑斯曼是演員、編劇及製片,從2003年開始演出電視劇,曾在電視劇《急診室的春天》與《CSI犯罪現場:紐約》客串小配角,從小就打棒球的他,在2013年電影《傳奇42號》擔綱主角,飾演大聯盟背號42號的傳奇黑人球星傑基羅賓森(Jackie Robinson)備受讚譽。

2014年在傳記電影《激樂人心》扮演靈魂樂教父詹姆士布朗(James Brown),並親自表演部分歌曲及舞蹈,都獲得極大的成功,讓他的演藝生涯與黑人英雄角色連上關聯。2017年他再度於傳記電影《黑白正義》飾演美國第一位黑人大法官馬歇爾(Thurgood Marshall),也是1950年代種族隔離法判決中的重要人物。

查德威鮑斯曼是位深具魅力的演員,能把角色演繹得扣人心弦,他並沒有被傳記電影定型,2016年演出《荷魯斯之眼:王者爭霸》的埃及神托特,及加盟《美國隊長3:英雄內戰》的超級英雄「黑豹」帝查拉,成為超級英雄裡第一位黑人主角。

他於2018年推出角色獨立電影《黑豹》,還因在《黑豹》的傑出表現引發熱潮,爆紅全球將他推上演藝生涯顛峰,他在胸前擺出雙手交叉的「Wakanda Forever」(瓦甘達萬歲)致敬手勢紅遍全球,在2019年得到美國全國有色人種協進會(NAACP)年度形象獎。

「讓黑豹國王帝查拉走入我的生活,是我一生榮耀。」席捲全世界的《黑豹》也成為一種文化現象,激起討論,引發反思。片中架空的非洲國家瓦甘達更成為黑人社群的共同符號,許多人都在胸前擺出雙手交叉的帥氣手勢、或是引用電影經典台詞「Wakanda Forever!」都成為黑人社群對非裔文化、自我認同或黑人民權運動等的投射。

Photo Credit: 《黑豹》劇照

隨著「Black Lives Matters」(黑人的命也是命)運動的興起,查德威鮑斯曼也多次呼籲社會必須正視黑白種族的問題,表達對黑人權利的支持。

《黑豹》在漫威電影宇宙的許多層面獲得成功,並在全球掀起了黑人超級英雄的熱潮,文化方面的成就更加意義非凡。《黑豹》在漫威作品中票房排在前5名,也是第一部在奧斯卡獲獎的漫威超級英雄電影。但當年《黑豹》剛上映時曾遭受許多批評,像是為了黑人市場、種族歧視等攻擊。

因為直到2018年為止,漫威英雄電影的主要角色都是白人男性, 黑人主演或多數演出者是黑人的電影,受眾者大都挶限在黑人市場,並面臨到國際票房失敗的經驗,由黑人領銜的超級英雄電影票房將難以評估。

但迪士尼執行長鮑伯艾格(Bob Iger))主張多元化及社會階層議題,提出將《美國隊長:內戰》的黑豹拉出來,並指定由查德威克鮑斯曼演出黑豹,最終改寫黑人主演電影的歷史性紀錄。

「黑豹的成功證明了一件我們本來就知道的事情,那就是我們(非裔主角)的電影是有市場、可以被大眾接受的。大家想要看我們在大螢幕上,我們的故事在全世界都扣人心弦。」

在現實生活中,查德威克鮑斯曼致力於維護黑人權益、種族平權發聲、為非裔人權奮鬥、觸發黑人文化覺醒,成為許多黑人心中真實的超級英雄與心靈偶像。「黑豹讓美國黑人重新認識到,黑色超級英雄的可能性。」

Photo Credit: 《黑豹》劇照

前美式足球四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)為了抗議種族歧視,曾在比賽前演奏國歌時單膝下跪,引發仿效風潮。查德威克鮑斯曼還曾聲援呼應他:「美國總統竟說,人民不能用他們的方式(單膝下跪)表達自己愛國的方式,但凱普尼克想表達的是,美國應該堅守自己的信念。直到黑人不會在街頭被殘暴不公平地對待之前,我會認為美國沒有做到堅守信念。」

不只能扮演超級英雄,查德威克鮑斯曼也在導演羅素兄弟的新片《暴走曼哈頓》飾演警探,他並說明詮釋超級英雄與警探警探的心境差別。「超級英雄無所不能,各種不實際的想像都可以成真,但當警探必須要有夠強力的心臟,因為你必須強迫自己接觸各種千奇百怪的謀殺案。為了揣摩這個角色,我透過紐約市中心各大小警用攝影機實習,當然其中也包括了謀殺案,我必須強迫自己看,才能真正的對警探感同身受。」

Photo Credit: AP / 達志影像

查德威克鮑斯曼也演出了導演史派克李(Spike Lee)的最新電影《嗜血五人組》。接著還將在小說改編的新片《The Black Child》飾演奴隸,在另一部新作《Yasuke》詮釋日本戰國時代的黑人武士,以及籌備續集電影《黑豹2》。只是後面幾部電影已經等不到他的身影。

查德威克鮑斯曼的逝世也產生諸多巧合與聯想。2019年他與NBA巨星「小飛俠」科比布萊恩(Kobe Bryant)在奧斯卡頒獎典禮相遇,當時兩人還開心的交談與緊緊的擁抱。

在科比布萊恩離世那天,他還特別PO出兩人的合照:「我把愛傳遞給你與你的家人。」 只是這兩位美籍非裔的英雄人物都相繼於2020年離世。

此外,曾多次公開聲援黑人民權運動的查德威克鮑斯曼,逝世的日子正好是馬丁路德金恩博士發表歷史性演講「I Have a Dream」的重要民權紀念日。而當天美國大聯盟30支球隊聯合也舉行傑基羅賓遜日紀念活動,表達對美國警方槍擊威斯康辛州非裔男子Jacob Blake事件的憤怒與不滿而靜默42秒,隨即離場罷賽表示抗議,同時向大聯盟的傳奇黑人球星傑基羅賓森致敬。

「要成為年輕、有天賦的黑人表演者,我們都知道那種感覺:你們總是被告知影壇裡沒有以你們為主角的餘地,你們不可能當主角、沒有舞台能給你們發光…儘管你是如此年輕、有天賦…的黑人,我們總以為自己只能當綠葉而不是紅花,我們總習慣於在台下硬撐而不是登頂發光。」2019年,查德威克鮑斯曼在美國演員公會獎的頒獎典禮獲獎時發表致辭。

「但這正是我們要一起努力奮鬥、每天推進的目的…我們都知道,我們能對這個世界有所貢獻、更多貢獻。就像是這部電影(黑豹),在這個戲劇裡我們終於能扮演一個完整而獨立的人類,在這部電影裡我們終於能創造一個典範世界、告訴世人我們期待的夢想,究竟應該生得是什麼樣。」

原訂2022年5月上映的《黑豹2》的拍攝計畫也因為最重要的男主角離世,而面臨了重大的困境與打擊。2019年漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)在「D23博覽會」宣布《黑豹2》是開啟漫威宇宙第5階段的第一部電影,因此漫威勢必要繼續完成電影,但是要另覓演員,取代演出瓦甘達的帝查拉國王?

但查德威克鮑斯曼的帝查拉印象深刻,觀眾未必能輕易接受接棒人選;或是為黑豹尋找接班人?還是讓夢想成為黑豹的瓦干達公主舒莉成為新一任的「黑豹」?漫威的處理都將令人好奇。

Photo Credit: AP / 達志影像

延伸閱讀

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:黃筱歡