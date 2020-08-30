「後安倍時期」誰來接班？自民黨派系角力浮上檯面，「令和大叔」被看好「緊急登板」

（中央社）日本執政黨自民黨正研究總裁選舉方式與期程，黨內各派系也展開內外協調、角力與競合。目前未歸屬任何派系的內閣官房長官菅義偉，也被傳出一旦出馬，將成有機會勝選的候選人。

兼任自民黨總裁的首相安倍晉三28日舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑於當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。日本政壇進入「後安倍時期」。

日本政壇進入「後安倍時期」，自民黨各派系角力逐漸浮上檯面

自民黨主席稱為「總裁」，這次總裁選舉要採用什麼方式，將在9月1日的總務會上做出決定，而這個選舉方式恐將影響最後誰能勝出。日本政壇進入「後安倍時期」，日本《產經新聞》報導，自民黨內各派系開始進行正式因應，角力也將逐漸浮上檯面。

依目前情勢來看，自民黨應會採取省略黨員投票的兩院議員總會選出；不過，黨內部分年輕議員對這樣的作法有所反彈，已展開連署要求黨員投票。

負責主導這次總裁選舉的自民黨幹事長二階俊博，本身也率領二階派（志帥會），昨天跟眾議院議長大島理森聚餐。大島的立場雖然跟自民黨保持一定距離，但在黨內仍保持一定影響，二階昨天似乎跟大島就總裁選舉方式交換意見。自民黨政調會長岸田文雄昨天也跟退出政壇的前幹事長谷垣禎一會面，並請求谷垣的協助；岸田另外也跟石原派會長、前幹事長石原伸晃會談。

自民黨內有人期待菅義偉出馬，菅義偉昨天在自己的部落格上談到安倍表明辭意時說，對身為官房長官一直以來都在身旁支持安倍的他來說，這樣的情況雖然非常令人遺憾，「但我會為了守護國民生命與生活，全力盡到自己的本分」。

上次總裁選舉時出現內部分裂的竹下派（平成研究會）會長竹下亘說，目前最重要的是讓派系內部立場一致；竹下也談到同派系的外務大臣茂木敏充可能出馬角逐。

日前表達有意參選總裁的防衛大臣河野太郎，在網路記者會上說希望跟同志再商量一下，暗示有可能參選；不過，河野所屬的麻生派（志公會）會長、副首相麻生太郎，對此則抱持慎重態度。

前幹事長石破茂被認為有跟岸田文雄對決實力，由於石破本身具高知名度，對黨員投票抱持期待；石破所屬的石破派（水月會）內部有看法指出，「如果最後決定採取兩院議員總會方式選舉，（石破）應該就不會出馬」。

任期最長官房長官：「令和大叔」菅義偉被看好「緊急登板」

日本《時事通信社》報導，自民黨中央目前傾向在9月13日左右舉行兩院議員總會，用省略黨員投票方式儘速選出新任總裁，並希望9月18日前在國會舉行「首相指名選舉」選出新任首相，讓「後安倍時期」的新內閣正式上路。

相關人士昨天透露，被暱稱為「令和大叔」的菅義偉已開始檢討是否投入這場黨內選戰，由於黨內幾個派系都有人推薦菅義偉，如果菅義偉出馬，將成為有希望勝出的候選人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 菅義偉為目前在任時間最長的內閣官房長官，2019年4月由他公布了新的天皇年號「令和」，因此被外界稱為「令和大叔」。

菅義偉昨天在部落格談及安倍請辭，是他在安倍28日記者會後首度公開自己的看法。菅義偉從安倍在2012年底重新執政以來，一直擔任內閣官房長官這個重要職務，跟聯合執政的公明黨關係也很好，所以有人認為他最適合「緊急登板」。

《日本放送協會》（NHK）報導，二階昨天晚間跟自民黨國會對策委員長森山裕會談，基於「不應該讓政治產生空白」立場，對9月13日到15日間舉行兩院議員總會，採取省略黨員投票的方式來選出新總裁，達成一致看法。兩人應該也有就總裁選舉方式交換意見。

相對於各可能人選已在檯面下運作並尋求相關人士支持，石破茂今天預定前往滋賀縣演講，在地方黨員前訴求自己重視的地方創生等政策。

目前自民黨內可能人選無人正式表明出馬角逐，各派系今天以後將各自召開聚會，商議這次選戰的因應方式。派系幹部間有看法認為，「真正的勝負將由總裁選舉方式決定」，因此，各人選正式展開動作，料將待9月1日決定選舉方式與日程後才會明朗化。

自民黨最大派系細田派是否推出人選，動向備受關注

日本《讀賣新聞》報導，擁有98名成員、安倍出身的黨內最大派系細田派，目前動向備受關注，以派系內資深議員為主的意見都認為，這次總裁選舉不該推出人選角逐，應該支持其他派系推出人選。

細田派會長細田博之昨天在松江市受訪時說，「我們是支持安倍首相的團體，會充分考量首相的想法，再來思考未來一致行動」。細田派預計31日舉行派系聚會商議選舉因應作為，但細田上述說法，頗有暗示「全權委託安倍」的看法。

就在安倍28日表明辭意後的晚間，細田派重要人士齊聚一堂，達成派系內團結一致行動的共識。與會人士說，「這次該支持其他派系出馬的人」，表達細田派將不推派人選的想法。

從森喜朗2000年就任首相以來，自民黨5名首相中有4人出身細田派，讓黨內其他派系有所忌憚，因此，細田對這次的選戰抱持審慎立場。但細田派內仍有2人表達參選意願，一個是自民黨選舉對策委員長下村博文，另一個則是幹事長代理執行稻田朋美；只不過2人要想參選必須先各自獲20名國會議員推薦，難度相當高。

安倍本人在28日記者會上說，完全沒有思考要在這次總裁選舉上發揮影響力，表達出表面上的靜觀態度。

自民黨有意省略黨員投票，避免「下任首相熱門人選」石破茂出線

日本首相安倍晉三表明辭意後，自民黨內正研究新任總裁選舉方式與日程。日媒報導，自民黨有意省略黨員投票，背後思維可能是想避免選情有利具全國高知名度的前幹事長石破茂。

安倍去年底在電視節目上談到「後安倍時期」接班人選時，首度提到自民黨政調會長岸田文雄、外務大臣茂木敏充、內閣官房長官菅義偉，及厚生勞動大臣加藤勝信，但沒有提及石破茂。

Photo Credit: AP / 達志影像 被視為下任首相熱門人選的石破茂（左），過去曾在2018年的自民黨總裁選戰中輸給了安倍晉三。

石破茂過去一直跟安倍保持一定距離，雖然兩度在自民黨總裁選舉敗給安倍，但全國民調始終在前段班。日本經濟新聞7月民調顯示，石破茂不論在政黨傾向或整體選民的支持率，都已領先安倍，成為下任首相熱門人選之一。

自民黨主席稱為「總裁」，自民黨黨章規定，如果總裁在任期中請辭，可以由兩院議員總會選出。在這種選舉方式下，將採計國會議員票及每個都道府縣各3票來投票，會較一般採計黨員投票的正式總裁選舉節省時間，但缺點是難以反映黨員意見。

曾兩次舉行兩院議員總會選舉，反映出濃厚「派系規律」

日本《時事通信社》報導，過去在2007年安倍請辭、2008年前首相福田康夫請辭時，自民黨都是用這種省略黨員投票方式選舉總裁，優點是從黨中央公告開始約10天左右就能舉行兩院議員總會。不過，這種選舉方式比起採計黨員投票的一般投票，國會議員票的比重特別重，選舉過程將反映出濃厚「派系規律」。

主導總裁選舉的自民黨幹事長二階俊博28日說，如果有充分的時間，就應該考量舉行黨員投票，但目前的情況允不允許還要再思考。二階身旁人士說，目前受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，無法舉行大規模的總裁選舉。

不過，自民黨中央之所以傾向採取這種簡易選舉方式，也可能是因為具全國高人氣的石破茂有意出馬角逐，所以想盡可能避免出現「有利石破」的狀況。石破本人主張進行黨員投票，贊成這個看法還包括環境大臣小泉進次郎，及自民黨青年局長小林史明。

小林史明說，顧及疫情，黨員投票可以採用通信投票方式，在避免出現人群密集的同時讓黨員表達自己的意志。一名資深議員表示，自民黨要想在下一次的眾議院大選獲勝，應舉行黨員投票選出受選民歡迎的人選。

日本《時事通信社》報導，自民黨中央目前傾向在9月13日左右舉行兩院議員總會，用省略黨員投票方式儘速選出新任總裁，並希望9月18日前在國會舉行「首相指名選舉」選出新任首相，讓「後安倍時期」的新內閣正式上路。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡