最近受人矚目的社會新聞，莫過館長受到槍擊。剛剛，館長在臉書上委任黃國昌律師主張權益。

那麼，黃國昌律師在法律上，可以幫館長做什麼？

1、幫館長提起告訴

涉嫌犯案的被告，可能會構成槍砲彈藥刀械管制條例的持有槍炮子彈、刑法殺人未遂、重傷害未遂或傷害罪嫌。

就殺人未遂、重傷害未遂或傷害罪部分，館長是犯罪被害人，依照《刑事訴訟法》第232條規定：「犯罪之被害人，得為告訴」。

殺人未遂、重傷害未遂，都不是告訴乃論之罪，即便館長沒有提告，檢察官還是要偵查犯罪。但如果館長決定提起告訴，會讓自己在法律上的地位，從「被害人」變成「告訴人」。

而黃國昌律師，可以依照《刑事訴訟法》第236條之1第1項本文規定：「告訴，得委任代理人行之」﻿，擔任館長的告訴代理人。

不過，依照現行《刑事訴訟法》規定，就告訴代理人的身份並無限制，沒有一定要具有律師身分，和被告辯護人原則上要選任律師，並不相同。

2、提起告訴，有什麼好處？

提起告訴的好處在於，「偵查」階段的地位不同。

假設，檢察官偵查終結，提起公訴後，案件交給法院審理，那檢察官就會成為公訴人的角色，這比較沒問題，不管館長是被害人、告訴人，法院在審理中，都會請館長到庭表示意見。

但如果檢察官對館長提告的對象，認為罪嫌不足而不起訴，或雖然構成犯罪，但給緩起訴，這個時候可以對檢察官處分不服，而聲請「再議」的是「告訴人」。

《刑事訴訟法》第256條第1項本文規定：「告訴人接受不起訴或緩起訴處分書後，得於十日內以書狀敘述不服之理由，經原檢察官向直接上級檢察署檢察長或檢察總長聲請再議。」

對檢察官處分不服的救濟權放在「告訴人」身上，如果「被害人」館長沒提告成為「告訴人」，就沒有聲請「再議」的權利。

3、如果，檢察官起訴之後呢？

目前案件偵查中，情況未明，假設檢察官偵查終結，對被告提起公訴的情況。

此時，不管館長有沒有提起告訴，依照《刑事訴訟法》第271條本文規定：「審判期日，應傳喚被害人或其家屬並予陳述意見之機會。」法院都要在「審判期日」，讓館長到庭表示意見。

館長也可以委任告訴代理人到庭，如《刑事訴訟法》第271條之1規定：「告訴人得於審判中委任代理人到場陳述意見。但法院認為必要時，得命本人到場。」

4、被害人訴訟參與新制

2019年12月10日三讀通過的刑事被害人訴訟參與新制，使特定犯罪的被害人，可以在起訴後、二審言詞辯論終結前，聲請參與訴訟。

特定犯罪的範圍是侵害生命、身體、自由及性自主等案件，包括：

故意過失致死、致重傷案件。

刑法關於侵害生命、身體、自由及性自主案件。

性侵害犯罪防治法、人口販運防制法、兒童及少年性剝削防制條例特定案件。

訴訟參與人可以選任代理人，並且準用許多被告選任辯護人的規定，如果訴訟參與人的代理人是律師，代理人享有完整的閱卷權，包括檢閱、抄錄、重製、攝影卷宗及證物。

如前面提到的，法院要在「審判」期日，傳喚被害人或其家屬並予陳述意見之機會。但對「訴訟參與人」來說，不管是「準備」或「審判」程序，法院都要通知訴訟參與人及代理人，並在準備程序應進行事項中，聽取意見。

在後續的證據調查過程中，每調查一證據結束，審判長也應該詢問訴訟參與人跟代理人，有沒有意見。最後，在科刑程序，審判長也要給予訴訟參與人及代理人、陪同人對科刑範圍表示意見的機會。

5、如果要打擊犯罪

以上，大概是身為告訴代理人，或訴訟參與人可以做的事情。在館長公開的委任契約中，還表示要請黃國昌律師，盡力協同追查事實真相，打擊全體不法犯罪份子。

但依照《刑事訴訟法》規定，司法警察官、司法警察，應受檢察官之命令，偵查犯罪。

打擊全體不法犯罪份子，是檢察官跟司法警察的工作，並不是告訴代理人的角色。

不過，告訴代理人在過程中，可以協助檢察官搜集證據、形成足以說服法院對被告定罪的論述。

首先，告訴人對被害的案情最為熟悉，可以在代理人的協助下，提供有意義的資訊給偵查機關，讓偵查機關找到正確的偵辦方向。也可以依照《刑事訴訟法》第219-1條第1項規定：「告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。」促請檢察官保全證據。

其次，告訴人依照《刑事訴訟法》第163條第4項規定：「告訴人得就證據調查事項向檢察官陳述意見，並請求檢察官向法院聲請調查證據。」在偵查過程，可以向檢察官陳述關於證據調查事項的意見，在審理中可以請求檢察官向法院聲請調查證據，協助檢察官說服法院。

（補充說明：本篇原文在發文後，經李宣毅 （Essen Lee）律師提供寶貴意見後，予以補充於最後三段，感謝李律師。）

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本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航