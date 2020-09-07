更年期漏尿、性交疼痛別害羞，專業治療可助恢復往日生活

文：林郁敏（NOW健康）

女性朋友除了青春期之外，另一個重大階段就是更年期，大約在45到52歲這段期間，卵巢的女性荷爾蒙製造會開始大量下降，造成經期從開始不規則、紊亂，月經量可能一下子多、一下子少，直到最後的停經現象。當月經停止超過一年，臨床上就定義為「更年期」。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，更年期是生命中的自然過程，並不是疾病，應該以平常心看待。

一般來說，大多數女性都會順利渡過更年期，但因女性荷爾蒙分泌不足，部分女性會產生一些身心不適症狀，包括熱潮紅、心悸、盜汗、便秘、腹脹、腹瀉、食慾不振、偏頭痛，以及頻尿、漏尿、尿失禁、尿道發炎、性交疼痛，或失眠、焦慮、煩躁、情緒低落等現象。

其中的漏尿、尿失禁及性交疼痛較為私密，許多女性不敢說出口求助，其實，這些症狀都是可以治療的。

郭安妮曾收治一位65歲的婦人，從更年期開始有尿失禁和性交疼痛的經歷，因為漏尿困擾及性交不順等原因前來求診。患者表示年輕時生過2胎，胎兒的體型都不小，體重分別為3.2、3.3公斤。到了50多歲時出現更年期症狀及漏尿問題，尤其在用力咳嗽或大笑時特別嚴重。做過凱格爾運動後雖然有些許改善，但隨著年紀越大，漏尿問題越加嚴重。

另外，患者喪偶之後，家人鼓勵她尋求第二春，她也勇敢踏出腳步找到了另一半，但當她在從事性行為時卻相當困擾，因為陰道的萎縮、乾澀，讓她在性交時疼痛不適，無法盡情享受魚水之歡。

郭安妮表示，針對漏尿、尿失禁問題，造成的原因很多，像這位婦人可能因為懷孕期間和嬰兒通過產道的骨盆腔壓力與張力，造成組織鬆弛；加上年紀漸長，骨盆腔內器官與組織的老化，又加上更年期女性荷爾蒙的缺乏，於是造成了陰道萎縮、陰道壁失去彈性，進而產生漏尿等情形。這就是女性最常見的「應力性尿失禁」，也因此造成性交困難。

郭安妮說明，由於應力性尿失禁並沒有藥物可治療，目前可利用深入陰道內的雷射，進行整個陰道內部的治療，透過組織凝結熱效應來刺激膠原蛋白增生，以改善陰道的鬆弛和乾澀、萎縮等問題，進而達到收縮緊緻的效果。

性交困難方面則是再加上陰道切開術，將陰道口打開，順利改善陰道口過度狹窄的狀況；手術之後私密處的肌膚會比較脆弱，大概需要休息1至2周的時間來修復。

除了透過陰道雷射和陰道切開術來改善之外，郭安妮也請患者在陰道塗抹女性荷爾蒙，再加上口服膠原蛋白和維生素C，約3個月左右的時間，順利擺脫漏尿的困擾，不用再擔心外出得墊塊護墊又容易發生感染，也不用怕會有異味引人側目了。另外，由於陰道口被打開，陰道不再乾澀、缺乏彈性，和另一半也能盡情享受親密行為。

郭安妮呼籲，無論是否正值更年期，只要出現漏尿、尿失禁或是性交疼痛、不適等症狀，千萬不要羞於啟齒。因為只要透過簡單快速的醫療療程，便可以改善這些困擾，幫助恢復以往的社交生活，也能和另一半享受性福人生。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航