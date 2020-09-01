諾蘭燒腦電影《天能》當中的物理秘密

文：楊仲準

克里斯多福諾蘭所執導的幾部電影中，常常使用了許多的科學理論，或者是數學原理，來增加影片的說服力。例如《全面啟動》（Inception）裡，大量地使用視覺錯覺、對稱性、與艾雪（Escher）錯視藝術來製造迷宮；在《星際效應》（Interstellar）一片中，則使用了相對論、多維空間、蟲洞、重力場等物理元素貫穿全場。

而在即將上映的最新電影──《天能》（TENET）預告片中，隱約可以再次看出諾蘭導演對於把物理學元素，導入娛樂大片中的可能性。

對稱性，在物理學中是一種相當重要的概念。當一個物理系統具有對稱性時，便同時會具有一個守恆量。例如一個系統如果在空間上具有對稱性時，則此一系統也會遵守動量守恆；而系統在時間上具有對稱性時，則系統也同時會遵守能量守恆。

諾蘭導演選擇了TENET（天能）這個英文字，出處可能來自於龐貝古城遺址中所發現的石板，稱之為薩托方塊（SATOR SQUARE）。其中寫著如圖（一）中的字。相同的文字，也出現在義大利、英國、敘利亞、法國等地的教堂中。

這個薩托方塊中出現了5組文字：SATOR、AREPO、TENET、OPERA、ROTAS。如果由左上往右下畫出一條直線，則可以發現文字方塊在這條對角線的兩側是呈現對稱的；如果將文字旋轉180度，也是可以出現跟原來文字一樣的排列。

再者，無論以圖中橫寫或是直寫的TENET為轉軸，把文字做鏡射反映的話，可以發現文字就像轉了90度一樣，但是那五組文字還是出現在方塊中，只是順序倒過來。因此諾蘭導演想要玩弄對稱性與翻轉鏡射的用意，可能就呼之欲出了。

在古典的力學公式中，雖然沒有限制時間與空間能不能反轉，也就是位置可以由x變成-x；時間t也可以變成-t。但是熱力學第二定律的出現，便限制了時間的方向性。由於一個孤立系統的熵只能不變或是增加，因此對於宇宙這一個孤力系統來說，時間上便只有往熵增加的方向演化。使得”時間”這個概念，只能往單一的方向行進。

既然時間是不可逆，那麼諾蘭導演是要玩時空旅行的老梗嗎？在預告片中顯然有了答案。連結的預告片中，1：04到1：05秒處中似乎是否定了使用時空旅行梗的可能性。那麼還有什麼可能玩的科學梗呢？

在《天能》的預告片1：08到1：09秒的短短一秒間，主角的背景白板上，出現了馬克士威爾惡魔（Maxwell's demon）的圖。這是馬克士威爾提出的一個想像實驗，假設有兩個裝滿相等溫度氣體的箱子，箱子之間透過一個小洞相連。

假設有一個惡魔（demon）看守在那個相連的閥門旁。當氣體分子飛向那個閥門時，惡魔便會判定氣體分子的速度。牠只讓速度較慢，也就是溫度較低的氣體分子進入左邊，而讓速度較快，也就是溫度較高的氣體分子進入右邊箱子。

經過很長一段時間後，左邊的箱子內的氣體溫度就會變得比較低，而右邊箱子內的氣體則呈現較高的溫度。這明顯的違反了熱力學第二定律。因為這樣兩側均為等溫度箱子的總熵，將比一邊是高溫而一邊是低溫氣體的總熵來的大。而自然界總是會往高熵的方向演化（時間前進），熵變小的過程就有如時間倒流。

諾蘭導演或許是想要連結這個想法，就像把墨汁滴到清水中，如果把這個過程錄影並倒著撥放，就會出現黑水變成清水這樣高熵變成低熵的過程。這個「類時間倒流」的想法，也就是物理世界中時間也是可以有對稱性的想法，或許會成為《天能》本片的中心科學。

諾蘭導演的大篇，通常需要看完整片才能知道其中的故事是如何發展連結。因此本文所有的推測都是其中一種可能而已。讓我們期待正片上映後真正的故事發展，也期待多一點這樣有科學依據的影片上映。

相關的物理知識，也可以上《物理雙月刊》官網，參考〈為科學而生、為原子而死的波茲曼（上）帝國的黃昏〉與〈為科學而生、為原子而死的波茲曼（下）：飄泊的靈魂〉這兩篇文章喔。

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航