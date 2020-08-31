開放美豬美牛，推動簽署台美簽訂 BTA 邁大步

台灣政府於 8 月 28 日下午，由總統蔡英文正式宣佈，將擴大開放美豬、美牛進口標準。美豬進口標準將比照較嚴格的國際食品法典委員會(以下簡稱 CODEX）訂定，限制萊克多巴胺最大殘留容許量為 0.01 ppm 以下，目前亞洲國家，包括日、韓、馬來西亞都採取與 CODEX 相同標準，美牛則放寬 30 月齡以上的美國牛肉進口。

蔡英文在臉書貼文中表示，本次開放進口其實經過數年評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據和國際標準，在最嚴格的把關下開放進口，而此次美豬、美牛開放進口，更被視為台美雙邊貿易協定的敲門磚。

蔡英文寫道，在今年疫情衝擊與中美貿易戰逐漸升溫的情境下，台美已達數十年來最好的友好狀態，台灣政府應該要把握這次機會，進一步拓展貿易商機，為台灣找到下一步經濟起飛的動能。

經濟部長王美花進一步解釋，這次拍板進口美豬、美牛，無疑是對於未來想要增加的 FTA 或區域經濟整合協定，都會有相當高的示範作用。

Photo Credit : 經濟部臉書

王美花指出，2019 年台灣生產總值高達 18 兆，其中有 10 兆、54% 皆為對外出口，其中美國跟我們是最密切的戰略跟經貿夥伴，在 2019 年雙邊貿易已高達 2.43 兆，占台對外貿易近 13%。而台灣經濟是否能持續成長，關鍵在於對外貿易是否能持續成長。

台美貿易關係大躍進，有助台灣站穩區域供應鏈的關鍵角色

在疫情期間辦理紓困措施時，王美花透露他們很常遇到傳統行業業者訴苦，當他們要與國外其他業者競爭時，就會遇到台灣因為沒有簽訂 FTA，在外銷出口時便產生關稅門檻，讓他們競爭力先天就處於弱勢狀態。

機械公會理事長柯拔希點出，畢竟相較於日、韓，台灣洽簽 FTA 的機會少了許多，相對來說，多一層關稅障礙，就是讓台灣業者在起跑線上就處於劣勢。也因此，此次台灣若能掌握與美國簽訂 BTA，為台灣業者消除關稅障礙，無疑是對台灣經濟成長注入另一劑強心針。

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中華經濟研究院 WTO 中心副執行長李淳表示，過去台灣業者打國際市場都靠實力，確實相對比較欠缺經貿整合機制上的協助，這次談到的台美經貿協定，除了能為台灣對美出口創造有利條件，更有望帶來更多區域整合的機會，如台灣一直在談的 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等等。

因此，「我們看台美有機會達成協定的意義，不能只關注台美貿易所帶來的經濟利益，更長遠來看，應該要看到新的國際聯盟、區域鏈的改變，將會為台灣帶來很多新的機會。」

李淳舉例，美國與其盟友為例，近幾年都一直在降低對中國供應鏈的依賴架構，如今年由美國國務院主導的「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network, EPN）計畫；或是日本、澳洲及印度正推動的「供應鏈韌性倡議」（SCRI）

而無論是哪個倡議，其實都有同樣的中心主軸，就是無非都要形成另一個排除中國後，但仍舊有能量的完整供應鏈，在「紅鏈」之外創立新的國際聯盟。

在這樣的發展主軸下，台灣都佔有非常重要的角色，因為從高科技、紡織、螺絲螺帽、工具機等產業，台灣都握有設計生產製造的技術。所以我們可以預期，這種區域鏈的改變，將會替台灣帶來很多機會，「這種出海口的效應，不會只限於美國，台灣未來只有加分沒有減分問題。」

此外，李淳認為，首波受惠業者應為機械業，包括工具機、電機產品。柯拔希認同這樣的說法，他點出，美國是台灣機械業第二大出口國家，但一直都有關稅障礙，當主要競爭國家韓國、日本洽簽 FTA 的速度都已經快過台灣時，台灣業者其實更處於弱勢，「幾乎不是站在同一個基礎點上與人競爭的」。

「感謝政府終於走了這步、採取行動，否則台灣只會慢慢被邊緣化」柯拔希指出，機械業者在幾年前都在呼籲政府必須有所作為，為業者排除障礙，蔡英文政府願扛壓力做出決策，「當台灣機械業在過去高關稅、匯率不公平的情況下，也能打出一片天的時候，相信當 BTA 簽訂後，接下來就更不可能會輸人家。」

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