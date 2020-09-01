想快速熟悉某個領域時，你要懂得對大量文獻進行「掃描式閱讀」

文：Steve Wallace

在開始閱讀有關博士學位的文獻時，我應該仔細閱讀幾篇論文，還是快速閱讀大量的論文？ ──學生開始準備文獻回顧時常見的問題

在開始研究的過程中，重要的是先清楚了解該領域，以確定未來能找到有用的論文與書籍種類。

對於博士研究生而言，這通常是一項特別艱鉅的任務。該從哪裡開始？該提出哪些文獻？如何決定哪些是重要的文獻？有太多待辦事項了。

在開始進行文獻回顧時，博士研究生需要做幾件事。

首先當然是從指導教授或委員那裡，取得有關關鍵文本與辯論的指引。接著是略讀一系列與主題相關的文本，以了解大致的狀況。

掃描式地閱讀大量的文章，讓您能掌握該領域的方向，以及與本研究真正相關的內容。隨後，您可以回頭更有效地詳細閱讀與研究最為相關的文章。

掃描式閱讀似乎是有違直覺的作法。我曾經看過博士研究生在開始進行文獻回顧時，僅先針對少數文本進行深入研究。他們花費一兩天的時間閱讀每篇期刊文章，並鉅細靡遺地作了很多筆記。最後，他們寫出的篇幅只有實際閱讀過的文章的一半。

換言之，他們所做的是重寫，而非總結或整合。（延伸閱讀：博士研究人員需要大量的閱讀英文文獻）

我的建議是：除了細讀指導教授或審查委員所指定的必讀文本外，也閱讀其他的文獻。

您可以僅花半小時就閱讀大量的文章，或透過搜索Taylor與Francis等主要期刊網站的最熱門單詞，來找到這些文獻。指導教授或審查委員會建議最熱門的關鍵字為何。當您累積了與您研究領域相關的大量文本後，您就可以進行掃描式閱讀了。

但是，什麼是掃描式閱讀呢？當我要求博士研究員在我的學術寫作課上進行閱讀時，我會建議他們：

閱讀標題 閱讀摘要 閱讀緒論、標題、每一段的第一句與結論 然後告訴他們鄰座的同學對這篇文章的看法

參與的同學最後往往很驚訝，原來自己可以從這樣的過程中，掌握很多要點。

這是因為寫得好的文章，其摘要與標題的種類使讀者能很快地大致理解其中的論點。

然而，作者們傾向於使用通用的標題，比如discussion或finding，這意味著讀者最好閱讀個別段落，以確保他們能夠確實理解論點。一段寫得好的段落，在開頭與結尾都會有一個主題句子。因此閱讀第一句和最後幾句話時，應該就能使讀者大致了解作者的思路。（延伸閱讀：英文文章摘要內容的精簡字數及重點寫法）

我也會建議博士研究生盡量不要用螢光筆，而只是單純地閱讀內容。若覺得閱讀有困難時，可以使用尺來協助他們，但不能使用筆。

會這麼做的原因是，有很多人被教導成閱讀文章時必須做筆記、寫註解或畫重點，註解可以等第一次閱讀後再作。而若有需要的話，最好等經過第二次的詳細閱讀後，再在文本上實際畫重點和作筆記，不要第一時間就依賴筆記。

閱讀文章「骨幹」的另一個原因，與學術寫作有關。

自己在撰寫題目、摘要、標題與主題句子，需要串連這些元素產生連貫。若能透過快速閱讀諸多文本概要就讓自己不僅是閱讀，還可以理解一個論點，那麼這樣的訓練對寫作是很有幫助的。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航