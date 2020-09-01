像新疆這樣把居民的家當牢籠，防疫也會很「有效」

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國）

那些羨慕中國政府防疫舉措的西方人，應該學習一下新疆的案例。操作起來非常容易：7月15日，烏魯木齊市出現一例新冠肺炎確診病例，第二天就宣佈緊急封城。不僅封城，而且出動各種維穩力量，對家家戶戶嚴防死守，大多不準出門半步。一個月之後的8月16日，烏魯木齊市首次實現新增確診病例「零報告」，但是官方仍然死死地封城。非但烏魯木齊市如此，幾乎整個新疆都被封鎖。

封鎖前後，政府並不需要調集資源確保民眾日常生活。一個多月的嚴厲封鎖措施，讓烏魯木齊和新疆其他地方的居民生活飽受困擾與折磨，嚴重影響身心健康。正如網民描述的那樣，「你在這裡可以死於自殺、難產、癌症、誤吞玻璃球，就是不能死於新冠。」

和封城齊頭並進的是禁言。絕望的居民到網上哀嚎，但是迅速被刪除。因為發帖量太大，無論怎樣刪除都有殘留的訊息，主流媒體卻視而不見。網民嘆息：「新疆的白天有多長成為了新聞，新疆的美景成為了新聞。在超話裡尋求幫助的人，活生生的人，還是沒有成為新聞。」

不用說，不管任何國家，能做到出現一起感染病例就把居民的家變成牢籠，而且不管其死活，無視其哀嚎，防疫也會很「有效」。

可能讓一些人失望的是，民主國家的確做不到。任何重大措施的出台，都要受到反對黨的壓力、議會的檢視、專業人士的評判、媒體的議論，甚至法院的裁決。即便最高領導人動用緊急機制，收緊權力，也需要給選民充分的交代。

昨天的維穩，今天的防疫

新疆的變態封鎖讓很多網民感到震驚。年初的時候，當局對武漢又何嘗不是如此？政府突然宣佈封城，對民眾生活沒有任何補救措施，剛開始甚至要患者自己負擔昂貴的檢測費和治療費。尤其可惡的是，它還會給自發參與救助的NGO增添障礙，甚至禁止他們的行動。

在新疆能做得更加過分一些，乃是因為多年歷練出來的鎮壓維吾爾人的快速反應機制，追求感染病例「零增長」的官僚管理模式，以及基層官員們互相競爭的壓力。

很多人可能還參與了這套維穩體系的建設，認為這是針對維吾爾人的設計，不會用到漢人身上。

也有人可能會認為，防範疫情迫不得已，當局過度緊張，別的事情上可能不會漢人這麼狠毒。

他們似乎忘了，中國建政以來，槍斃、餓死、整死的漢人數以千萬計。在新疆試驗的數字化維穩管控，早已經大規模使用到漢人和其他少數民族地區，甚至還想使用在香港和海外。

反覆哀嚎，直到聲音被聽見

那些譴責《方方日記》負面記錄抗議、給西方遞刀子的人們，不妨來看看新疆人都幹了一些什麼。一些網民在新浪微博的「新疆超話」中發聲，講述新疆發生的事情。因為帖子過多且被刪除，一些人跑到「北京超話」繼續講述。正如網民到范志毅的微博下留言討論郝海東的「新中國聯邦」話題一樣，這是一種網民躲避審查、發洩憤懣的方式。

如果還有人不能理解維吾爾人為什麼要尋求「境外敵對勢力」的幫助，那麼就想想為什麼「新疆超話」要跑到「北京超話」尋求支持了吧。一些勇敢的網民也真的找到「西方敵對媒體」，講述自己的遭遇。

通過不屈不饒的抗爭，新疆人的聲音被聽見了，給當局形成了壓力。本週一，烏魯木齊宣佈放寬部分無疫情小區的防控政策。

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責任編輯：羅元祺

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