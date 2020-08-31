3.8萬人示威：德國「反防疫」群眾闖國會大廈，總統、部長譴責

由於不滿德國政府要求包括戴口罩、維持社交距離等防疫措施，8月29日，德國柏林街頭聚集3.8萬人示威抗議。數百名極右翼分子晚間一度衝破警戒線，試圖進入德國國會大廈，但遭警方攔阻驅離。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）表示譴責，稱對這種行為應該「零容忍」。而在這場抗議示威中，約300名抗議者因與警方發生衝突，或丟擲石頭、瓶罐而被捕。

綜合《BBC》、《衛報》、《路透社》報導，遊行人數比預期多2倍。遊行大多是和平進行，但有少數衝突行動。警方部署3000人力控制現場，防止暴力行動發生。然而，極右翼分子先是在俄羅斯大使館外，投擲瓶罐和石頭攻擊警方，有300人被拘捕。

晚間則有示威者突破警方封鎖，跑到柏林國會大廈入口，並丟擲石頭、瓶罐攻擊。

《衛報》報導，依據影像顯示，數百人揮舞著1871-1918年德意志帝國的旗幟，朝著德國國會大廈衝去。而警方在推特上證實，有人衝破議會前的警戒線，爬上國會大樓的樓梯，但沒有進入建築物內。警方表示必須使用武力將其推回原位。

德國總統史坦麥爾、國防部長賽賀佛同聲譴責。賽賀佛表示，國會大廈是我們議會的領土，是民主中心的象徵。「製造麻煩的人和極端主義者，為達目的而予以破壞，是不被接受的。」史坦麥爾則譴責，「攻擊我們民主的核心，令人無法接受。」

Berlin police ordered a halt to a demonstration protesting the German government's Covid-19 response, citing the crowd's failure to abide by social distancing guidelines https://t.co/M1htrR9iEb — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 29, 2020

抗議者訴求：反疫苗、反口罩、反德國政府

這場抗議原本被禁止，但法院最終予以同意，前提是參與者必須遵守防疫措施，包括戴口罩及保持社交距離。然而由於太多參加者沒有遵守上述防疫規範，警察於是下令驅離。

抗議群眾有的是反疫苗，有的是反對口罩，也有的是反對德國政府。

57歲的巴哈曼（Uwe Bachmann）告訴《衛報》，他來這裡，是要捍衛自己的言論自由，以及不戴口罩的權利。另一名接受訪問的抗議者則說，他希望廢除德國目前的政治制度，恢復1871年的憲法。他並認為現在德國報導的武漢病毒病例是假陽性。

「Querdenken 711」發起抗議行動

這次抗議主要由總部位於斯圖加特的「Querdenken 711」活動組織發起。該組織在Facebook上有1萬6000多個粉絲，主要透過Telegram進行聯繫。

「Querdenken 711」認為，武漢病毒等相關防疫規定，侵犯了德國憲法所賦予的基本權利和自由。

而除了「Querdenken 711」，這次抗議活動也得到了美國反疫苗人士小羅伯特·肯尼迪（Robert F Kennedy Jr）的支持。這位反疫苗運動人士是被暗殺的美國民主黨總統候選人羅伯特．甘迺迪（Robert F Kennedy）的兒子、美國前總統約翰．甘乃迪（John F Kennedy）的侄子。

從抗議遊行的照片上，還看到美國陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）相關旗幟及口號。

瑞士蘇黎世、倫敦也有示威抗議

根據《中央社》29日報導，約1000名反口罩的抗議人士也聚集在瑞士蘇黎世（Zurich），倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）也有類似規模的示威抗議，許多人手持自製橫幅，上頭寫著「對強制疫苗接種說不！」、「口罩就是口套！」等。確診病例大幅攀升的法國首都巴黎，約有300人和平示威抗議，譴責政府決定強制在所有公共場所戴口罩。一些抗議人士高舉的標語牌寫著「停止撒謊」，但警察很快就包圍他們，對未戴口罩者開出135歐元（約新台幣4700元）罰單。

報導提到，一名社會學系學生表示：「並無科學證明在戶外戴口罩有效。COVID-19不是那麼危險，它主要是造成60歲以上長者喪命。」

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範