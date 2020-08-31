8.31一周年：「被失蹤」示威者「韓寶生」現身，稱已逃往英國尋求政治庇護

（中央社）據報導，外傳去年8月31日在太子地鐵站被防暴警察「打死」的「韓寶生」，已經逃往英國尋求政治庇護。

香港去年爆發「反送中」運動，期間示威者和防暴警察不斷爆發衝突，較為嚴重和對運動具標誌性的有上述太子站衝突，稱為「8.31」事件。

「8.31」之後，有「反送中」運動支持者持續傳言當晚有示威者在地鐵站內遭防暴警察打死。

儘管港府屢次解釋為謠傳，但外界仍有人相信有人被殺。在「8.31」一周年前夕，昨天有少數人在太子站或附近商場聚集，悼念「死者」。

而外傳「8.31」的一名「被消失」的示威者「韓寶生」近日卻公開露面，他在網上發放訊息，指自己已經逃往英國尋求政治庇護。

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據報導，去年「8.31」事件發生後，多人被捕及被起訴，其中一人叫王茂俊，他被控暴動等罪，但法庭上月審判案件時，王茂俊沒有出庭。

報導表示，王茂俊在網上發放訊息說，他就是外傳「8.31」的「死者韓寶生」，他過去保持低調，直至安頓好家事及處理好到英國事宜後，才公開行蹤。

除了「韓寶生」，去年《明報》曾訪問了多名被指在「8.31」事件中的「死者」，指相關「死亡消息」純實謠傳。

今天是「8.31」事件一週年，香港民間人權陣線日前號召民眾今天拒搭港鐵以紀念。而昨日也有民眾在旺角商場、港鐵太子站抗議或聚集。警方先後向36人開單，指他們涉嫌違反「限聚令」。

香港警方也表示，昨日在旺角截查民眾時，查獲兩人身上攜帶仿製槍械及伸縮棍，拘捕1名16歲少年及1名39歲男子。

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責任編輯：Alvin

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