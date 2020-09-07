《保養常識9成都是騙人的》：學術上根本不存在「經皮毒」這種名詞與概念

文：落合博子著、邱品齊審定

「經皮毒」的說法完全不科學，信任皮膚的防禦機能

這幾年常聽到「經皮毒」一詞，我想有些人恐怕會對此感到憂心忡忡。

導火線源起於一本由藥學博士所出版的書籍，書中談到了引人不安的內容，例如用於日常用品或是化妝品當中的化學物質，會經由皮膚進入體內，蓄積於子宮及肝臟之內⋯⋯

就結果論而言，其實大家根本不需要擔心。因為考量到人體機制之後，就會明白這根本不可能。

順帶一提，學術上根本不存在「經皮毒」這種名詞及概念。

首先，我已經重申過數次了，位於皮膚表面的角質層，具有極優異的防禦機能，因此異物根本無法如此簡單滲透。

再加上皮膚分成表皮、真皮、皮下組織這好幾層構造，能夠藉由每一層的防禦機能阻擋異物由外部侵入。

一般的日常用品或是化妝品所使用的成分，其分子量（分子的大小）就物理面而言，是很難完全突破這些防禦機能。

而且異物可到達的角質層中，並沒有毛細血管通過，所以唯有這些構造受到破壞時，藉由皮膚吸收到的成分，才較容易隨著血液循環運送至體內。

因此，一般市面上所販售的化妝品或日常用品，只要正確使用，並不太需要擔心成分經由血管囤積到體內的情形。

萬一進入體內還有相關機制發揮作用

有些人可能會有這樣的疑慮──就算皮膚的防禦機能可發揮作用，但要是從毛孔進入體內的話呢？

話說的一點也沒錯，成分從毛孔侵入後，通過毛孔內部組織進入血液當中的可能性，並非為零。

但是萬一有毒成分進入血液循環的話，這時候身體的免疫與代謝功能便會啟動。因為當有害物質入侵時，我們的身體原本就具備將有害物質排出體外的能力。與其擔憂「經皮毒」，更應該留意自己有沒有做一些會傷害皮膚的事情，或是亂用化妝保養品。

謹慎選擇、正確使用、保護皮膚原本障蔽功能、減少皮膚無謂的傷害與破壞，才是最重要的正確觀念。

堪比邪門歪道的「經皮毒」

煽動經皮毒恐慌的造謠者，似乎與多層次傳銷這方面有所關聯。約莫在十年前，當時日本政府曾命令某家公司停業，理由是「利用經皮毒，使大眾對其他公司產品產生恐慌，進而誘導大眾購買自家產品」。

也就是信奉「經皮毒」的這群人，藉由引爆大家對於其他公司產品的疑慮，勸誘大家購買自家公司的產品。

這就好像邪門歪道一樣，製造不安情緒來誘導大家。這類的傳銷方式目前似乎依舊存在，所以請大家得多加小心。

不論是你的身體或皮膚，還有政府對於成分使用規定相關法律，都是值得信賴的。面對煽動不安情緒的廣告，我們都要實事求是，不要輕易相信假訊息。

相關書摘 ▶《保養常識9成都是騙人的》：你每天洗完臉拍拍拍的化妝水，其實並非必須品

書籍介紹

本文摘錄自《保養常識9成都是騙人的：終極×最強肌膚保養法》，方舟文化出版

作者：落合博子著、邱品齊審定

譯者：蔡麗蓉

願意告訴消費者真相的專家太少，你真的知道怎麼做，對你的肌膚最好嗎？

膠原蛋白讓肌膚吹彈可破？

藥用級、醫美級保養品，功效直達肌底，貴一點也值得？

防曬用品SPF值越高越有效？

界面活性劑、矽靈很危險，還是天然ㄟ最好？

這些全都是天大的謊言！只有真正的專家才敢告訴你。

Photo Credit : 方舟文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航