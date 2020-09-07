《保養常識9成都是騙人的》：你每天洗完臉拍拍拍的化妝水，其實並非必須品

文：落合博子著、邱品齊審定

化妝水並非必須品！其實能不用就不用

「洗臉後最好使用大量化妝水，以免皮膚乾燥」，也許這樣的觀念大家都認為是理所當然。

但是坦白說，洗完臉後什麼都不要擦，其實比使用化妝水來得更加理想。

除非真的很「大量」地使用化妝水，否則化妝水幾乎由水分組成，當中只加入了極少量的保濕成分，油分幾乎為零。

因此只有大量使用，才可能或多或少覺得皮膚獲得滋潤，但是這種滋潤感其實是殘留在皮膚上的些微保濕成分，並非皮膚本身變得潤澤了，因此經過一段時間之後，又會開始覺得乾燥。

而且，由外部提供的過多水分，並無法停留在角質層，而是會逐漸蒸發。在不具備防止水分蒸發這樣的效果之下，角質層反而會變薄變乾燥。

總而言之，在一般保養中化妝水其實並不是很有必要。

保持角質層原本機能很重要

我們常用「皮膚充滿潤澤」來形容保養得宜的肌膚，說實話，保持皮膚滋潤度的部位，就是皮膚表面的角質層。所以只要角質層的水分能夠適度維持，皮膚就會呈現水嫩的感覺。

話說回來，角質層原本就具有適度維持水分及油分的功能，因此只要不妨礙到角質層原本的機能，皮膚就能常保滋潤。

我不推薦化妝水的原因，是因為化妝水可能會干擾角質層原本機能，恐怕會使皮膚障壁變脆弱。

若是單靠化妝水補充皮膚水分，原先位於角質層可自行適度保持水分及油分的細胞間脂質，也會受到干擾。

使用化妝水後的滋潤感，會使我們誤以為皮膚水分變充足了，但其實這只是化妝水造成的暫時感覺。

若使用不當，不僅皮膚表面的防禦機能會因為化妝水的干擾變弱，還可能會引起容易乾燥，膚質也會受到影響變粗且失去光澤。

維持皮膚共生菌平衡很重要

就像這樣，我們的膚況以及美麗的外觀，完全左右於角質層的狀態，其實角質層的表面，原本就存在皮脂膜，堪稱皮膚製造出來的天然乳霜在呵護著皮膚。

屬於皮表共生菌的表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis，是人類正常皮膚菌群的一部分），會製造出類似甘油的成分，具有保濕能力，表皮也會自行產生天然保濕因子NMF（natural moisturizing factors，在角質層中擔負吸水功能）調節保濕效果，所以皮膚其實先天就具有自我保濕能力。

就是在這種協同共生的作用之下，皮膚才不會每天出狀況，得以維持健康狀態。

可以補充接近皮脂的成分

只不過，洗臉後皮脂還是會隨著汙垢同時去除，因此容易造成暫時的乾燥狀態。

這時候應該要補充的其實並非化妝水，補充接近皮脂的成分，才是最合理的保養方式。

此外，角質的細胞間隙原本就是由神經醯胺、膽固醇與脂肪酸這類的脂溶性物質所組成，因此脂溶性的保養品，會比水溶性的保養品更容易滲透。所以與其擦化妝水，倒不如塗抹內含適當油分的乳液或乳霜，更能融入皮膚裡。

我們人體原本就具備修正調整能力，可使身體維持在正常狀態。清潔次數過多加上外在過度保濕，皮膚反而容易出問題。適當的清潔加上適度的保濕，才是保養皮膚的重要概念。

既然保護及修護角質層為首要之務，化妝水就並非必需品了。

只要能讓皮膚處於原始理想健康狀態，皮膚就能在毫無負擔下，維持住良好的動態平衡。

相關書摘 ▶《保養常識9成都是騙人的》：學術上根本不存在「經皮毒」這種名詞與概念

書籍介紹

本文摘錄自《保養常識9成都是騙人的：終極×最強肌膚保養法》，方舟文化出版

作者：落合博子著、邱品齊審定

譯者：蔡麗蓉

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Photo Credit : 方舟文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航