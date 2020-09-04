2020/09/04, 國際

【Fact Check】拜登有說「我會擊敗拜登」、「我是拜登的丈夫」嗎？

【Fact Check】拜登有說「我會擊敗拜登」、「我是拜登的丈夫」嗎？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
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搜尋「I’m going to beat Joe Biden」，可發現事實查核機構Snopes.com於今年7月15日已查核這段影片，並指出「拜登宣稱要擊敗自己」的說法錯誤。

文：Kayue

2020年8月22日，美國《霍士新聞》（Fox News）的節目主持人漢尼提（Sean Hannity）在Twitter發放一段8秒鐘的影片，宣稱美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）受訪時指要「我將會擊敗拜登」（”I’m going to beat Joe Biden”）。[1]帖文在Twitter上有超過1萬6千次轉發，其中包括香港時事評論人蕭若元。[2]

另外，Facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」亦於8月23人發放同一段影片，指「今日睇見Joe Biden呢個訪問，忍唔住笑咗」，同樣指拜登說要「擊敗自己」。[3]

搜尋「I’m going to beat Joe Biden」，可發現事實查核機構Snopes.com於今年7月15日已查核這段影片，並指出「拜登宣稱要擊敗自己」的說法錯誤。[4]

片段來自今年5月22日拜登接受美國電視台《CNBC》的訪問，其中主持人問到拜登的溫和派定位問題，以及會否採納初選對手、被視為較受進步派支持的桑德斯（Bernie Sanders）及華倫（Elizabeth Warren）的政策。[5]

拜登回應指，他有超過40年的往績，而他將會做拜登，英文為「I'm going to be Joe Biden」——正是這一句被剪裁出來宣稱他說「I’m going to beat Joe Biden」。無論翻查文字記錄抑或按上文下理判斷，拜登說的都應該是「be」而非「beat」。[6][7]

另外，在蕭若元帖文下方，有人貼出漢尼提於8月19日的Twitter帖文，附上影片指拜登說「我是拜登的丈夫」（”I’m Joe Biden’s husband”）。[8][9]

這一段影片其實來自2020年美國民主黨全國大會（Democratic National Convention），影片中首先出場的是拜登妻子吉爾·拜登博士（Dr. Jill Biden），隨後拜登才出場介紹自己是「吉爾·拜登的丈夫」（I’m Jill Biden’s husband）。[10]

在今年7月4日，漢尼提亦曾貼出另一段影片指拜登同樣說自己是「拜登的丈夫」。[11]影片來自前一日《PBS新聞一小時》（PBS NewsHour），拜登透過視像會議出席美國全國教育協會（National Education Association）的大會，拜登出場時表示︰「正如莉莉（指NEA主席Lily Eskelsen García）表明，我是吉爾·拜登的丈夫，祖·拜登」（”As Lily already indicated, I’m Joe Biden’s husband, Joe Biden.”）。[12]由此可見，漢尼提不只一次截取片段，利用”Jill”和”Joe”發音相似一事曲解拜登發言。

利用Google搜尋可發現，拜登過往同樣曾以「Jill Biden’s husband」自我介紹，包括他今屆宣佈參選總統的時候。[13-15]

資料來源︰

  1. Sean Hannity Twitter帖文
  2. 蕭若元Twitter帖文
  3. Facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」影片
  4. Did Joe Biden Say He's 'Going to Beat Joe Biden'? (Snopes.com)
  5. Watch CNBC's full interview with former Vice President Joe Biden，見影片9分30秒。
  6. CNBC Transcript: Former Vice President Joe Biden Speaks with CNBC's "Squawk Box" Today (CNBC)
  7. Biden aims to move left without abandoning centrist roots (Associated Press)
  8. Bernard To Twitter帖文
  9. Sean Hannity Twitter帖文
  10. CBSNews Facebook影片
  11. Sean Hannity Twitter帖文
  12. WATCH: Biden speaks at National Education Association assembly，見影片17分45秒。
  13. Vice President Joe Biden hails need for immigration reform at Miami Dade College graduation (Miami Herald)
  14. Joe Biden introduces himself as 'Jill Biden's husband' at campaign kickoff (The Hill)
  15. Transcripts: Former Vice President Speaks At Jesse Jackson's Rainbow/PUSH Coalition In Chicago. (CNN)

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex