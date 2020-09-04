【Fact Check】拜登有說「我會擊敗拜登」、「我是拜登的丈夫」嗎？

文：Kayue

2020年8月22日，美國《霍士新聞》（Fox News）的節目主持人漢尼提（Sean Hannity）在Twitter發放一段8秒鐘的影片，宣稱美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）受訪時指要「我將會擊敗拜登」（”I’m going to beat Joe Biden”）。[1]帖文在Twitter上有超過1萬6千次轉發，其中包括香港時事評論人蕭若元。[2]

另外，Facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」亦於8月23人發放同一段影片，指「今日睇見Joe Biden呢個訪問，忍唔住笑咗」，同樣指拜登說要「擊敗自己」。[3]

搜尋「I’m going to beat Joe Biden」，可發現事實查核機構Snopes.com於今年7月15日已查核這段影片，並指出「拜登宣稱要擊敗自己」的說法錯誤。[4]

片段來自今年5月22日拜登接受美國電視台《CNBC》的訪問，其中主持人問到拜登的溫和派定位問題，以及會否採納初選對手、被視為較受進步派支持的桑德斯（Bernie Sanders）及華倫（Elizabeth Warren）的政策。[5]

拜登回應指，他有超過40年的往績，而他將會做拜登，英文為「I'm going to be Joe Biden」——正是這一句被剪裁出來宣稱他說「I’m going to beat Joe Biden」。無論翻查文字記錄抑或按上文下理判斷，拜登說的都應該是「be」而非「beat」。[6][7]

另外，在蕭若元帖文下方，有人貼出漢尼提於8月19日的Twitter帖文，附上影片指拜登說「我是拜登的丈夫」（”I’m Joe Biden’s husband”）。[8][9]

這一段影片其實來自2020年美國民主黨全國大會（Democratic National Convention），影片中首先出場的是拜登妻子吉爾·拜登博士（Dr. Jill Biden），隨後拜登才出場介紹自己是「吉爾·拜登的丈夫」（I’m Jill Biden’s husband）。[10]

在今年7月4日，漢尼提亦曾貼出另一段影片指拜登同樣說自己是「拜登的丈夫」。[11]影片來自前一日《PBS新聞一小時》（PBS NewsHour），拜登透過視像會議出席美國全國教育協會（National Education Association）的大會，拜登出場時表示︰「正如莉莉（指NEA主席Lily Eskelsen García）表明，我是吉爾·拜登的丈夫，祖·拜登」（”As Lily already indicated, I’m Joe Biden’s husband, Joe Biden.”）。[12]由此可見，漢尼提不只一次截取片段，利用”Jill”和”Joe”發音相似一事曲解拜登發言。

利用Google搜尋可發現，拜登過往同樣曾以「Jill Biden’s husband」自我介紹，包括他今屆宣佈參選總統的時候。[13-15]

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