【Fact Check】拜登有說「我會擊敗拜登」、「我是拜登的丈夫」嗎？

2020年8月22日,美國《霍士新聞》(Fox News)的節目主持人漢尼提(Sean Hannity)在Twitter發放一段8秒鐘的影片,宣稱美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)受訪時指要「我將會擊敗拜登」(”I’m going to beat Joe Biden”)。[1]帖文在Twitter上有超過1萬6千次轉發,其中包括香港時事評論人蕭若元。[2]

另外,Facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」亦於8月23人發放同一段影片,指「今日睇見Joe Biden呢個訪問,忍唔住笑咗」,同樣指拜登說要「擊敗自己」。[3]

搜尋「I’m going to beat Joe Biden」,可發現事實查核機構Snopes.com於今年7月15日已查核這段影片,並指出「拜登宣稱要擊敗自己」的說法錯誤。[4]

片段來自今年5月22日拜登接受美國電視台《CNBC》的訪問,其中主持人問到拜登的溫和派定位問題,以及會否採納初選對手、被視為較受進步派支持的桑德斯(Bernie Sanders)及華倫(Elizabeth Warren)的政策。[5]

拜登回應指,他有超過40年的往績,而他將會做拜登,英文為「I'm going to be Joe Biden」——正是這一句被剪裁出來宣稱他說「I’m going to beat Joe Biden」。無論翻查文字記錄抑或按上文下理判斷,拜登說的都應該是「be」而非「beat」。[6][7]

另外,在蕭若元帖文下方,有人貼出漢尼提於8月19日的Twitter帖文,附上影片指拜登說「我是拜登的丈夫」(”I’m Joe Biden’s husband”)。[8][9]

這一段影片其實來自2020年美國民主黨全國大會(Democratic National Convention),影片中首先出場的是拜登妻子吉爾·拜登博士(Dr. Jill Biden),隨後拜登才出場介紹自己是「吉爾·拜登的丈夫」(I’m Jill Biden’s husband)。[10]

在今年7月4日,漢尼提亦曾貼出另一段影片指拜登同樣說自己是「拜登的丈夫」。[11]影片來自前一日《PBS新聞一小時》(PBS NewsHour),拜登透過視像會議出席美國全國教育協會(National Education Association)的大會,拜登出場時表示︰「正如莉莉(指NEA主席Lily Eskelsen García)表明,我是吉爾·拜登的丈夫,祖·拜登」(”As Lily already indicated, I’m Joe Biden’s husband, Joe Biden.”)。[12]由此可見,漢尼提不只一次截取片段,利用”Jill”和”Joe”發音相似一事曲解拜登發言。

利用Google搜尋可發現,拜登過往同樣曾以「Jill Biden’s husband」自我介紹,包括他今屆宣佈參選總統的時候。[13-15]

