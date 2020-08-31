台捷今簽3項合作備忘錄：捷克參議長訪台之際，美驅逐艦通過台灣海峽

台捷合作更進一步。率團訪台的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil），今（31）日上午參加台捷經貿暨投資論壇，會中見證雙方簽署完成3項合作備忘錄（MOU），包括智慧城市及AIoT、創新創業、智慧機械。

台捷經貿暨投資論壇今日上午在遠東香格里拉飯店舉行，台灣代表為經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫等人；捷克則為參議院議長維特齊率領的參議院團及企業團，布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也出席。

綜合《三立新聞》、《風傳媒》報導，維特齊致詞時一開口就用中文的「你好」開場，展現親切感。維特齊表示，台捷有很大的合作潛力，他引用捷克俗語「你如果要暖和，光說不會暖和，要點了火才會暖和。」表示做比說更重要，盼雙方都付出努力促成合作。

這次同行參訪的還有企業團，維特齊強調，政治人物的任務就是準備良好的立法環境讓企業順利經營，兩者全心合作才能促成最好的結果，他也希望此行能與台灣企業界有多點接觸與聯繫。

維特齊強調，全世界都在看著我們，這次來訪能否有成功的結果，也會影響未來發展。他並強調，自由民主是繁榮的重要基礎，請台捷雙方做出最大努力，讓這次交流能取得成功。

《風傳媒》報導，經濟部長王美花指出，今年上半年台捷合作有重要進展，台捷避免雙重課稅協定於5月12日生效，將提供兩國企業更佳的投資環境，本次交流更是台捷史上層級最高、人數最多的訪團，也為兩國關係締下新的里程碑。王美花提到，台捷除經貿交流密切，兩國也共享民主自由人權的普世價值，他呼籲產業界追求經濟成長，也要遵守企業責任與民主人權。

此外，這次捷克團來台，也帶動台廠關注捷克投資環境。

《中央社》報導，目前有台灣電子大廠表達投資意願。經濟部則分析捷克有三大優勢，包括當地工業基礎深厚、工資與土地取得成本低，以及歐盟會員國身分。

經濟部政務次長陳正祺對《中央社》說，捷克在二戰前就打下深厚工業基礎，政府也樂於藉由創新、投資現代科技及扶持中小企業來加速經濟成長；由於捷克是歐盟成員，對台商而言，未來若要在歐洲市場布局，捷克是一座灘頭堡，也是一個很好的起點。陳正祺說，歐盟是關稅同盟，內部各項標準都已整合，「進了捷克投資，就是在歐盟境內投資」，而歐盟是一個大市場，台灣的電子、資通訊及機械業若到捷克，都可以有良好發展。投資處長張銘斌則認為，相對於德國、瑞士、奧地利，捷克的人力成本、土地價格等相對較低，且位於歐洲大陸中心點，運輸四通八達，是一個很好的跳板。

Photo Credit: 中央社

外籍學者：此行顯示北京無法孤立台灣

而對於維特齊率團來台，《中央社》指出，外媒以台灣獲得認可等角度對此事報導。

文中提到，美聯社的報導以「挑戰中國 捷克代表團抵達台灣」為標題，提到早在維特齊展開訪台行程前，捷克就指責中國在兩國關係中平添不必要政治因素。法新社則發出「捷克代表團抵訪 台灣建立認可」的報導，訪問旅居台灣的羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）國際關係學者杜允士（Fabrizio Bozzato）。他說，維特齊此行顯示「北京一直以來在台灣周圍豎立的政治外交壁壘行不通」。他指出：「這種公然挑戰的行動也表明，即使在歐洲，時代思維也正從『北京共識』轉為『對抗北京』。」

維特齊訪台之際，國防部：美驅逐艦通過台灣海峽

中國外交部長王毅曾對於捷克團訪台表達憤怒，並說中國會讓維特齊付出深重代價。國防部今天表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽；根據公開紀錄，這是今年第9次通過台灣海峽。

《中央社》報導，國防部今天中午發布新聞稿表示，一艘美軍驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。國防部指出，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

根據國防部公開紀錄，此次為美國軍艦今年第9次航經台灣海峽；上次為今年8月18、19日，隸屬第七艦隊的伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號驅逐艦（DDG-89）。另外，美國第七艦隊（U.S.7th Fleet）昨天也在臉書粉絲團表示，班福特號驅逐艦（DDG-65）在海上進行補給任務。但貼文未顯示航行的海域位置，也未提及是否在台灣海峽，引起外界聯想。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範