《做個有智慧的跑者》：跑步時穿「壓力襪」可以提昇運動表現嗎？

文：王順正、林玉瓊

壓力襪（小腿套）可以提昇運動表現嗎？

壓力襪（compression stockings or compression garments）、漸增壓力襪（graduated compression stockings）是近幾年才流行的長時間跑步或騎車運動配備，在各種路跑或騎車的運動場合都會看到參賽者使用。事實上，壓力襪是預防靜脈曲張惡化的重要工具，而且已經發展了很長的時間。

對於有效治療性的壓力襪而言，壓力應以腳踝為標準而逐步的往上遞減壓力，才能讓血液由腳踝有效地壓迫至大腿（鄭國良，2014）。小腿套（compression sleeves）的使用則與壓力襪不同，小腿套功能比較類似彈性布貼匝的功能，但是很多業者都宣稱小腿套具有類似壓力襪的效果。

壓力襪的壓力等級單位是以毫米汞柱（mmHg）定義。第一級（10-20 mmHg）壓力襪在一般預防及輕微靜脈曲張的治療，第二級（20-40 mmHg）壓力襪則是有靜脈曲張症狀或雷射手術後的選擇，第三、四級（30-60 mmHg）壓力襪則是更嚴重的潰瘍或靜脈栓塞時使用。

雖然壓力襪的評級標準很明確，但是真正符合標準的壓力襪，還是需要經過認證機構的認證才能確認；大部分的業者都是以丹尼數（Denier，計算人造長纖維絲粗細的單位）來簡易區分壓力襪的等級，丹尼數越高則重量越重、緊實度越強，丹尼數越低則透明度越高（鄭國良，2014）。

為了能夠釐清使用壓力襪或小腿套的功能效益，購買時記得要確認壓力等級以及丹尼數，並且確認是否具有往上遞減壓力的設計。

不管是使用壓力襪或小腿套，運動者都希望能夠提昇運動表現、且降低疲勞產生。Ali等（2007）將受試者分別穿著漸進式壓力襪（graduated compression stockings，踝關節壓力18-22 mmHg，膝關節處壓力70％）或穿普通襪子（到踝關節高度），進行2次多階段來回跑測驗（間隔1小時），以及進行連續10公里路跑，研究結果發現，穿著漸進式壓力襪不會提昇10公里跑步的成績，但是會降低運動後24小時的遲發性肌肉酸痛（下圖）。

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Davies等（2009）以11名經常訓練的受試者（7女、4男），分別進行兩次（間隔1星期）5組20次最大下落跳（drop jumps）後，穿著下肢壓力服飾（lower-body compression garments）或被動式恢復48小時。研究發現運動後穿戴48小時的下肢壓力服飾，可以顯著降低肌酸及肌肉痠痛指數；但是在短距離衝刺、敏捷性測驗、以及垂直跳等運動表現上則無助益。

Kemmler等（2009）以21名經常訓練的中年受試者（39.3±10.9歲）為對象，穿著或沒有穿著及膝壓力襪（below-knee compressive stockings）進行跑步機最大努力跑步測驗，研究發現穿戴壓力襪可以顯著提昇跑步的無氧閾值。

Ali等（2010）以10名競技跑者為對象，以雙盲實驗設計方式，穿著不同級別（0 mmHg、12-15 mmHg、或者23-32 mmHg）壓力襪，進行40分鐘、80±5％最大攝氧量強度的跑步測驗，研究結果發現穿著不同等級壓力襪，進行非最大努力運動的運動生理反應並沒有不同。有關2010年之前的相關研究，壓力襪對於運動表現增進效果有限，但是仍然還沒有一致的結論，但是壓力襪似乎可以提昇運動後的疲勞恢復效益。

Ali、Creasy與Edge（2011）以12名競技跑者為對象，進行0 mmHg（CON）、12-15 mmHg（Low）、18-21 mmHg（Med）、或者23-32 mmHg（Hi）隨機次序平衡設計穿著不同級別漸進式壓力襪（下圖上左），進行4次10公里的跑步測驗，研究結果發現10公里跑步的成績並沒有顯著差異（下圖左），但是10公里跑步前後的垂直跳高度差，則以穿著Low、Med壓力等級壓力襪的表現優於控制組。

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Menetrier等（2011）則以14名中年經常訓練的跑者為對象，進行穿著或沒有穿著小腿套（compression sleeves）的隨機跑步測驗，測驗流程為15分鐘休息、60％最大攝氧量速度跑步30分鐘、15分鐘休息恢復、以及100％最大攝氧量速度跑步到衰竭的時間。

研究結果發現穿著小腿套，不會改變最大攝氧量速度的跑步衰竭時間，但是會顯著增加運動前與運動後恢復期的組織氧分壓。使用小腿套進行跑步運動時，似乎也跟使用壓力襪一樣都不會提昇跑步表現。

Vercruyssen等（2014）以11名經常訓練跑步選手為對象，有無穿戴壓力襪（wearing compression socks）進行比賽強度、15.6公里（三圈、每圈5.2公里、中間休息40秒抽血）的間歇跑走測驗，除了跑步的運動表現之外，還測量受試者股外側肌氧合指數（近紅外線光譜分析NIRS）。

研究結果發現跑步表現（下圖左）、運動期間最大心跳率，並不會受到有無穿戴壓力襪影響，穿著壓力襪則可以顯著增加肌肉攝氧量（muscular oxygen uptake，mVO 2 ）與肌肉血流（muscular blood flow，mBF）（下圖右）。

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Coso等（2014）以36名鐵人三項運動員為對象，受試者進行半鐵人三項（29°C、73％相對濕度）比賽測驗，其中實驗組19名穿戴漸進式壓力小腿套（ankle- to-knee graduated compression stockings），控制組17名則穿戴一般襪子，研究結果顯示實驗組與控制組於各依變項皆無顯著差異。穿戴壓力小腿套對於參與三鐵賽事並沒有幫助，也不會降低肌肉損傷指標。

由於研究所使用的壓力襪、小腿套的品牌、壓力等級、丹尼數等皆沒有明確的定義，要驗證壓力襪是否會提昇運動表現或降低運動產生的疲勞？其實仍然有很多的限制。但是，似乎大部分近期的研究皆發現，壓力襪與小腿套沒有提昇運動表現的效果。

對於一般人來說，選擇購買壓力襪、小腿套時，有必要確認購買產品的壓力（mmHg）等級、壓力分佈、丹尼數等資訊，如果沒有這些相關資料的產品，似乎不戴反而比較好。

使用壓力襪的研究報告較多，使用小腿套的研究報告則相對少了很多。大部分的近期研究皆發現，穿戴壓力襪、小腿套並不會增進運動表現，對於肌肉疲勞的恢復效果則沒有一致的研究結果。有關手部壓力手套、前臂套是否對於手部運動項目表現有所幫助，則仍有待進一步的釐清與研究。

相關書摘 ▶《做個有智慧的跑者》：跑步、游泳與自行車，哪個是決定鐵人三項成績的關鍵？

書籍介紹

本文摘錄自《做個有智慧的跑者－科學化跑步訓練與線上AI輔助系統》，旗標出版

作者：王順正、林玉瓊

譯者：李恆儒、宋季純

科學化跑步訓練包括瞭解跑步潛能、選定跑步訓練方法、選擇合適跑步技術、進行各項輔助訓練、瞭解跑鞋等裝備的效益、飲食與運動傷害知識、分析訓練狀況、進行配速規劃、善用攜帶裝置、…。只要能夠理解這些系統性的跑步科學知識，並且實際的去體驗與應用，就能夠更輕鬆的參與跑步訓練，確實提升跑步的樂趣與效益。

跑步技術的知識與評量方法，是一個很特別的主題，原因是影響長距離跑步表現的因素，主要是跑者的心肺功能，而且不同能力的跑者並不會有一致的跑步技術。跑步時的著地時間、著地指數、垂直硬度、腿部硬度等跑步技術變項的優劣，主要來自於跑者的天賦（很難透過主觀意識來改變）；就算跑步時採用一致的步頻，能力不同的跑者，仍然會因為技術變項的差異，出現不同的跑步表現。理解自己跑步的天賦能力後，選定合適的跑步速度與對應跑步技術，才是聰明、有智慧的跑者。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航