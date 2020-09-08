《做個有智慧的跑者》：跑步、游泳與自行車，哪個是決定鐵人三項成績的關鍵？

文：王順正、林玉瓊

跑步是決定鐵人三項成績的關鍵？

鐵人三項（triathlon）比賽是由游泳、自行車、跑步三種運動組合而成的耐力運動競賽。最早的鐵人三項（iroman triathlon）比賽是1978年在夏威夷舉行，後來每年都在夏威夷舉行鐵人三項世界冠軍賽（Ironman World Championship; Rust等，2011），目前每年都會超過2000人，由世界各地來參加這個年度盛會。

正式的Iroman triathlon競賽距離為游泳3.8公里、自行車180公里、跑步42.2公里。2000年雪梨奧運開始，鐵人三項列入奧運正式比賽項目，比賽的距離（Olympic- distance triathlon）為游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里。由於三種運動項目的特殊性，一般休閒運動參與者參與鐵人三項的訓練困難度極高，也是眾多耐力運動參與者夢想挑戰的競賽。

既然鐵人三項比賽是由游泳、自行車、跑步所組合而成的耐力競賽，那麼哪一個項目對於比賽成績的影響比較大呢？Frohlich等（2008）收集2003－2007年世界盃Olympic-distance triathlon的成績，分析每年55－72位完賽選手、以及名次前20名選手，在三個運動項目與比賽成績的相關係數。

研究發現全部完賽選手，三個運動項目成績與比賽成績皆有顯著相關；但是名次前20名選手，三個運動項目成績與比賽成績的相關，則僅呈現跑步項目具備顯著性，也就是說優秀鐵人三項比賽選手的跑步成績，與整體成績顯著關連。

2007 world championships比賽前20名選手游泳、自行車、跑步的Z分數變化圖（下圖），也呈現出跑步項目成績與鐵人三項比賽成績的密切關連性。

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Frohlich等（2013）以2012倫敦奧運的鐵人三項比賽資料為基礎，分析發現10公里跑步成績在29分鐘以下，是獲勝的關鍵（2013年台灣全國運動會一萬公尺冠軍蔣介文、成績30：07.81，看起來台灣的選手要在鐵人三項比賽中有所表現，難度相當的高）。

Frohlich等（2014）的研究則指出，具備優異游泳、自行車能力的鐵人三項運動選手，就算增加游泳、自行車的訓練量也無法彌補跑步表現的影響。Frohlich研究團隊，透過鐵人三項比賽各分項成績的統計分析，確認了鐵人三項比賽時的跑步成績，與鐵人三項成績的重要關連。

Rust等（2011）收集184名休閒男性鐵人三項選手的年齡、人體測量學、訓練、以及以往參賽經驗資訊，進行以鐵人三項成績為效標的多元逐步迴歸分析。研究結果發現，雖然鐵人三項比賽時的游泳平均速度、自行車平均速度、跑步平均速度，皆與Iroman triathlon比賽時的成績顯著負相關（-0.22、-0.29、-0.39），但是馬拉松最佳成績、Olympic-distance triathlon最佳成績的相關更高（0.62、0.60，下頁圖）。

經過逐步迴歸分析的結果，顯示鐵人三項成績（Ironman race time，分鐘）=152.1＋1.332×（馬拉松最佳成績，分鐘）＋1.964×（Olympic-distance triathlon 最佳成績，分鐘）（r2＝0.65）。

Rust等（2013）則分析2009－2012年的ITU（International Triathlon Union）世界Olympic-distance triathlon比賽的男女選手成績差異，研究發現男性、女性鐵人三項選手游泳、自行車、跑步成績差異分別是9.1±5.1％、9.5±2.7％、以及14.3±2.4％，男女鐵人三項選手跑步項目成績的差異，顯著大於游泳、自行車項目成績的性別差異。

Rust研究團隊透過更進一步的統計分析，發現鐵人三項比賽時的跑步成績、選手的跑步能力與鐵人三項成績具備顯著關連。

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Vleck等（2006）則以24名自願參與研究的鐵人三項選手為對象，以2002年ITU世界盃Olympic-distance triathlon鐵人三項比賽的成績，進行比賽成績前12名（前50％）、後12名（後50％）選手，在比賽游泳、自行車、跑步時，不同比賽距離位置的速度比較（分別紀錄游泳222公尺、496公尺、693公尺、915公尺、1189公尺，以及1385公尺的瞬間速度，自行車計算每圈6.7公里平均速度、跑步則紀錄四圈在993公尺、2.5公里處的瞬間速度）。

下圖顯示前50％與後50％鐵人三項成績選手，在不同比賽項目最後的排序狀況；在游泳比賽最後的排序上就有顯著排序差異現象，游泳＋自行車比賽最後的排序則沒有顯著差異（游泳排序在後的選手有加快自行車速度的趨向），比賽最後的排序呈現顯著差異。

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游泳比賽時，排名前50％選手在前500公尺的游泳速度顯著快於後50％選手，後面的1000公尺則沒有游泳速度上的差異。

自行車比賽時，排名後50％選手在前面20公里加快自行車速度（第二圈速度顯著快於前50％選手），來拉近跟前50％選手的距離，所有選手在自行車比賽後面20公里皆有降低速度的趨向。

跑步比賽時，排名前50％選手的跑步速度皆顯著比後50％選手快（p＜0.01）。研究結果顯示游泳比賽時的前500公尺，可能就是造成比賽名次的重要條件。

Landers等（2008）的研究，也提出游泳比賽的排序，是影響鐵人三項比賽的重要因素。分段紀錄鐵人三項比賽時的游泳、自行車、跑步速度，可以發現鐵人三項比賽各項目的速度，並不是以固定速度的方式進行，游泳項目先快後慢，自行車項目逐漸加快到一半路程後速度減慢，跑步則是先快後維持一定的速度到比賽結束。

跑步的成績優劣，與鐵人三項成績確實具備顯著關連，鐵人三項選手應該特別加強跑步項目的訓練。優秀的鐵人三項選手通常在游泳比賽前半段，已經具備比賽速度上的優勢，接著在游泳比賽後半段、自行車比賽時，維持優勢與調節體力，並且在跑步比賽中奮力向前。

跑步確實是決定鐵人三項成績的關鍵，但是優異的游泳表現，似乎是促成跑步關鍵的另一重要條件。

相關書摘 ▶《做個有智慧的跑者》：跑步時穿「壓力襪」可以提昇運動表現嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《做個有智慧的跑者－科學化跑步訓練與線上AI輔助系統》，旗標出版

作者：王順正、林玉瓊

譯者：李恆儒、宋季純

科學化跑步訓練包括瞭解跑步潛能、選定跑步訓練方法、選擇合適跑步技術、進行各項輔助訓練、瞭解跑鞋等裝備的效益、飲食與運動傷害知識、分析訓練狀況、進行配速規劃、善用攜帶裝置、…。只要能夠理解這些系統性的跑步科學知識，並且實際的去體驗與應用，就能夠更輕鬆的參與跑步訓練，確實提升跑步的樂趣與效益。

跑步技術的知識與評量方法，是一個很特別的主題，原因是影響長距離跑步表現的因素，主要是跑者的心肺功能，而且不同能力的跑者並不會有一致的跑步技術。跑步時的著地時間、著地指數、垂直硬度、腿部硬度等跑步技術變項的優劣，主要來自於跑者的天賦（很難透過主觀意識來改變）；就算跑步時採用一致的步頻，能力不同的跑者，仍然會因為技術變項的差異，出現不同的跑步表現。理解自己跑步的天賦能力後，選定合適的跑步速度與對應跑步技術，才是聰明、有智慧的跑者。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航