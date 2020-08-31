不滿「跳過立法院」，在野黨們要求「實質審查」放寬進口美豬美牛

蔡英文總統28日宣布，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口，在明年1月1日正式生效。農委會目前已把預告公文送到行政院，主張用「行政命令」即可執行，不涉及立法院修法。這點也引起在野各黨不滿，認為執政黨事先沒溝通，連最高民意機關的立法院也沒知會一聲，不尊重國會，將採取各種方法，要求「實質審查」美豬美牛的放寬進口。

為何「放寬進口」不用經過立法院？

根據《動物用藥品管理法》第5條第1款之規定，原為「本法所稱動物用禁藥，指動物用藥品有下列各款情形之一者：經中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列」，而農委會在28日公告，新增了但書「但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物」。

由於法律本來就授權主管機關可以調整，現在蔡英文政府依法律授權，讓行政機關（農委會及其他相關部會）在相關的法令做調整，沒牴觸現行法律。所以蔡英文主張，這樣的調整屬於行政命令，沒有逾越法律規定的範圍，技術上不涉及修法，不需經過立法院。

不過立法委員其實有權針對「行政命令」進行審查，經過審查後若認為行政命令有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，應提報院會，經議決後，通知原訂頒之機關更正或廢止。

國民黨：串連全國各地方議會用「自治條例」抵制中央

國民黨在28日宣布當天，就表達反對立場。立委林奕華也表示，國民黨執政時開放美牛，在立法院召開多次公聽會，經國會討論後才決定開放。但此次開放完全没有與各界溝通，執政黨立委也是當天才被告知。國民黨要求立法院新會期應儘速開議，邀請總統赴立法院進行國情報告。

依據《憲法增修條文》及《立法院職權行使法》，立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。 不過過去並無前例，總統報告時是否會接受立委質詢是未知數；另外以目前立法院席次的情況，雖然國民黨38席立委可以提議蔡英文到立法院報告，要院會決議通過恐怕不樂觀。

另外今日國民黨黨中央也串連全國22個縣市議會黨團同步召開記者會，宣示將透過地方自治條例的修改、設立，規範豬肉不得檢出瘦肉精。

不過對此民進黨黨團書記長、立委鍾佳濱表示，「明朝的劍不能斬清朝的官」，到明年1月1日前，中央目前訂定的法規國內仍禁用萊克多巴胺，輸入台灣的豬肉也不能含有萊克多巴胺，所以各地方政府的自治條例目前與中央規範是一致的。

未來中央法規如果改變，因為中央的法規有一定強制力，鍾佳濱認為，地方自治條例不能與中央法規牴觸，中央法規做調整，但地方法規沒有跟著改，產生疑義時就交由內政部處理，「一國不能兩制，地方政府可以去做區隔，若是要明文禁止恐怕於法不合。」

民眾黨：要求實質審議

民眾黨黨團總召賴香伶認為，蔡總統選擇「不需修法，用行政命令」的方式就開放美豬美牛進口，如此攸關國人健康食安的問題，卻沒有透過專案報告、聽證會的方式，而是刻意繞過國會，這是不尊重立院的作法。民眾黨將會依照《立法院職權行使法》，展開跨黨派連署，要求行政命令應從備查改為經立法院實質審查。

民眾黨黨團幹事長高虹安說，雖然中央宣示美豬不會進到校園，但《學校衛生法》第23條只規定，要「優先使用本國食材」，未完全禁止廠商使用外國食材，並沒強制禁瘦肉精等對食安有疑慮的項目，未來有修法必要性。高虹安提到，若未來中央訂定相關標準，地方也不能自訂標準，那麼中央對於相關食安法規應該要一併修正，呼籲行政院對於這次的開放到立法院進行專案報告。

立委蔡壁如指出，在《食品衛生管理法》第15條就已規定「不得檢出乙型受體素」，其中便包含萊克多巴胺，蔡政府應明確向國人解釋。

時代力量：應先完善健康風險評估、進行實質審查

時代力量黨團今天則召開記者會，黨團總召邱顯智表示，一般行政命令，按《行政程序法》第151條及第154條第一項規定，行政機關擬訂、修正或廢止法規命令時，除情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，應於政府公報或新聞紙公告。而且必須要讓權益受損的有關單位，以公聽會、行政救濟的方式保障權益。而且一般預告都為期60日，此次農委會預告則是7日為「最低標準」。

立委王婉諭也提到，雖然衛福部今天一早有公佈過去做的風險評估報告，可是跟當初馬政府做的報告相比，卻有高度相似，結論更是一字未做更動，記者會現場展示的成大、台大教授的2013年、2018年和最新的報告，甚至很多數字更都未做更改。王婉諭表示，當初民進黨對馬政府的報告痛批「報告不周全、確實」，結果現在卻還要支持當初自己反對的內容非常矛盾。

時代力量要求，政府應先完善健康風險評估、備齊產業衝擊評估、完備程序實質審查、禁止美國牛豬內臟進口台灣，以及明定禁止使用瘦肉精肉品的場所。

立法院新會期將在9月開始，預計9月中正式開議，由於各在野黨都對這次開放措施不滿意，美豬美牛進口放寬料將成為立法院的最新戰場。

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核稿編輯：楊士範