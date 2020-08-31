10萬人幫盧卡申科「祝壽」：普亭僅電話祝賀，白羅斯人滾南瓜、帶拖鞋有何含意？

白羅斯獨裁總統盧卡申科昨（30）日迎接66歲大壽。人們有感於他66年歲月裡有26年都在當總統，相當辛勞，逾10萬白羅斯人民昨日上街幫盧卡申科過生日，並準備了各種「禮物」，要他快點退休。至於他最想要的禮物，或許是俄國派兵相助，不過俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）只有來電祝生日快樂。

俄語媒體《墨杜薩》（Meduza）報導，白羅斯境內各地昨日都有示威活動。在首都明斯克，估計約有10萬人參加遊行；此外，在布列斯特、莫吉廖夫、維捷布斯克、戈梅利等大城市也有要求總統下台、舉行公平選舉的抗爭，其中布列斯特和戈梅利是曾發生民眾死於鎮暴行動中的地點。

報導指出，明斯克的幾個主要廣場在遊行開始前就被封閉，而幾個轉運樞紐地鐵站在活動期間更是全程關閉，人們得要沿著大街走，在半路遇到警方攔截逮捕。白羅斯內政部稱，昨日共約140人被拘留；《歐洲新聞台》引述人權組織「春天」（Viasna Human Rights Centre）計算，有逾200人被捕。

南瓜、棺材、拖鞋，給獨裁者的生日禮

《自由歐洲電台》報導，白羅斯國安會前天取消《BBC》、《美聯社》等至少17名外國記者的採訪證。白羅斯昨日網路也受到干擾，下午網速極慢，不過記者和民眾拍攝到的部份示威畫面仍然成功上傳至網路，讓世人得以一窺白羅斯人如何「祝賀」盧卡申科生日快樂。

其中一批女性民眾在架起護欄的政府大樓前，將南瓜滾向建築物。上傳影片的人說明，這是白羅斯的習俗之一，代表新娘不喜歡新郎，還是離開吧。

盧卡申科在白羅斯的綽號是「蟑螂」，26年來都趕不走。為了彰顯這個封號，人們也做了一隻大型蟑螂，抬著牠參與遊行。此外，既然是生日，花圈當然不可少。不過這種花圈看起來更像是葬禮用的，白羅斯人也準備了一付棺材，搭配蟑螂一起走，就像是送瘟神離開。

白羅斯媒體《TUT.BY》拍到有民眾打扮成死神的模樣來為盧卡申科祝壽。死神的腰上還繫著拖鞋，呼應盧卡申科的「蟑螂」綽號。打蟑螂就要用拖鞋，這幾乎可說是全世界的共識。

Photo Credit：AP / 達志影像 白羅斯人為盧卡申科製作的大蟑螂模型。

普亭沒送大禮，盧卡申科將赴莫斯科

而盧卡申科生日當天避不見面，唯一一張照片還是由總統新聞室轉交俄羅斯官媒《俄新社》所發佈，顯示他下午外出時，和上周一樣持槍並穿上了防彈背心。《TUT.BY》指出，不知道盧卡申科去了哪，只有總統助理拉第申諾克（Nikolai Latishenok）出面與民眾對談。

《TUT.BY》報導更記錄了拉第申諾克與民眾的一段有趣談話：

人民表示：「唯一承認這場選舉的人只有普亭！」 拉第申諾克回應：「是習近平先的。」

據白羅斯官媒《第一記者團》（Пул Первого），普亭昨天在電話中和盧卡申科討論了目前最緊迫的議題，包含雙邊合作和白羅斯局勢，而兩人同意不久後在莫斯科會面。

另一方面，俄國克里姆林宮對於通話內容的說明為：普亭在電話裡祝賀盧卡申科生日快樂，雙方確認進一步加強「俄白聯盟」未來防禦和各領域合作的意願，兩人亦同意未來幾周將在莫斯科會面。

從克宮聲明來看，俄方對於是否出手協助盧卡申科平定示威，仍然有所保留。不少西方媒體上週報導稱，普亭27日受訪時表示，已經依盧卡申科要求，成立一支警察部隊，若示威局勢失控，將前往白羅斯協助鎮壓。有些人認為，這可能是俄國即將出手介入的徵兆。

Photo Credit：AP / 達志影像 明斯克約10萬名白羅斯人30日上街幫盧卡申科「慶生」。

不過，克里姆林宮官網有這段訪問的全程記錄。普亭的原話實際上是先強調，俄羅斯和白羅斯之間有《聯盟條約》、《集體安全條約》等條款，在對外邊界和維持國家穩定方面，有互相幫助的義務。因此，當盧卡申科提出要求，希望俄國在必要時提供協助，普亭回答「俄羅斯會履行義務」：

「盧卡申科請求我組織一定人數的執法部隊，我就這麼做了。但我們也協議，除非狀況失控或出現極端行為，否則不會派出這支部隊。我要強調的是，隱藏在政治口號背後的人，不要越過某些界線，不要有搶劫或縱火燒車、燒房子和銀行，或企圖佔領行政機關大樓等行為。」

普亭表示，目前沒有使用這支武力的必要，希望未來也不需要；他也同意白羅斯確實有點問題，「否則人們不會走上街頭」，但他認為白羅斯將透過修憲以及和平手段來處理這件事。

選前太囂張，想讓普亭重拾信任得付出代價

從白羅斯人昨日為盧卡申科慶生的和平程度來看，與需要動用俄國部隊的「極端行為」還有一段差距，大多是官方的逮捕過程才有肢體衝撞。《墨杜薩》報導，昨日的逮捕中，俄國官媒《俄通社-塔斯社》的記者也被拘留，不過數小時後就釋放。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯民眾和平抗爭，28日上街時送禮包給特種部隊警察，令警方有點尷尬。

普亭上週四接受的訪問中，主持人提到白羅斯在總統大選前拘留了33名俄國人。當時白羅斯指控這些人是俄國傭兵，盧卡申科一度宣稱俄國企圖影響白羅斯大選，之後才改口稱不知道是美國還是俄國。普亭回答主持人時再度強調，這次逮捕行動是烏克蘭和美國所設的陷阱，俄國絕沒要透過這些人動搖白羅斯大選。

盧卡申科在選後引發大規模示威後已經5度與普亭通電話，並同意將這33名俄國人送還俄羅斯；《路透》報導，原要引渡這些傭兵的烏克蘭對此暴跳如雷，與白羅斯凍結談話。

普亭回答問題時，雖然將這件事推回給美國和烏克蘭，但這答覆也顯示，他可還沒忘記盧卡申科選前差點對俄羅斯做的反咬。

俄國的暗示其實很明顯，盧卡申科若想重獲普亭信賴，「俄白聯盟」是主要關鍵。國防方面，盧卡申科必須持續忠誠地和普亭合作對付烏克蘭和美國，未來在政治與經濟體制方面，更可能需要與俄羅斯整合，做出更多讓步。

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核稿編輯：楊士範