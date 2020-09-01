給其他媽媽的飛行建議：如何帶著三個月嫩嬰回杜拜，還要兼顧防疫？

文：Yuyu媽咪空中杜拜日記

帶著兒子回到杜拜已經兩週了，首先先感謝家人和朋友幫忙，讓我能順利帶著小的飛行，尤其在疫情特殊時期。

因為我和先生都在杜拜工作，我在去年就已經回到台灣待產，先生陪我做完月子後，也須先回杜拜工作並辦理小孩的簽證，於是他先飛了——感謝還算順利，兒子簽證下來後，等待著我的是一場史上最具挑戰的飛行。

由於身邊有幾位媽媽不得不帶著孩子一起飛行，所以我就寫了我的經驗希望能提供到對他們有用的訊息。

身為空服員，飛行就像是家常便飯，但這次飛行，不只是第一次帶著三個月的嫩嬰，還是第一次自己帶著嫩嬰，又得兼顧防疫，且因為未來何時還能再飛行回來台灣還是未知數，就需要盡量準備到兒子至少一年內需要用的物品帶來杜拜，否則嫩嬰不適應外國水土就又麻煩。

不得不說，媽媽肩上壓力之大，真的會是當過媽媽的就能體會，從出發前兩週就在焦慮，不僅要籌備著育兒重要且所需不可替代的用品，還要計劃小孩和我的防疫準備，當然還有演練。我在腦海裡，把從進桃園海關、安檢、候機室、進入到客艙座位、座位及臨近空間消毒、下機、海關、請行李小弟拿行李、老公帶消毒酒精接我們、上車、回到家，這些都在心裡演練過好幾百遍。

但是，你們知道嗎？嘿嘿，身為媽媽就知道，有了小孩，事實總是不會和想像中的完美簡單，總是有些意外的插曲，是美麗？是慌忙？讓我慢慢和你們分享。

提前讓寶寶適應防護面罩

出發前已經先爬過一些已帶過小孩飛行的媽媽分享文，還跟家人演練上機防護裝備，一方面汲取有用之處，一方面也說服自己要有信心，不要緊張，這麼多媽媽都做到了，我也可以，在這裡也感謝讓我詢問過的家人朋友們～

我決定防護衣帶著而不使用，因為主要從台灣出發，且所有乘客都需要檢附陰性報告才能上機，在這個前提下，我決定先帶著，因為用揹巾背著嬰兒的狀態下，我穿著防護衣，包著他太悶，把他放在外面也背離其用意，所以我改讓他帶防疫面罩的方式，這樣我自己在行動上也較能因應外界變化。我想我的方式堅持在一些原則上，盡量不接觸外面或機上的東西，在消毒過的範圍裡活動。

關於防護面罩，我在前兩天就讓我家這隻照三餐在家戴著，讓他適應這個帽子和塑膠面的存在，還好他並沒有排斥，他在機上穿的衣服，我讓他穿著長袖包手包腳連身衣，機上冷，除了保暖，愛吃手手的他，雖然還是會把手放在嘴巴吃，可是至少比手接觸到外界不乾淨的來的好，且我家這隻吃到布之後就不會吃那麼久了。

（情境圖，非原作者所拍攝）Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如何在起飛降落時降低寶寶的耳朵不適？

關於機上餵奶，因為起飛時間是台灣晚上時間，剛好是他的睡覺時間，因為起飛降落容易造成嬰兒耳壓不平衡而刺痛哭鬧，所以我在起飛前沒有讓他喝太飽，為的是在起飛時讓他想要喝奶，透過吸吮吞嚥避免耳朵的不舒服。而在飛行中，他中途起來時我則親餵他，要下機時，剛好接近他的第一餐，我再用裝在保溫瓶裡的熱水，算了時間，提前泡好，不需再接觸使用額外隔水降溫的容器，讓他在降落時喝奶，避免耳朵不適。

說到熱水，因為我會盡量減少機上的走動與接觸，所以我在過完安檢後，在候機室泡好起飛要喝的奶，等到要起飛了，也差不多是可以喝的溫度，還有在那時先裝好熱水，就不用在機上要熱水。

可是我家小兒喝奶都這麼快，怎麼可以讓他還在滑行的時候就把ㄋㄟㄋㄟ喝完呢，所以抓好要起飛的節奏很重要，當你聽到「crew prepare for departure」或「prepare for take off」就可以準備餵了，因為距離加速到輪子離地，爬升到1萬多英尺，有將近約5-10分鐘的時間，且通常我的經驗是，在飛機在幾個轉彎爬升到1萬及以上的過程中，才是會讓耳朵不舒服的時候。

所以經過這次經驗才知道，以我家兒子喝這麼快的條件下，不是在跑道正常滑行時餵。

抱著寶寶消毒，確實有些狼狽

關於座位及其臨近消毒，我到了飛機的座位後，我不先放包包，我先拿起隨手可得的消毒液、酒精擦、中型棉布，把座位的各個機關都消毒擦拭過，包含頭頂上的空氣出孔，窗簷、安全帶及扣鈕、地板等等，並拿出一個垃圾袋，放髒的垃圾，消毒好了我拿出大的不織布巾，鋪上座位做再一次的隔絕（這裡感謝我的美容師給我幾條鋪美容床用的不織布巾）。

之後，我拿起備好的大塑膠袋，裝著我的兩個背包，以避免和地板直接接觸。終於可以把北鼻從背巾放在已消毒的座位，這時的我已經好累也好狼狽，背著一隻7.2公斤和兩個包包終於可以先放下來了。雖然這部分我已在腦海演練多次，但執行下來還是很狼～狽～

加上兒子開始動來動去，背巾又鬆了，坐下來的當下真的鬆了一口氣。

我在座位放著酒精擦、酒精和他起飛要喝的奶，其它根據起飛安全要求放在頭頂上行李箱內，這時感謝有塑膠袋在外面罩著的幫忙，讓我覺得有保障。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如果飛行中途他睡了後需要離開座位，我請空服員幫忙在距離下看著他，就這樣而已，雖然商務艙隔壁的座位也沒有人，我也有消毒了，但是我就只是放東西時使用那裡，其他休息的時候，他都在我的旁邊。

可以的話請購買商務艙，會減輕很多壓力

這次我買商務艙票，除了有較多的行李重量可以讓我備齊小孩東西，空間也獨立隱秘，且在第一排沒有人會特別走過來，除非是組員。

此外，優先上下機和某些機場快速通關，在在都可以讓一個媽媽帶著小孩避免掉人群和負重的負擔，且因為一個人帶小孩真的不容易，所以空服員較耐心與較個人化的幫忙就顯得很重要，當時我也評估到，經濟艙雖然人也不多，也有足夠一排的位置可以坐，但是不能避免的其他人會從旁邊經過走動。

噢對了，我有短暫的使用到嬰兒小床「baby bassinet」，也是在消毒後鋪上乾淨的不織布後才把他放進去，不過他會有點怕怕的，所以我也只是在填表格的時候短暫使用它而已，其餘時間他都睡在我的旁邊。

關於嬰兒配件，還好我家這隻只是需要喝奶和偶爾吸奶嘴而已，不像大孩子需求比較多，帶的東西也相對少，我多帶了兩個奶嘴，以免嘴中的不小心掉了一時找不到適合的來消毒，再來，奶嘴也可以幫忙嬰兒在起飛降落時吸吮吞嚥減緩不適喔！

中途他有醒來一下，機艙天花板有星星，他專注看著天花板目不轉睛的樣子真是讓我忘卻這一路的緊繃。

抓對準備時間，就可以從容的準備下機

好啦，終於快到了，因為我是組員所以我知道20分鐘前要開始執行降落，通常是在機長廣播前的20分鐘，也就是大約在全部航程只剩下50分鐘時，我把備好的熱水倒進奶瓶沖泡牛奶，這樣20分鐘過後，牛奶溫度適合了，剛好機長廣播完，飛機也正在開始降落，這時通常是耳壓會開始不平衡的時候。

並不是空服員來檢查你扣安全帶了沒的時候喔！他們請你們做好安全準備時，其實早就已經降一半了，剛好也趁機長廣播後，我開始收拾包包，再次確認下機後的防疫準備及文件，從容下機！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

很多媽媽會擔心自己帶著小孩，怎麼扛這麼多的行李出機場？

答案是不用啦！媽媽已經帶著小孩快要完成旅途耗費許多腦細胞了，這種需要接觸行李又耗費體力的事就交給機場服務！通常在行李轉盤附近就有這種服務，如果價錢你可以接受，花點小錢，讓自己專注在照顧小的和防疫上面，他們會幫你把行李放到推車上，推著出機場或到車上，屆時再請接機的家人用消毒酒精消毒就好了。

我第一次在疫情中與寶寶的飛行經驗，寫到這裡，和需要的媽媽朋友們分享。我想，即便現在我也覺得防疫上都還有改進的空間（媽媽就是這樣無法逃脫這個心魔），可是回過頭看，其實每個環節我都有盡力，我倆平安順利抵達，這就是最好的成果了。

我也想給要飛的媽媽們一點加油打氣與鼓勵，媽媽都是勇敢又偉大的，相信沒有什麼可以讓媽媽退縮或害怕的，祝福平安順飛，早日與親愛的家人團聚。

延伸閱讀

本文經Yuyu媽咪空中杜拜日記授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航