給其他媽媽的飛行建議：如何帶著三個月嫩嬰回杜拜，還要兼顧防疫？

文:Yuyu媽咪空中杜拜日記

帶著兒子回到杜拜已經兩週了,首先先感謝家人和朋友幫忙,讓我能順利帶著小的飛行,尤其在疫情特殊時期。

因為我和先生都在杜拜工作,我在去年就已經回到台灣待產,先生陪我做完月子後,也須先回杜拜工作並辦理小孩的簽證,於是他先飛了——感謝還算順利,兒子簽證下來後,等待著我的是一場史上最具挑戰的飛行。

由於身邊有幾位媽媽不得不帶著孩子一起飛行,所以我就寫了我的經驗希望能提供到對他們有用的訊息。

身為空服員,飛行就像是家常便飯,但這次飛行,不只是第一次帶著三個月的嫩嬰,還是第一次自己帶著嫩嬰,又得兼顧防疫,且因為未來何時還能再飛行回來台灣還是未知數,就需要盡量準備到兒子至少一年內需要用的物品帶來杜拜,否則嫩嬰不適應外國水土就又麻煩。

不得不說,媽媽肩上壓力之大,真的會是當過媽媽的就能體會,從出發前兩週就在焦慮,不僅要籌備著育兒重要且所需不可替代的用品,還要計劃小孩和我的防疫準備,當然還有演練。我在腦海裡,把從進桃園海關、安檢、候機室、進入到客艙座位、座位及臨近空間消毒、下機、海關、請行李小弟拿行李、老公帶消毒酒精接我們、上車、回到家,這些都在心裡演練過好幾百遍。

但是,你們知道嗎?嘿嘿,身為媽媽就知道,有了小孩,事實總是不會和想像中的完美簡單,總是有些意外的插曲,是美麗?是慌忙?讓我慢慢和你們分享。

提前讓寶寶適應防護面罩

出發前已經先爬過一些已帶過小孩飛行的媽媽分享文,還跟家人演練上機防護裝備,一方面汲取有用之處,一方面也說服自己要有信心,不要緊張,這麼多媽媽都做到了,我也可以,在這裡也感謝讓我詢問過的家人朋友們~

我決定防護衣帶著而不使用,因為主要從台灣出發,且所有乘客都需要檢附陰性報告才能上機,在這個前提下,我決定先帶著,因為用揹巾背著嬰兒的狀態下,我穿著防護衣,包著他太悶,把他放在外面也背離其用意,所以我改讓他帶防疫面罩的方式,這樣我自己在行動上也較能因應外界變化。我想我的方式堅持在一些原則上,盡量不接觸外面或機上的東西,在消毒過的範圍裡活動。

關於防護面罩,我在前兩天就讓我家這隻照三餐在家戴著,讓他適應這個帽子和塑膠面的存在,還好他並沒有排斥,他在機上穿的衣服,我讓他穿著長袖包手包腳連身衣,機上冷,除了保暖,愛吃手手的他,雖然還是會把手放在嘴巴吃,可是至少比手接觸到外界不乾淨的來的好,且我家這隻吃到布之後就不會吃那麼久了。

(情境圖,非原作者所拍攝)Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如何在起飛降落時降低寶寶的耳朵不適?

關於機上餵奶,因為起飛時間是台灣晚上時間,剛好是他的睡覺時間,因為起飛降落容易造成嬰兒耳壓不平衡而刺痛哭鬧,所以我在起飛前沒有讓他喝太飽,為的是在起飛時讓他想要喝奶,透過吸吮吞嚥避免耳朵的不舒服。而在飛行中,他中途起來時我則親餵他,要下機時,剛好接近他的第一餐,我再用裝在保溫瓶裡的熱水,算了時間,提前泡好,不需再接觸使用額外隔水降溫的容器,讓他在降落時喝奶,避免耳朵不適。

說到熱水,因為我會盡量減少機上的走動與接觸,所以我在過完安檢後,在候機室泡好起飛要喝的奶,等到要起飛了,也差不多是可以喝的溫度,還有在那時先裝好熱水,就不用在機上要熱水。

可是我家小兒喝奶都這麼快,怎麼可以讓他還在滑行的時候就把ㄋㄟㄋㄟ喝完呢,所以抓好要起飛的節奏很重要,當你聽到「crew prepare for departure」或「prepare for take off」就可以準備餵了,因為距離加速到輪子離地,爬升到1萬多英尺,有將近約5-10分鐘的時間,且通常我的經驗是,在飛機在幾個轉彎爬升到1萬及以上的過程中,才是會讓耳朵不舒服的時候。

所以經過這次經驗才知道,以我家兒子喝這麼快的條件下,不是在跑道正常滑行時餵。

抱著寶寶消毒,確實有些狼狽

關於座位及其臨近消毒,我到了飛機的座位後,我不先放包包,我先拿起隨手可得的消毒液、酒精擦、中型棉布,把座位的各個機關都消毒擦拭過,包含頭頂上的空氣出孔,窗簷、安全帶及扣鈕、地板等等,並拿出一個垃圾袋,放髒的垃圾,消毒好了我拿出大的不織布巾,鋪上座位做再一次的隔絕(這裡感謝我的美容師給我幾條鋪美容床用的不織布巾)。

之後,我拿起備好的大塑膠袋,裝著我的兩個背包,以避免和地板直接接觸。終於可以把北鼻從背巾放在已消毒的座位,這時的我已經好累也好狼狽,背著一隻7.2公斤和兩個包包終於可以先放下來了。雖然這部分我已在腦海演練多次,但執行下來還是很狼~狽~

加上兒子開始動來動去,背巾又鬆了,坐下來的當下真的鬆了一口氣。

我在座位放著酒精擦、酒精和他起飛要喝的奶,其它根據起飛安全要求放在頭頂上行李箱內,這時感謝有塑膠袋在外面罩著的幫忙,讓我覺得有保障。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如果飛行中途他睡了後需要離開座位,我請空服員幫忙在距離下看著他,就這樣而已,雖然商務艙隔壁的座位也沒有人,我也有消毒了,但是我就只是放東西時使用那裡,其他休息的時候,他都在我的旁邊。

可以的話請購買商務艙,會減輕很多壓力

這次我買商務艙票,除了有較多的行李重量可以讓我備齊小孩東西,空間也獨立隱秘,且在第一排沒有人會特別走過來,除非是組員。

此外,優先上下機和某些機場快速通關,在在都可以讓一個媽媽帶著小孩避免掉人群和負重的負擔,且因為一個人帶小孩真的不容易,所以空服員較耐心與較個人化的幫忙就顯得很重要,當時我也評估到,經濟艙雖然人也不多,也有足夠一排的位置可以坐,但是不能避免的其他人會從旁邊經過走動。

噢對了,我有短暫的使用到嬰兒小床「baby bassinet」,也是在消毒後鋪上乾淨的不織布後才把他放進去,不過他會有點怕怕的,所以我也只是在填表格的時候短暫使用它而已,其餘時間他都睡在我的旁邊。

關於嬰兒配件,還好我家這隻只是需要喝奶和偶爾吸奶嘴而已,不像大孩子需求比較多,帶的東西也相對少,我多帶了兩個奶嘴,以免嘴中的不小心掉了一時找不到適合的來消毒,再來,奶嘴也可以幫忙嬰兒在起飛降落時吸吮吞嚥減緩不適喔!

中途他有醒來一下,機艙天花板有星星,他專注看著天花板目不轉睛的樣子真是讓我忘卻這一路的緊繃。

抓對準備時間,就可以從容的準備下機

好啦,終於快到了,因為我是組員所以我知道20分鐘前要開始執行降落,通常是在機長廣播前的20分鐘,也就是大約在全部航程只剩下50分鐘時,我把備好的熱水倒進奶瓶沖泡牛奶,這樣20分鐘過後,牛奶溫度適合了,剛好機長廣播完,飛機也正在開始降落,這時通常是耳壓會開始不平衡的時候。

並不是空服員來檢查你扣安全帶了沒的時候喔!他們請你們做好安全準備時,其實早就已經降一半了,剛好也趁機長廣播後,我開始收拾包包,再次確認下機後的防疫準備及文件,從容下機!

Photo Credit: Reuters / 達志影像

很多媽媽會擔心自己帶著小孩,怎麼扛這麼多的行李出機場?

答案是不用啦!媽媽已經帶著小孩快要完成旅途耗費許多腦細胞了,這種需要接觸行李又耗費體力的事就交給機場服務!通常在行李轉盤附近就有這種服務,如果價錢你可以接受,花點小錢,讓自己專注在照顧小的和防疫上面,他們會幫你把行李放到推車上,推著出機場或到車上,屆時再請接機的家人用消毒酒精消毒就好了。

我第一次在疫情中與寶寶的飛行經驗,寫到這裡,和需要的媽媽朋友們分享。我想,即便現在我也覺得防疫上都還有改進的空間(媽媽就是這樣無法逃脫這個心魔),可是回過頭看,其實每個環節我都有盡力,我倆平安順利抵達,這就是最好的成果了。

我也想給要飛的媽媽們一點加油打氣與鼓勵,媽媽都是勇敢又偉大的,相信沒有什麼可以讓媽媽退縮或害怕的,祝福平安順飛,早日與親愛的家人團聚。

延伸閱讀

本文經Yuyu媽咪空中杜拜日記授權刊登,原文發表於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航