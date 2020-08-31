《屍殺半島》：煽情卻不感動人，喪屍迷或會失望

（注意：文章內含劇透）

《屍殺半島》的喪屍題材剛好呼應了這一年的疫情，戲裡戲外的北韓以鎖國封關來避免病毒爆發，而自由開放的南韓在電影裡卻淪陷了，但編導延尚昊並不打算以喪屍題材作政治寓言：南北韓之間因體制不同而下場迥異，在戲裡僅作為故事背景。雖然角色和前作《屍殺列車》並無關連，只是故事時空相接，但同樣以親情為戲劇重心。

圖片來源：電影《屍殺半島》海報

《屍殺半島》比起前作有更多槍戰和飛車追逐的動作場面，加進了末世背景及邪惡軍團的元素，像黑夜喪屍版的《開路先鋒》（Mad Max）。當年《屍殺列車》的情景設計是在閉密空間中爆發喪屍危機，平民主角血肉之軀，營造出一浪接一浪的緊張情節。比較起來，《屍殺半島》有大量槍戰及飛車場面，一眾角色接受過軍訓、持有槍械，又駕著車在城市中橫衝直撞，撞喪屍如打保齡球，這樣相對「安全」的戰鬥情景便減低了被喪屍圍攻的緊張情緒，感覺更像玩電子遊戲。

有人說男主角有幾分像王傑，但飾演邪惡軍團「631部隊」首領的具高煥比前者更添了一點憂鬱氣質，更似王傑。只是這個首領及另一凶殘軍官同為反派，分攤了戲份。編劇似乎想為首領一角增添複雜性，不像金珉才飾演的軍官一味殘忍，讓前者在絕望與希望之間有所變化，但這描寫點到即止，到尾段變回一個功能性的反派，只管為主角們構成威脅，但角色本身並無發展。若果編劇把「631 部隊」兩大反派合而為一，省去權鬥情節，對人物塑造更有幫助。

圖片來源：電影《屍殺半島》劇照

《屍殺半島》打正招牌是喪屍恐怖片，但按故事結構而言，邪惡軍團比喪屍對主角一伙人的威脅更大。電影中段情節，主要是人與人之間的對立，由正邪兩方之間的連場動作戲組成，就是不斷的槍戰和飛車，變化不大。逃避及迎擊喪屍的情節集中在電影首、尾部份，篇幅不多，未必能滿足一心想看喪屍圍城的觀眾。

喪屍電影向來有考驗人心、暴露人性陰暗面的傳統。在《屍殺半島》的男主角身上，我們看到面他從理性自保、內疚自責到想補償救贖的心理變化，但未算深入，更談不上動人。很多《屍殺列車》的影迷都對兩位男性主要角色為了家人而犧牲的情節深受感動，而在《屍殺半島》也有類似情節——或者所謂「韓風」，就是催淚「洋蔥」。只是這次要犧牲的老爺爺角色，其人設理應有豐富的過去，但不知是沒有拍出來還是在剪接室中刪去，結果人物塑造不充份，觀眾對他還未有足夠的投入與認同，他的犧牲便有點「例牌」。同樣為了渲染悲情，結局有點拖沓，沉迷於太多的慢鏡和哭戲：明明以衝鋒車殺出了重圍，救援到了又因「未齊人」不願離去；最後撤離時，救援者又沒有檢查主角一行人有沒被喪屍咬過的痕跡，略嫌草草收場。

總括而言，前作《屍殺列車》比《屍殺半島》出色得多。延尚昊雖然在新作有約多一倍的預算，似乎都花在特效動作場面之上，有太多商業電影需要的元素及公式要兼顧，但在戲劇性和人物發展上卻不及前作那麼集中而有效，嘗試煽情，卻不感動人。

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責任編輯︰Alex

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