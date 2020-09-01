低藍光與真色彩兩立？LG OLED電視提出抗藍光、顯原色雙贏方案

相信不少人都有類似經驗，睡前想要滑個手機追劇，或打開電視放鬆一下，看了之後反而精神疲乏、眼睛乾澀，躺下想睡卻怎麼都睡不著，這到底是為什麼呢？

滑手機、看電視，藍光傷眼又傷神，關鍵問題須認知

根據科學研究報導指出，人類的清醒與睡眠狀態是透過晝夜變化來規律地調節，而影響這項調節的因素包含光線這裡所說的光線，不僅限於自然光，也包含人造光。科學家深入研究發現，在光線光譜中，手機與電視螢幕所放射的短波長藍光，對於光敏感神經節細胞的影響相對明顯。由於視網膜中的光敏感神經節細胞能偵測光線，把資訊送到視上交叉核（suprachiasmatic nucleus，簡稱SCN），所以在睡前觀看手機或是電腦、電視螢幕一段時間，就會減少褪黑激素的分泌，進而導致失眠等現象。

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LG精確降低有害藍光波長，保留真實色彩

藍光對健康影響這麼大，為什麼不直接去除或降低螢幕藍光呢？其實過往不少強調低藍光的電視或液晶螢幕都是這麼處理，但換來的卻是宛若復古懷舊影片的暖黃畫面，以及亮度嚴重不足的影像效果。電視畫面亮度偏低，會讓眼睛為了看清楚影像而加深視神經負擔，所以真正有效的做法，是精準地去除光譜中影響光敏感神經節細胞的短波長藍光，保留可以讓畫面呈現真實色彩的長波長藍光。

LG OLED電視所採用的低藍光技術，就是將影響視神經最鉅的430奈米（nm）波長降低至35%，保留其餘可再現真實藍光的光譜波長，當在觀看電視時既不會受到短波長藍光影響，又可還原鮮豔的色彩效果，且LG的低藍光技術經過兩大國際專業認證組織——德國TÜV萊茵與美國UL認證，經專業檢測，LG OLED電視輸出藍光較IEC無害性標準（100W/sr/m2）還要低50%，僅相當於市場上同尺寸液晶電視機種藍光輸出的65%。

＊測試機型為65吋OLED TV面板

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LG OLED電視多重優勢，創造健康又美麗的影音時光

想要體驗最佳畫質表現，又要兼顧視力健康，LG OLED電視是目前市面上的最佳選擇。除了OLED面板採用自體發光科技，能達成真實純黑表現，擁有極大對比度與動態範圍，更具備再現鮮豔忠實色彩能力；透過第三代全新AI晶片「α9」深度演算法分析畫面內容，可將訊源自動優化至最佳效果，不僅能做到降低雜訊、提升影像解析度、強化文字清晰表現，讓整體影像更有臨場感與真實感之外，還可將聲音訊號處理為5.1聲道環繞音效，支援Dolby Vision IQ與Dolby Atmos杜比全景聲、帶來更逼真的電影院影音效果。

此外LG OLED電視搭載的HDMI 2.1傳輸介面，支援VRR、ALLM以及G-S/Free Sync等規格，可以展現更流暢的遊戲畫面，讓喜歡電競娛樂的人享受最好的遊戲體驗。

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針對網路串流服務內容及智慧操作，LG全系列OLED電視除了搭載NetFlix、YouTube、Apple TV+，同時也支援Apple Air Play與Apple Home Kit智慧家居。另外LG OLED全系列電視還取得OFC智慧家居認證，未來可對應物聯網中其他OFC智慧家居產品，透過語音控制也能經由手機LG 「Thin Q AI」APP操作。

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LG全系列OLED電視能在低藍光和重現真實色彩的兩立議題中取得最佳平衡點，滿足現代人生理健康與心靈享受的雙重要求，成為目前電視領域中的最佳選擇機種。

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