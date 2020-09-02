用「農夫與紅蘿蔔」比喻電業，電力交易中心就是「台北果菜市場」

文：楊雅雲（綠學院創辦人）、魏兆廷、吳進忠（綠學院帶路人）

每天凌晨，從中南部運送紅蘿蔔上台北的大菜車，將紅蘿蔔卸在台北果菜批發市場碼頭，一群拍賣員便接手他們的工作，開始競標拍賣，決定紅蘿蔔的價錢。台北果菜批發市場就像是今天登場的第九位主角——電力交易中心。

登場主角九：輸配電業的電力交易中心，台北果菜批發市場

為了要讓之前文章說的幾位主角有集中、公開且正式的管道更有效率地參與電力交易，一個負責執行雙方的撮合，像台北果菜批發市場一樣的市場經營管理者——電力交易中心（Marketing Operator, MO），就因應時代的需要誕生了。

電力交易中心和之前文章提到的電力調度中心區別是什麼呢？

和紅蘿蔔交易不同，電不是靠著大菜車凌晨送到台北果菜批發市場碼頭，電力交易中心真正交易的是數字和新台幣，惟交易完成之後，需要一個實際的運轉手把電調度到買賣雙方的手上，這個運轉手就是電力調度中心，兩者必須互相搭配，缺一不可。

一個好的電力交易中心，可以提升電業的效率，也可以強化電力系統的韌性。明年初（2021）要登場的輔助服務及備用容量交易試行平台，就是電力交易的初級版，因為遊戲規則還不算太複雜，暫時委由台電的電力調度處負責營運。

電力市場通常有兩大類商品：電能與容量，因此你會看到電能市場和容量市場這兩種用詞。值得注意的是，我們之前很多文章討論的電力輔助服務，幾乎都是先買容量，再買電能，兩者幾乎是連體嬰。

硬要分出連體嬰哪個是哥哥，哪個是弟弟，我們可以這樣理解：電能是電的一段時間的傳輸量，之前文章《為什麼國外有負油價，台灣卻不可能有負電價？》提過各種發電機包含傳統發電機組和再生能源，其電力市場採用競價的模式，當預估發電量會大過需求量太多，電力又不容易儲存，大量儲存起來成本過高，傳統機組評估花錢拜託你把電用掉比解聯再重開機還划算，於是競價結果有時會出現負電價，就是電能市場。

電能蠻好理解的，容量又是什麼意思呢？還記得上一篇文章嗎，容量可以想像成像是紅蘿蔔冷鏈盤商的凍庫和冷凍紅蘿蔔，平時市場上紅蘿蔔雖然很充裕，但我們還是要準備著凍庫，以防萬一紅蘿蔔缺貨，我們還有冷凍紅蘿蔔可以拿出來用。為了確保隨時能吃紅蘿蔔，確保凍庫會幫我們低溫儲藏紅蘿蔔，我們願意付錢，買個保險。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

透過電力交易中心，建設未來可以發電的機組、採購電力輔助服務與備用容量，使運轉時有更多元的彈性調度資源可以選擇，確保足夠的電能和容量、供電的可靠度、用電的品質及電力系統忍受事故的韌性。

電力輔助服務根據時間的遠近，還可以再區分出三種市場：

遠期市場：5~10年的供電及用電量預估，可以拿對市場未來長期需求的預期來交易。例如你是個發電業者，你觀察到未來幾年供電量會因為核電廠退役而吃緊，於是你就在電力交易平台上舉牌報價，說我這裡未來可以提供「凍庫和冷凍紅蘿蔔」，這樣你就有機會先拿到一點凍庫的租金（容量費率），以後電力調度中心把你的「冷凍紅蘿蔔」拿出來用，你就可以再拿到賣紅蘿蔔的收入（電能費率）。 日前市場：48小時前的供電及用電量預估，可以拿對市場的短期需求預期來交易。每個參與者都可以先告訴市場你有多少「凍庫和冷凍紅蘿蔔」，就進到電力交易平台撮合，同樣就有機會先拿到一點容量費率的收入，若真的電力系統有需要，電力調度中心就會把你的「冷凍紅蘿蔔」拿出來用，你就會再拿到電能費率的收入。 即時市場：前一天的推估做得再精細，到當天真正的運轉時，還是會有一些落差，即時市場的功能就是在補足這中間的差異。它的競價方式跟上面說的兩種市場大致相同，差別只是即時市場不再考慮容量、只考慮電能，所以電力系統會願意花更多錢跟你買你的「冷凍紅蘿蔔」，而不會在乎你有沒有「冷凍庫」，因為這時「市場已經缺貨」了！

明年初（2021）要登場的輔助服務及備用容量交易試行平台，會先開日前市場，之後等大家都熟悉了，就會再開遠期備用容量市場。我們會在接下來的產業小聚（小聚超連結）與你更深入探討其遊戲規則。

有撮合就有喬事，有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，下一篇，我們要介紹最後一個電力市場應該要登場的新主角，也是第十位主角——獨立的電力市場監管機關！

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀