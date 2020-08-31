耗巨資向中國購買潛水艇引眾怒，泰國政府今暫緩採購

在泰國因為 「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情，導致經濟一片低迷的情況下，8月21日，泰國國會初步通過以225億泰銖（約211億5022萬新台幣），向中國購買2艘潛水艇的預算，引發眾怒，泰國政府31日決定撤回這項採購。

《法新社》報導，泰國正經歷近20年來經濟最差的時刻，第2季的GDP衰退12.2%，旅遊業和出口貿易都受到重創。政府發言人 Anucha Burapachaisri 31日宣布，總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）——同時也是國防部長，「已經要求海軍考慮暫緩」採購這2艘潛水艇。「海軍將和中國交涉，再延期一年。」Anucha Burapachaisri補充。

眾議院預算委員會於31日舉行投票，《曼谷郵報》報導，政府決定暫時撤回採購。有來自委員會的消息來源指出，由於中國同意泰國政府延遲購買的要求，允許暫緩一年，政府向委員會中執政聯盟的成員釋出信號，同意削減作為第一次付款的30億泰銖預算。

《Thaienquirer》報導，泰國與中國簽訂購買共3艘潛水艇的合約，泰國皇家海軍（Royal Thai Navy）也已和中方簽定備忘錄 （MOU），第一艘潛水艇已使用2017年的預算完成購買，將於2023年交付。本次預計購買的這2艘潛水艇是該合約的一部分，原先預計在7年內完成付款。

預算案先在眾議院小組委員會（sub-committee）審查，接著送交眾議院2021財政年度的預算委員會審查。

《Thaiger》報導，泰國皇家海軍（Royal Thai Navy）自去年（2019年）就開始推動這次採購。小組委員會21日審查時，一度陷入僵局，最後由親軍方的人民國家力量黨 （Palang Pracharath Party）的委員會主席，投下關鍵同意票，以5比4的票數，通過以225億泰銖購買2艘中國製潛水艇。

這次投票在全國反政府示威的浪潮中進行，這則預算案通過的消息一經新聞披露，馬上在社群媒體上爆發怒火，許多人譴責投下同意票的議員，在疫情帶來嚴重的財政危機下浪費人民稅金。《美國國防新聞週刊》報導，新加坡拉惹勒南國際研究學院 （S. Rajaratnam School of International Studies）研究員指出，「他們沒有使國內選民信服為何購買潛水艇對海上防衛與安全利益如此重要。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2019年中國人民解放軍（PLA）與皇家泰國海軍（RTN）聯合軍演。

《泰國公共電視》報導，25日，泰國皇家海軍高層面對媒體時，堅持購買2艘潛水艇必要性，表示鄰國擁有強壯的潛水艇艦隊，比如越南有6艘、印尼有5艘且預計再買4艘等等，並聲明採購是透明公開的，反對者是基於黨派和政治考量。

海軍參謀長Sittiporn Maskasem上將表示，採購的資金將從海軍的預算撥款，橫跨7個財政年度，從2020年到2026年。作戰部部長Thalerngsak Sirisawat中將補充，如果海軍不夠強盛的話，南海衝突可能會影響到泰國在該水域的利益。

泰國皇家海軍堅持預算案已通過，不可撤回，不過眾議院預算審查委員會主席、副財政部長Santi Promphat於26日表示，可以延遲或暫緩，並表示委員會已同意將爭議性的提案推延至31日表決，以匯集更多資訊。

在眾議院決定推遲之前，帕拉育26日對此表示，「這不是為了任何個人而是為了國家，為了泰國人民，以及為了保護我們的自然資源。」他補充，「這不是為了跟任何挑起戰爭，而是策略考量……預算是還自海軍預算和國防部預算，所以端看委員會的決定……大家將一起擔負未來的責任，不是只有我。」

《Thaiger》報導，該預算案若在眾議院若得到批准，則形同直接通過，因為參議院的組成大多是軍政府指派的親政府議員。《Thaienquirer》報導，預算審查委員會包含72名成員，其中48名來自執政聯盟、24名來自反對黨派。親軍方的勢力只要尋求36票就能得到通過，若預算通過，採購將於9月簽訂。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒