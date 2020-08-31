首戰即終戰？國防部報告：共軍尚無全面犯台能力，但通資電作戰力對我威脅大

（中央社）近期「首戰即終戰」言論備受關注與討論，國防部今（31）日指出，共軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

近期前總統馬英九「首戰即終戰」的言論備受關注與討論，國軍防衛能力及中國軍力現況自然是外界關心的焦點。

對台戰術受限台海地理環境，登陸載具、後勤能力不足

國防部在「109年中共軍力報告書」中評估共軍對台作戰力指出，在聯合登島作戰範疇上，中共雖持續強化聯合實兵訓練等作為，但在對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

國防部指出，中共對台可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等方式，並且強調中共的用兵理念為「損小、效高、快打、速決」。

在「聯合登島」作戰項目中提及，若共軍取得制空、制海、制電磁權，癱瘓國軍大部分戰力後，將統合三軍及火箭軍展開「三棲登陸」進犯台灣本島，力求速戰速決，盼在外力介入前攻克台灣，形成既定事實，可能行動包含「斬首」、「奪佔澎湖」、「全面犯台」。

但國防部也指出，共軍雖持續致力強化聯合實兵訓練、構建新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發，但對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，登陸載具和後勤能力不足，尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

國防部強調，目前共軍仍以對台灣進行聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合打擊為主要選項。然而，為達「徹底解決台灣問題」，共軍將持續擴大執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰整備和訓練，其戰力增長及對台威脅值得關注。

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共軍通資電作戰能力，對台灣威脅大

（中央社）國防部今天公布109年中共軍力報告書指出，現階段共軍提高通資電作戰能力，電子戰軟、硬殺在中國東南沿海已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的實戰能力，對台灣威脅巨大。

「109年中共軍力報告書」指出，中國於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台的空防壓力，並對接近中國沿海的美國偵察機加強應處。

報告說，中國目前每天均派遣軍艦及戰機，於台灣海峽中線以西海（空）域從事例行性海峽巡弋任務。

特別是今年台灣總統大選後，共軍逐步加大對台軍事施壓作為，也藉由官媒釋放戰爭威脅及外交辭令，且皆不諱言直指針對「台獨」行徑，譴責執政者「依美謀獨、以疫謀獨」，企圖採「文攻武嚇」一貫伎倆擾亂台灣民心士氣。

國防部表示，共軍對台的針對性軍事作為已愈來愈密集，並強化對台實戰化的訓練力度，凸顯對台軍事整備未曾稍歇，後續中國仍將持續加強各項對台軍事整備，升高對台威懾密度，尋求「武統」的正當性及合理性。

這份報告並指出，每年國軍漢光演習實兵操演期間，中國均派遣偵察機及情報船在台灣周邊海空域進行針對性的情蒐，且情蒐機、艦部署數量有逐年增加的趨勢，凸顯共軍企圖掌握國軍各型武器平台電子參數及窺探演習全貌。

國防部說，共軍依照年度訓練期程規劃，東部戰區在每年6月至9月期間，針對台澎登陸作戰需求，在中國東南沿海地區從事訓練，藉此強化部隊聯戰指揮管制及演練對台登陸作戰程序，「期間均循例透過傳媒渲染演訓作為，擴大、加強對台文攻武嚇力度」。

國防部將調整教召頻次及天數

《中央社》報導，為讓後備成為常備兵最強盾牌，總統蔡英文日前宣示推動三項改革，國防部今天指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集訓練頻次及天數，以循序漸進方式強化作戰能力。

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」中表示，後備部隊在台澎防衛作戰居關鍵地位，因應敵情威脅及兵役制度轉型，國防部在現有動員制度基礎上，強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」及「後備部隊戰力」等作法，以提高後備部隊進行防衛作戰的能力。同時檢討擴大教育召集訓練容量，及增加後備軍人福利待遇等配套措施。裝備部分，將優先檢討主要守備部隊主戰及通信裝備型式，力求與常備部隊一致。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範