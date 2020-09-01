旋轉烤肉，席捲歐洲：在柏林尋找土耳其

香港周末，常常都會看到印尼、菲律賓外籍傭工坐在公園或天橋上休憩，享受一星期唯一的假期。網上或新聞不時都會見到顧主刻薄或虐待外傭，他們的苦況幾乎人所皆知。離鄉背井打工，為的只是賺取微簿收入，支持家鄉的生活。人離鄉賤，冷暖自知。

德國是二戰戰敗國，首都柏林幾乎每個角落都被破壞。德國士兵死傷慘烈，戰後德國需要重建，可是嚴重缺乏人口勞動力。為彌補人口勞動力，戰後德國大量輸入外籍勞工。德文外勞稱為「Gastarbeiter」，直接翻譯便是「客籍工人」。東西德分裂，東德輸入的外勞主要來自越南，西德的外勞主要來自土耳其，協助德國的經濟重建。柏林是土耳其族群的聚居地，主要聚居在柏林的韋丁區（Bezirk Wedding）、紐寇區（Neukölln）與十字山區（Bezirk Kreuzberg）。有趣的是，土耳其移民卻改變了柏林人飲食習慣，甚至在整個德國落地生根。

我說的食物是「土耳其旋轉烤肉」。德文一般稱為「Döner Kebab」或簡稱「Döner」，是一位來自土耳其叫Kadir Nurman的外籍勞工，在1972年發明的快餐。時至今日，Döner是繼咖哩腸後，成為德國最受歡迎的食物。

Photo Credit: Corbis/達志影像

Nurman與其他外勞一樣，工作都相當辛勸，忙碌的工作，每天只有很短的時間進食。Nurman有見及此，於是，將烤肉夾在麵包裡，類似三文治一樣，可以邊走邊吃，合適繁忙的都市人。後來，更會加入不同的蔬菜及醬汁。醬汁有不同的變化，常見有香草醬（Kräutersoße）、蒜蓉醬（Knoblauchsoße）、辣醬（Chilisoße）。柏林有一大堆的素食主義者，因此，也有「Gemüse Döner」（Gemüse解作蔬菜）供應。

一開始時，只有一部分的外勞光顧Nurman在「選帝侯大道」（Kurfürstendamm）的小食店。後來，這種新穎的食法，愈來愈多喜歡，漸漸便在柏林流行起來，後來傳至整個德國，甚至歐洲。不只外勞，甚至成為很多德國人日常食物。

一般人都誤會，以為德國式的Döner其實最早是來自土耳其，Nurman只是將當地的飲食文化帶來德國。可是，這種吃法，實際上最先出現在柏林。Der Döner ist deutsch.（Döner 是屬於德國的。） 在土耳其，這種的旋轉烤肉只會一星期供應一次，屬於比較上流的食物，一般的平民不容易享用。相反，Nurman是這吃法的始祖，由德國反過來影響土耳其。

時至今日，德國境內已有一萬六千間的Döner食店，單單是柏林已經超過一千間。可以說，柏林除了是德國的首都，還是Döner的首都。最著名的一間叫「Mustafa’s Gemüse Kebap」，小店位於Mehringdamm，由朝到晚人頭湧湧，有人從柏林泰格爾機場（Berlin Flughafen Tegel）一下機，便直接到小食店前排隊。可想而知，柏林的Döner有多知名，也不需要甚麼食評機構來鑑定。小食店的旁邊便是Curry 36，是柏林馳名的咖哩腸小食店。文化多元，從一條街的小食店便可知。

Photo Credit: AP / 達志影像

上一代的土耳其外勞，很多都已經在德國落地生根，第二、第三代的土耳其人，語言已經不是障礙，德語已是他們的母語。歧視移民在世界各地都會發生，不倫他們對當地有多大的貢獻。年輕一靠的德籍土耳其人，比起他們的祖父輩，生活也沒有那麼艱苦。Kadir Nurman這位Döner之父，在2013年十月在柏林的舒斑道區（Bezirk Spandau）醫院與世長辭，可是他的飲食文化遺產卻一直留下來。

換轉香港這一端，大概很難想像這種事情會發生。部分香港人眼中，外勞就只是外勞。人雖生而平等，可是我需要平等，並不等於要認同別人也需要平等。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin