港人赴台「創業移民」資金門檻較低，林榮基也循此途

（中央社）「如何移居台灣」成港人近來熱門話題，但「投資移民」門檻為新台幣600萬（約158萬港幣），讓資金要求較低的「創業移民」成為港人移居來台的選項，「銅鑼灣書店」店主林榮基，即是循此管道來台。

台灣行政院在2015年開辦的「創業家簽證」，近期在台港民間交流的Facebook社團中，成為熱門討論話題。該簽證是針對具創新能力及技術的外國及港澳（不含中國大陸）創業家所開辦的政策。據「中華民國國家發展委員會」當時發布的新聞稿，只要經由台灣經濟部認定符合以下具創新能力及技術條件之一者，即可申請。

條件分別為：獲得台灣或他國創投公司或國際募資平台籌資200萬元（約53萬港幣）以上；進駐台灣政府認定的創新創業園區或育成機構；取得台灣或他國專利；參與台灣或他國具代表性創業、設計競賽得獎等個人或團體；擔任具創新能力的新創事業負責人並投資100萬元（約26萬港幣）以上。

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港澳人士如要從境外申請，須透過大陸委員會駐香港或澳門辦事處遞出申請，並交由台灣經濟部審議意見，台灣內政部回覆意見，通過後便可取得1年台灣居留證。後續若設立公司且有營運事實，可再申請延長居留2年，連續合法居留5年，每年居住超過183天，則可申請定居。

因販售「禁書」而被逼離港的林榮基，即是透過上述方式到台灣創業。他在2019年透過群眾募資平台flyingV進行「銅鑼灣書店/台灣重啟/為自由的靈魂而開」集資，計畫起跑不到20小時，就募集到280萬元（約74萬港幣），讓銅鑼灣書店在今年4月於台北重啟。

然而政策也有但書，據「外國人來台申請創業家簽證資格審查處理要點」，透過這類簽證來台者，需滿足以下其中一項條件，才得以獲得展延。

分別是：最近1或3年的平均年營業收入達300萬（約79萬港幣）以上、最近1或3年的平均年營業費用達100萬（約26萬港幣）以上、聘雇全職台籍員工3人以上，或其他足夠審核的營運實績，並經目的事業主管機關認定，對台灣經濟發展有貢獻。

面對上述條件，林榮基接受《中央社》記者採訪時坦言，「有點嚴苛」。他說，即便政策讓港人有管道依循，可以到台灣生活，但相關條件的門檻仍不輕鬆，會讓港人在規劃來台的階段就感到挫折，更何況實際創業後，還可能面臨營業稅金等問題，對港人赴台創業形成挑戰。

Photo Credit: 中央社 台灣總統蔡英文（左）到「台北銅鑼灣書店」，拜訪書店創辦人林榮基（右）。蔡英文說，林榮基離鄉背井到台灣創業，開了一個非常有特色的書店，「所以我們來親身體會一下，在整個過程當中，香港的人民所經歷的這些挑戰」。

然而據了解，對於港人到台的政策，台灣相關機關都還會持續擴大研議。至於台灣政府在「香港人道援助關懷行動專案」下成立的「台港服務交流辦公室」營運狀況，陸委會也多次表示，詢問案件以移民定居等方面的詢問最多；此外還有投資就業、就學等相關事宜。

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