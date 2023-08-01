122人走桶後步道1人受困後獲救，12人登唐穗山1人至今未尋獲，登山脫隊迷路怎麼辦？

近來登山圈有多起意外事故，包括宜蘭礁溪的桶後越嶺步道，7月30日有122人的登山隊伍折返時，發現有1人未下山，該廖姓男子脫隊後迷路，在山上受困一日後，已在31日早上被搜救隊找到，所幸並無受傷。另外在7月25日時，也有12人組團攀登桃園唐穗山縱走路線，結果其中2人因體力不濟，結伴脫隊折返登山口，其中1人又在折返途中走不動而停在原地等待救援成功，然而持續前進的周男失蹤至今仍未尋獲。

消防局和登山專家提醒，一旦發覺自己脫隊迷路，在原地待援是最好的方式；另外登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，搭配做記號、呼救等方式，讓搜救人員易於找到。

桶後步道122人登山團1人失蹤

宜蘭礁溪鄉昨日驚傳一起登山失蹤案，6旬廖姓男子隨著一行122人登山隊前往桶後步道登山，沒想到折返時突然失蹤，登山教練發現後隨即折返找人但未果，消防局當天獲報，後隨即聯合林務局，組成搜救隊前往救援，但因杜蘇芮颱風影響，山區路面溼滑起霧，當天搜救未果，後來廖男獨撐一夜，終於在昨（31）日早上8時許成功尋獲。

登山民眾一行122人昨天前往礁溪鄉桶後步道登山，上午從櫻花陵園進入，經桶後溪折返路途時，卻發現其中60歲的廖姓男子迷路失聯，同行教練往返多遍未尋獲，請求縣消防局派員救援，所幸今天找到人，廖男全身濕透、飢寒交迫，補充水及食物後由家屬帶回。

宜蘭縣消防局救災救護指揮中心昨天下午2點多接獲報案，立即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時也通知林務局羅東林區管理虎派員共同前往救援。搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

今天凌晨6時持續前往搜救，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲迷途者，意識清楚，因近日山區多雨，全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，惟有虛脫及失溫現象，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢恢復體力，由搜救人員護送至烘爐地登山口，由家屬自行帶回。

縣消防局共出動救援車輛2車次、救護車2車次、消防人員10名、義消13名，羅東林管處也動員人員4名，克服颱風後天雨路滑及山區視線不良等不利環境，全力投入完成搜救。

12人攀爬桃園唐穗山，失聯者仍未尋獲

北部山友12人7月25日時，透過網路揪團，一起攀登復興區唐穗山縱走。位於桃園市復興、宜蘭縣交界的唐穗山高約2000公尺，與鄰近的稜山合稱「復興雙障」，唐穗山縱走稜山，單程6小時才能到山頂，高度落差超過1000公尺，整個行程約需12小時，且路徑多數在濃密的樹林當中，溼滑不容易走，是具有挑戰性的路線。

據了解，賴男、周男與山友一行人自唐穗山登山口進入山區，然而該臨時登山團成員走到下午，由於其他10人的體力較好，按既定計畫行程繼續登山，但是賴男、周男2人體力不濟，於是告訴其他成員，要結伴一起返回登山口，其中一人還把汽車鑰匙交給周男，不料賴男回程途中，走不動決定向桃園119求助，並留在原地等待救援。

周男這時決定自己繼續返回登山口，消防局第四大隊、特搜大隊組成搜救隊伍上山救援，在唐穗山山路救出賴男後，卻發現單獨繼續走的周男，一直遲遲未返抵登山口而失聯，身上又未攜戴手機，無法聯繫，搜救隊伍持續再山區沿途搜尋卻仍未尋獲。後來颱風來襲，夜間山區搜尋困難，讓救援工作變得更加困難，搜救人員持續擴大搜尋，目前仍在持續搜救中。

消防局說明脫隊迷路時該怎麼做

消防局呼籲，民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，務必結伴同行，遵循指標勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，引起救援人員注意。

著有《登山新手必備指南：為台灣登山量身打造的圖解入門百科》的李嘉亮曾分享，一旦發覺自己脫隊迷路，在原地待援是最好的方式；假如因為驚慌亂闖試圖自救，反而容易造成麻煩。為了以防萬一，隨身攜帶的個人裝備最好準備齊全，入夜後才有睡袋可保暖，有雨衣可遮露水，就地做好防潮保暖工作等待救援。

另外一件很重要的事情就是做記號，例如包裹糖果的鋁箔紙做成小三角形，放在地面也是非常好的指標，因為任意棄置的糖果紙不會是三角形的；不但能幫助隊友找到自己，自己也可以沿著路標找回原先發現迷路的定點。

李嘉亮也分享，不論是點火、吹哨子、呼喊、無線電通訊，請謹記「整點呼救」守則。因為當等待救援時胡亂呼喊，搜救隊員的腳步聲、走路強烈的燈光，常常遮蓋了微弱訊號，所以搜救隊員每當整點時保持肅靜，儘可能關燈暫時停止所有的搜救行動，把這個空檔留給等待救援的落難者，此時呼喊、吹哨子、打燈號，靜下來的搜救隊伍，更能掌握這些微小的訊號。

有網友表示，現今「跟團爬山」的形態，領隊在前帶路、嚮導在後押隊，隊員們只須埋頭跟人走，根本沒有機會學習「認路」一旦落單，往往悲劇收場，就算能怪誰，也來不及了，把迷路失蹤的山難歸咎於落單 獨行或領隊嚮導，是鴕鳥心態、是在找代罪羔羊；落單或獨行，絕不是迷路失蹤的原因，缺乏落單的能力才是迷路失蹤的原因。

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核搞編輯：翁世航