122人走桶後步道1人受困後獲救，12人登唐穗山1人至今未尋獲，登山脫隊迷路怎麼辦？
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消防局呼籲，民眾登山，如遇脫隊迷路時，折回原路或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，引起救援人員注意。
近來登山圈有多起意外事故，包括宜蘭礁溪的桶後越嶺步道，7月30日有122人的登山隊伍折返時，發現有1人未下山，該廖姓男子脫隊後迷路，在山上受困一日後，已在31日早上被搜救隊找到，所幸並無受傷。另外在7月25日時，也有12人組團攀登桃園唐穗山縱走路線，結果其中2人因體力不濟，結伴脫隊折返登山口，其中1人又在折返途中走不動而停在原地等待救援成功，然而持續前進的周男失蹤至今仍未尋獲。
消防局和登山專家提醒，一旦發覺自己脫隊迷路，在原地待援是最好的方式；另外登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，搭配做記號、呼救等方式，讓搜救人員易於找到。
桶後步道122人登山團1人失蹤
宜蘭礁溪鄉昨日驚傳一起登山失蹤案，6旬廖姓男子隨著一行122人登山隊前往桶後步道登山，沒想到折返時突然失蹤，登山教練發現後隨即折返找人但未果，消防局當天獲報，後隨即聯合林務局，組成搜救隊前往救援，但因杜蘇芮颱風影響，山區路面溼滑起霧，當天搜救未果，後來廖男獨撐一夜，終於在昨（31）日早上8時許成功尋獲。
登山民眾一行122人昨天前往礁溪鄉桶後步道登山，上午從櫻花陵園進入，經桶後溪折返路途時，卻發現其中60歲的廖姓男子迷路失聯，同行教練往返多遍未尋獲，請求縣消防局派員救援，所幸今天找到人，廖男全身濕透、飢寒交迫，補充水及食物後由家屬帶回。
宜蘭縣消防局救災救護指揮中心昨天下午2點多接獲報案，立即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時也通知林務局羅東林區管理虎派員共同前往救援。搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。
今天凌晨6時持續前往搜救，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲迷途者，意識清楚，因近日山區多雨，全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，惟有虛脫及失溫現象，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢恢復體力，由搜救人員護送至烘爐地登山口，由家屬自行帶回。
縣消防局共出動救援車輛2車次、救護車2車次、消防人員10名、義消13名，羅東林管處也動員人員4名，克服颱風後天雨路滑及山區視線不良等不利環境，全力投入完成搜救。
12人攀爬桃園唐穗山，失聯者仍未尋獲
北部山友12人7月25日時，透過網路揪團，一起攀登復興區唐穗山縱走。位於桃園市復興、宜蘭縣交界的唐穗山高約2000公尺，與鄰近的稜山合稱「復興雙障」，唐穗山縱走稜山，單程6小時才能到山頂，高度落差超過1000公尺，整個行程約需12小時，且路徑多數在濃密的樹林當中，溼滑不容易走，是具有挑戰性的路線。
據了解，賴男、周男與山友一行人自唐穗山登山口進入山區，然而該臨時登山團成員走到下午，由於其他10人的體力較好，按既定計畫行程繼續登山，但是賴男、周男2人體力不濟，於是告訴其他成員，要結伴一起返回登山口，其中一人還把汽車鑰匙交給周男，不料賴男回程途中，走不動決定向桃園119求助，並留在原地等待救援。
周男這時決定自己繼續返回登山口，消防局第四大隊、特搜大隊組成搜救隊伍上山救援，在唐穗山山路救出賴男後，卻發現單獨繼續走的周男，一直遲遲未返抵登山口而失聯，身上又未攜戴手機，無法聯繫，搜救隊伍持續再山區沿途搜尋卻仍未尋獲。後來颱風來襲，夜間山區搜尋困難，讓救援工作變得更加困難，搜救人員持續擴大搜尋，目前仍在持續搜救中。
消防局說明脫隊迷路時該怎麼做
消防局呼籲，民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，務必結伴同行，遵循指標勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，引起救援人員注意。
著有《登山新手必備指南：為台灣登山量身打造的圖解入門百科》的李嘉亮曾分享，一旦發覺自己脫隊迷路，在原地待援是最好的方式；假如因為驚慌亂闖試圖自救，反而容易造成麻煩。為了以防萬一，隨身攜帶的個人裝備最好準備齊全，入夜後才有睡袋可保暖，有雨衣可遮露水，就地做好防潮保暖工作等待救援。
另外一件很重要的事情就是做記號，例如包裹糖果的鋁箔紙做成小三角形，放在地面也是非常好的指標，因為任意棄置的糖果紙不會是三角形的；不但能幫助隊友找到自己，自己也可以沿著路標找回原先發現迷路的定點。
李嘉亮也分享，不論是點火、吹哨子、呼喊、無線電通訊，請謹記「整點呼救」守則。因為當等待救援時胡亂呼喊，搜救隊員的腳步聲、走路強烈的燈光，常常遮蓋了微弱訊號，所以搜救隊員每當整點時保持肅靜，儘可能關燈暫時停止所有的搜救行動，把這個空檔留給等待救援的落難者，此時呼喊、吹哨子、打燈號，靜下來的搜救隊伍，更能掌握這些微小的訊號。
有網友表示，現今「跟團爬山」的形態，領隊在前帶路、嚮導在後押隊，隊員們只須埋頭跟人走，根本沒有機會學習「認路」一旦落單，往往悲劇收場，就算能怪誰，也來不及了，把迷路失蹤的山難歸咎於落單 獨行或領隊嚮導，是鴕鳥心態、是在找代罪羔羊；落單或獨行，絕不是迷路失蹤的原因，缺乏落單的能力才是迷路失蹤的原因。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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