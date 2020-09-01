不改公股高層「政治任命」陋習，下一個遠航聯貸案還會再發生

文：肥貓事件簿

遠航違法貸款案發生迄今三周的時間，除了第一時間廖燦昌自動請辭第一金董座職位，該案同遭起訴的黃伯川（現任土銀董座）、陳世卿（現任合庫總經理），僅回應願配合司法程序。主管機關財政部至今未要求兩位遭起訴的公股高層停職等待司法調查，亦即黃伯川與陳世卿仍在其位置上負責公股經營。

高層施壓成為銀行內控漏洞

遠航違法貸款案，張綱維透過與廖燦昌的私人交情，使廖燦昌在擔任合庫董事長時違法指揮下屬盡快通過張綱維的貸款案，而擔保品卻只是張綱維旗下華壹租賃在淡水的爛尾樓，這間爛尾樓張綱維從華壹轉賣給遠航，再向合庫貸款22億，而廖燦昌的施壓幫助張綱維成功從公股詐貸了22億元。

張綱維從營建業起家，2008年買下當時陷入的財務危機的遠航，但遠航在張綱維手上不僅未獲重生，更變成他向公股借錢、掏空的工具，最後導致上千員工、空服員無預警失業，遭廢止執照不得再飛。而合庫的22億換了張綱維在淡水的爛尾樓，公股損失慘重。

從遠航詐貸案到潤寅詐貸案，廖燦昌皆扮演關鍵角色

這次主角不是張綱維，但同樣有廖燦昌的影子。潤寅詐貸案主嫌楊文虎及王音之夫婦偽造下游廠商訂購單，來塑造未來還款能力優良的假象，向銀行申請應收帳款融資，而銀行則看上每年貸款的利息回報，潤寅十年來前後從銀行拿出386億。

當潤寅公司無法依約償還貸款時，政商人脈與公股高層的作用則派上用場。潤寅找上國民黨財委會立委曾銘宗協助開協調會，協調會上包括潤寅公司總經理王音之，第一銀行總經理蔡麗雪、華南銀行及中小企銀總經理施建安等人，協調將潤寅貸款延長三個月，並將協調會行文給公股，施壓意圖明顯。

然而，由於一銀劍潭分行不願意配合展延，王音之則去找了廖燦昌，這時候已經從慶富案下台但又因「用人唯才」的理由被蘇貞昌拔擢到第一銀行當董事長的廖燦昌，施壓一銀總經理蔡麗雪，要求第一銀行通過潤寅公司貸款案的展延，這一展延，成功讓楊文虎、王音之夫婦爭取時間潛逃出境，公股蒙受34億的呆帳損失。

Photo Credit: 中央社 八大行庫的高層代表，左一為第一銀行董事長廖燦昌

政府拿不出魄力改革政治任命的問題

從這些案件來看，蘇貞昌的「用人唯才」已經破功，但「若有不法，決不護短」卻遲遲看不到政府出手。去年3月蘇貞昌拔擢的八名公股董總，現就有三位遭到檢方起訴，而若非最具爭議的廖燦昌自行辭職，政府一句尊重司法就能搪塞所有政治責任，行政院發言人更以當時遠航詐貸案是發生在馬政府時期，將責任推給前朝，看不出蘇內閣的任何反省。

公股董總職位的政治任命已行之有年，當慶富案爆發時，民進黨莫不全力追究政治任命的問題，時任金管會主委顧立雄更表示，金管會官員退休後絕不會擔任公股高層。然而，至今八大公股行庫仍有前國庫署署長凌忠嫄擔任彰銀董事長，多數高層也都是政治任命而成。政治任命依靠私人交情，關說、酬庸的弊端就更難以斷絕，令人遺憾的是經過了這些弊案之後，仍看不到政府改革的一絲曙光。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航