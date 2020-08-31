新加坡國會今復會：首設反對黨領袖、經濟復甦成焦點

新加坡國會31日復會，本屆新國會共有95名議員，其中包括83名人民行動黨議員、10名工人黨議員與2名非選區議員，是新加坡自1966年以來擁有最多反對黨議員的一屆，並首度在國會設置反對黨領袖（Leader of the Opposition ,LO）職位。

《中央社》報導，新加坡政府援助經濟發展的紓困措施，成為朝野政黨議員的關注焦點。新加坡政府各部門也從上週起陸續發表施政方針，總統哈莉瑪（Halimah Yacob）已在30日舉行的開幕式代表政府發表施政方針演說，而總理李顯龍將會在國會質詢辯論期間發表重要演說。

國會領袖（Leader of the House）、總理公署部長英蘭妮（Indranee Rajah ）31日發表部長聲明，公布反對黨領袖的權責與國會特權細則。反對黨領袖有權聽取政府對國家安全與對外關係，以及出現全國危機的機密報告。

《海峽時報》報導，工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）正式被指派為反對黨領袖，在國會中將與總理李顯龍坐在正對面。英蘭妮指出，政府將循西敏制（Westminster-style ）國會系統的慣例和實務，決定反對黨領袖的權責。

做為反對黨領袖，畢丹星將在國會擁有辦公室和員工，國會將給予他與部長在國會中同樣的40分鐘發言時間。畢丹星也有責帶領反對黨在國會辯論中提出替代觀點，並監督政府，在任命反對黨議員進入委員會時，也會聽取他的意見。

英蘭妮表示，擁有更多反對黨議員，意味著更開闊的視野多元性，以及更蓬勃的辯論。但新加坡的運作，應確保這分多樣性不會走向國家或人民任一方的極端化。

Photo Credit：AP/達志影像 新加坡反對黨領袖畢丹星

《新加坡早報》報導，針對總統演說的辯論中，畢丹星首次以新身份發言。畢丹星表示，國會10名工人黨議員不足以組成影子內閣（shadow Cabinet），但在監督政府政策上的分工，分別為五個關鍵領域：健康、高齡化與退休保障；工作、商業與經濟；教育、不平等與生活開銷；住房、交通與基礎設施建設；國家持續性議題。

《新加坡早報》報導，畢丹星主張改變國家在外籍勞工政策，呼籲政府主動提供更多相關數據，以免引起更多不必要的誤解與分歧，建議人力部直接公開屢次違反公平雇傭條例與規則的雇主名單，並希望政府考慮最終設立國會特選委員會，研究與探討這項議題。

《海峽時報》報導，副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞傑（Heng Swee Keat），也在國會針對總統哈莉瑪的施政方針演說發言，是首位參與施政方針辯論的內閣成員。王瑞傑指出，面對 「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）帶來的劇變，新加坡需適應變化，同時堅守多年來進步發展的價值。

王瑞傑提出新加坡在後疫情世界中，四個經濟復甦的方向，包括以綜合與協調方式因應經濟轉型、加倍努力使國民發展個人潛能、強化在經濟困境中突破的能力、找到和世界建立深切連結的立足點。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒