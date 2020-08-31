漏油區附近逾40隻海豚莫名死亡，模里西斯漁民正進行搶救大作戰

自日本貨船擱淺、漏油距今約莫1個月，模里西斯的漁民正在為搶救海豚而戰。模里西斯海岸邊，近來出現不尋常的海豚傷亡，8月26日就發現17隻受傷海豚沖刷上岸，最後傷重死亡。而根據相關報導，這群海豚為海豚科下的瓜頭鯨（Melon-headed whale）。

一位漁民Yasfeer Heenaye對《路透社》表示，自從週三（26日）第一次發現死海豚以來，死海豚數量已累計到40多隻，而就他所知，現在還有6隻海豚正在為自己的生命而戰。

Heenaye表示，他自己認為海豚死亡跟漏油脫不了關係。他認為海豚的視力會因漏油而受損，以至於牠們卡在礁石最終死去。目前官方統計，死亡的海豚有42隻，但確切死因還在調查中，相關單位排除了海豚因漏油傷亡的可能性。

而為了搶救海豚，Heenaye和其他7艘船上週日沒有出海，他們透過金屬棒撞擊發出巨大聲響，企圖將海豚從珊瑚礁引導到公海。

Heenaye說：「如果他們留在裡頭，很可能將像其他海豚一樣死去，我們正在促使他們離開，免於接觸海上的石油。」

模里西斯漁業部官員阿帕多（Jasvin Sok Appadu）昨（31）日表示，檢查報告初步排除了石油的因素，但他們會將樣本寄給其他專業單位，以查明為何海豚無法正常游泳、雷達無法發揮作用。

阿帕多表示，目前獸醫只檢驗了兩隻死海豚，報告顯示，牠們傷痕累累，但沒有石油殘留。

科學家表示，漏油的衝擊與影響仍在持續當中。模里西斯海洋保護協會說，漏油影響了15公里的海岸線，並且它正朝著藍灣海洋公園遷移，那裡是38種珊瑚和78種魚類的棲息地。

At least 40 dolphins die in area hit by Mauritius oil spill https://t.co/xYytWyWBkF — The Guardian (@guardian) August 28, 2020

不滿重油外洩汙染海岸，逾7萬人上街抗議

這次漏油對模里西斯環境、經濟衝擊甚大，當地居民認為政府危機處理太慢，29日共有7萬5000人走上街頭抗議。

（中央社）日本散裝貨輪上個月在模里西斯外海觸礁擱淺，大量重油外洩汙染其秀麗印度洋沿岸，高達7萬5000名模里西斯民眾在首都路易港上街抗議，不滿政府處理遲緩導致汙染擴大。

日本散裝貨輪若潮號（MV Wakashio）於7月25日在模里西斯東南岸外海觸礁擱淺，外洩逾1000噸重油等燃油至海面上，汙染珊瑚礁、紅樹林並危害眾多物種。

在若潮號斷裂成兩截後，較大部分船身被拖至深海處擊沈，但較小部分船身仍擱淺在珊瑚礁上。

Thousands of people are protesting in the capital of Mauritius over the government’s handling of an oil spill from a grounded Japanese ship and the alarming discovery of dozens of dead dolphins in recent days. https://t.co/QLwKaC4FV6 — AP Africa (@AP_Africa) August 29, 2020

尋常老百姓洛雷特（Jean Bruneau Laurette）號召民眾上街抗議，他已成為膽敢反對總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）的眾多英雄之一。

海洋安全專家洛雷特表示，模里西斯政府掩飾燃油外洩真相。他已提起訴訟，控告環境部。

《法新社》記者表示，高達7萬5000名抗議群眾聚集在首都路易港（Port Louis）市中心大教堂前廣場上，這是40年來最大規模示威抗議。

許多抗議民眾穿上代表哀悼的黑色服飾。在至少數十頭瓜頭鯨在重油外洩地點附近被發現死亡或重病後，民眾的憤怒沸騰到極點。

漁業部長莫杜（Sudheer Maudhoo）先前表示，牠們（瓜頭鯨）身上或呼吸系統內並無碳氫化合物殘跡。

一名35歲抗議民眾勒安（Jocelyne Leung）告訴法新社：「這場集會是要傳達一項訊息，告訴總理賈諾斯，他搞砸了。」

反對黨「三M黨」（MMM）第2號人物甘尼斯（Ajay Gunness）表示：「這是公民示威抗議，首次聚集這麼龐大群眾。」

許多抗議民眾手持國旗並高唱國歌，要求賈諾斯下台。

當局以及來自日本和英國的專家，仍在調查重油外洩對模里西斯造成生態損害的真正程度。島國模里西斯的經濟極度仰賴觀光業。

模里西斯人口約130萬，其中很多人靠觀光業和漁業維生。總理賈諾斯否認在處理燃油外洩事故上犯下任何失誤。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範