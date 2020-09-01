引甘迺迪名言支持台灣民主自由，捷克議長立院演說：我是台灣人

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領代表團訪台，並於立法院議場發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中第一人。維特齊在演說中以美國前總統甘迺迪著名演講「我是一個柏林人」為例，以「我是一個台灣人」展現對台灣的支持，讓現場朝野立委十分感動。

維特齊：享有共同民主價值的國家，應該互相支持合作

維特齊對台灣民眾維護自由民主的決心表示讚賞，他並表示，自己作為捷克的立法機構代表，來到台灣的最高立法機拜訪，特別有其意義。他也期許立法院的每一位立法者，要制定法律保障人的身體健康、居住環境、捍衛人的自主性和自由，「人和人的生活是最高價值」。

他介紹了一同到訪台灣的幾位參議院議員，以及捷克的議會運作方式，他強調，可以「全球通用」的民主制度並不存在，因為每個國家國情都不同，但實施民主並不取決於議員數量或立法機構的大小，而是在於人有沒有被視為「最高價值」。

他也說台灣作為一個同樣是民主制度的國家，享有共同價值觀的民主國家應團結並相互支持，並力挺為自由民主奮鬥、卻被強權威脅的其他國家。

演講接近尾聲時，維特齊提到，在1963年，當時正值冷戰高峰，大量東德居民逃亡西德，甘迺迪在西柏林Schoeneberg市政廳廣場，美國總統甘迺迪在西柏林演講，當時他在演說中，強調自由的價值、並預言德國的統一，「自由的人不管在哪生活都是柏林人」

甘迺迪說，自由是不可分割的，「只要一人被奴役，所有人都不自由」。他也用德文說了一句後來成為歷史名言的話：「我是一個柏林人」，藉此明確表達他反對共產主義和壓迫政權的立場，並支持西柏林，再次強調自由的最高價值。

維特齊說，請容許他以同樣方式向台灣人民表示支持，「請容許我用可能更謙虛一點、但是同樣堅決的句子，結束我今天在台灣立法院的演講：我是一個台灣人。謝謝大家。」由於「我是台灣人」是用中文說的，翻譯還未翻完，全場的立法委員就歡呼鼓掌。

訪台遭反對，維特齊：民主國家更不該聽令於非民主國家

維特齊的訪台計畫曾遭高度向北京傾斜的總統齊曼（Miloš Zeman）強烈反對。維特齊在昨天於政大演說時，也提到前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）本著民主國家應合作的想法，決定訪問台灣，卻受中國大使館及捷克最高階官員施壓、要求取消行程。即使受到壓力很大，他從未放棄訪問台灣。

原計畫在今年2月初訪台的捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），不幸於1月20日心臟病猝逝。

維特齊也表示，很遺憾過去的捷克參議院議長沒有更早訪問台灣，直到前總統哈維爾（Václav Havel）卸任後，2004年才造訪台灣，「捷克遲到了」。此次他以現任政治人物身分造訪台灣，而捷克參議院是確保捷克民主的機構，他將此機構看作捷克最民主、自由的機構，同時他相信，其他歐洲民主國家及歐盟高層政治領導人有可能意識到，在訪問台灣方面，他們已經遲到了，相信他們很有快將會訪台。

Photo credit:中央社

對於維特齊率企業、其他議員等共同訪台，中國外交部長王毅日前曾公開嚴厲表示，捷克此舉在台灣問題上挑戰「一個中國」原則，中國不會坐視不管，一定要讓其付出深重代價。維特齊在面對媒體提問時表示，訪台的原因主要有幾個，包括要加強雙方的經貿、新創研發和文化方面的合作；另外也要確保捷克的自主和獨立性，因為在民主世界，不應該聽令於其他國家，尤其是非民主的國家。

這次一起訪台的有參議院首席副議長、教育委員會、憲法委員會、經濟委員會主席等人，大家都是自己決定、自願訪台，「因為我們認為是正確的事，」維特齊也說，作為參議院的一員，和共享自由價值的台灣，落實國會外交，這是應該要做的事情。

為迎接維特齊，立法院也在院區內設置以中文、捷克文撰寫的民主友誼牆，講述兩國追求民主自由的過程，並布置介紹捷克風土民情的特展。

民主友誼牆上以中文與捷克文表示，捷克與台灣分處歐、亞兩地，但同在追求自由民主的道路上。非暴力、不流血、和平而堅毅，台灣與捷克在追求民主的路途中，早已隱隱繫起革命情誼。守護主權，追求民主自由，是台灣與捷克共享的信念與價值。

第一位非邦交國議長到國會演說

立法院秘書長林志嘉表示，捷克參議長在捷克憲法位階僅次於總統，維特齊不僅是暌違45年後，再有他國議長在立法院議場演講，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。這也是繼日本前首相森喜朗、美國衛生部長艾薩訪台後，再有一重量級外賓來台。

Photo credit:中央社 為了防疫，捷克議長與立法院長游錫堃互碰手肘代替握手致意。

《中央社》報導，根據立法院資料，過去外國訪賓曾經受邀到立法院演說者，包含議長4人、現任元首6人、卸任元首4人。

4位曾蒞臨立法院發表演說的議長，包括韓國國會議長申翼熙（1951年5月11日）、韓國國會議長李孝祥（1967年2月24日）、美國眾議院議長艾伯特（1971年8月18日）、薩爾瓦多議長羅德力格茲（1974年12月24日），當時都和台灣有邦交。

6位曾受邀到立法院演說的外國元首是土耳其總理孟德斯（1958年4月29日）、菲律賓總統賈西亞（1960年5月6日）、哥斯大黎加總統羅德里格斯（1999年3月26日）、薩爾瓦多總統佛洛瑞斯（2000年12月8日）、馬紹爾總統湯敏彥（2008年3月11日）、吉里巴斯總統湯安諾（2010年6月8日），也都是在邦交時代來訪。

4位曾蒞臨立法院發表演說的外國卸任總統是美國前總統福特（1991年5月11日）、法國前總統季斯卡（1992年5月8日）、前蘇聯領袖戈巴契夫（1994年3月24日）、波蘭前總統華勒沙（1996年11月1日）。

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核稿編輯：楊士範